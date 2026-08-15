ETV Bharat / politics

বন্দে মাতৰমৰ মাত্ৰ দুটা স্তৱকহে গোৱা উচিত: এইবাৰ জাতীয় গীত বিতৰ্কত নতুন ইন্ধন চিপিআই(এম) নেতাৰ

থিৰুৱনন্তপুৰমত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ভি ডি সতীশনে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ।

Vande Mataram
বন্দে মাতৰমৰ মাত্ৰ দুটা স্তৱকহে গোৱা উচিত (PTI)
author img

By PTI

Published : August 15, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

থিৰুৱনন্তপুৰম (কেৰালা) : বন্দে মাতৰমৰ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে গোৱা উচিত । শনিবাৰে এই দাবী কৰে চিপিআই(এম)ৰ কেৰালা ৰাজ্যিক সম্পাদক এম ভি গোবিন্দনে । তেওঁৰ অভিযোগ, বন্দে মাতৰমৰ বাকী স্তৱকসমূহে সাম্প্ৰদায়িক সুৰ বহন কৰে ।

উল্লেখ্য যে থিৰুৱনন্তপুৰমত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভি ডি সতীশনে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । কিন্তু এই চৰকাৰী স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত বন্দে মাতৰম পৰিবেশন কৰা নহ’ল ।

জাতীয় গীত বিতৰ্কত নতুনকৈ ইন্ধন যোগাই সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গোবিন্দনে কয় যে চিপিআই(এম)ৰ স্থিতি এয়ে যে বন্দে মাতৰমৰ কেৱল প্ৰথম দুটা স্তৱকহে গোৱা উচিত ।

"এই দুটা স্তৱকৰ বাহিৰে তাত যিবোৰ আছে সেই সকলোবোৰেই সাম্প্ৰদায়িক সুৰ বহন কৰে । সেয়ে আমি কওঁ যে ইয়াক গোৱা উচিত নহয় । এইটো ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ স্বাৰ্থত কোৱা হৈছে । সেই দাবী এতিয়াও দৃঢ় হৈয়েই আছে; আমি এই মুহূৰ্তলৈকে এইটোৱেই কঠোৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।" তেওঁ কয় ।

অসংখ্য সংগ্ৰাম, ত্যাগ আৰু বছৰ বছৰ ধৰি সহনশীলতাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি গোবিন্দনে কয় যে বৰ্তমান যুগত ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ এইটোৱেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত পৰিণত হৈছে ।

তেওঁ অভিযোগ কৰে যে যিসকল লোকে কেতিয়াও স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ সমৰ্থন কৰিছিল, য'ত আনকি কাৰাবাসৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ক্ষমাপ্ৰাৰ্থনা পত্ৰ লিখাসকলো আছিল, এতিয়া তেওঁলোকে ঔপনিৱেশিকবিৰোধী সংগ্ৰামক প্ৰতাৰণা কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "আজি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ চলাই আছে সংঘ পৰিবাৰৰ সৈতে জড়িত গোটে । স্বাভাৱিকতে এনে শক্তিসমূহে ভাৰতৰ প্ৰকৃত মূল্যবোধ, গণতান্ত্ৰিক চেতনা আৰু স্বাধীনতাক ভেঙুচালি কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰকো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবৰ বাবে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে ।"

গোবিন্দনে অভিযোগ কৰে যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নথকা আৰু ব্ৰিটিছৰ পক্ষ লোৱা শ্ৰেণীসমূহ এতিয়া ক্ষমতাত আছে আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, গণতন্ত্ৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক আক্ৰমণ কৰিছে ।

"এই সকলোবোৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিলেহে আমি গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰি আগবাঢ়িব পাৰিম ।" তেওঁ লগতে কয় । দেশখন যাতে স্বাধীনতাভাৱে আগবাঢ়ি যায়, সংবিধান ৰক্ষা কৰে আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, গণতন্ত্ৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক সুৰক্ষিত কৰে তাৰ বাবে গোবিন্দনে অধিক সংগ্ৰামৰ আহ্বান জনায় ।

দেশক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মাজত ঐক্যবদ্ধতাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ স্মৃতিত ভাৰত আৰু বিদেশৰ থকা সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ছোনিয়া গান্ধীয়ে সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনত আপত্তি দৰ্শাইছিল ! বিজেপিৰ অভিযোগ, কংগ্ৰেছৰ খণ্ডন
লগতে পঢ়ক :স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : Gen-Z লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ উপহাৰ, বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিং আৰু AI স্কিল পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা

TAGGED:

GOVINDAN ON VANDE MATARAM
বন্দে মাতৰতম
স্বাধীনতা দিৱস
থিৰুৱনন্তপুৰম
VANDE MATARAM ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.