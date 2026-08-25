২০২৯ত এক দেশ, এক নিৰ্বাচন ! যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষৰ পূৰ্বানুমান
পি পি চৌধৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকে ১০খন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি উপলব্ধি কৰিছে যে “৯৯ শতাংশ লোক, নাগৰিক সমাজে একেলগে নিৰ্বাচন বিচাৰে ।”
Published : August 25, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 1:10 PM IST
নতুন দিল্লী : সংবিধান সংশোধন কৰি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে সমৰ্থন কৰিলে ‘এক ৰাষ্ট্ৰ, এক নিৰ্বাচন’ পদক্ষেপৰ অধীনত ২০২৯ চনত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাৰ বাবে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা সম্ভৱ ৷ যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষ পি পি চৌধৰীয়ে সোমবাৰে এই মন্তব্য কৰে ৷
লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংবিধান (১২৯ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৪ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৪
বিৰোধীৰ বিবেচনাৰ বাবে ৰাজস্থানৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ চৌধৰীৰ নেতৃত্বত থকা সংসদৰ ৩১ জনীয়া যুটীয়া সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নত চৌধৰীয়ে কয় যে ২০২৮ চনৰ ভিতৰত সংসদত যদি সংবিধান সংশোধনী অনুমোদন হয় তেন্তে ‘এক ৰাষ্ট্ৰ, এক নিৰ্বাচন’ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷
তেওঁ কয়, "২০২৯ চনত যদি ৰাজ্যসমূহে নিজৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, তেন্তে ঠিকেই আছে; অন্যথা আমি ৰাজ্যসমূহক তেওঁলোকৰ বিধানসভা ভংগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিব নোৱাৰো ৷"
সমিতিৰ বৈঠকৰ অন্তত সংসদ ভৱন কমপ্লেক্সত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চৌধৰীয়ে কয়, "তেওঁলোকে (ৰাজ্যসমূহে) নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব লাগিব ৷ সেয়া সেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰিষদে যদি 'এক দেশ, এক নিৰ্বাচন'ৰ সপক্ষে সিদ্ধান্ত লয়, অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে, তেন্তে সেয়া সম্ভৱ ৷ তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ ভাৰতীয় সংবিধানে সেইটো অনুমতি দিয়ে; সেয়া সম্ভৱ ।"
তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধীনত ৰাজ্যসমূহে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অধিকাৰ আছে ৷
চৌধৰীয়ে কয়, "গণতন্ত্ৰ মানে ৰাইজৰ ইচ্ছা, ৰাজনৈতিক দলৰ ইচ্ছা নহয় ৷ জনতাৰ ইচ্ছা কি সেয়া সকলোৱে চাব লাগিব ৷ আমি ১০খন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন বছৰৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ ৷ আমি দেখিলোঁ যে ৯৯ শতাংশ জনসাধাৰণ আৰু নাগৰিক সমাজৰ সদস্যই লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ বাবে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষপাতী ৷"
ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মতামত বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, কিন্তু সমিতিখনে জাতীয় স্বাৰ্থত একেলগে কাম কৰিব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে চৌধৰীয়ে ৷
তেওঁ কয়, "ৰাইজে কি বিচাৰে, দেশে কি বিচাৰে তাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব ৷ আমি জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাম কৰি আছো ৷ সেইবাবেই আমি নাগৰিক সমাজৰ সদস্যসকলক তেওঁলোকৰ মতামত শুনিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷" চৌধৰীয়ে কয় যে সংসদে সাংবিধানিক সংশোধনীৰ সৈতে জড়িত দুখন বিধেয়ক বিবেচনা আৰু পৰামৰ্শ দিয়াৰ দায়িত্ব সমিতিখনক অৰ্পণ কৰিছে ৷ এই বিধেয়কসমূহ গৃহীত হ’বলৈ সংসদৰ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন ৷
চৌধৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে সংসদে বিধেয়কসমূহ বিবেচনা কৰা, অভাৱ-অভিযোগসমূহ দূৰ কৰা আৰু একেলগে নিৰ্বাচন সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব সমিতিখনক অৰ্পণ কৰিছে ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যদি লোকসভা আৰু ৰাজ্য বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হয় তেন্তে সকলো লাভৱান হ’ব আৰু দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে সৰ্বাধিক লাভৱান হ’ব ৷
চৌধৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে বছৰি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ৩০% সময় নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কামত ব্যয় কৰা হয় ৷
প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত এই বিধেয়কসমূহৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ৷ কমিটীয়ে লোকসভা, ৰাজ্যিক বিধানসভা আৰু স্থানীয় সংস্থাসমূহৰ বাবে একেলগে নিৰ্বাচন পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত এই উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ সদস্যও আছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷
সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ পিছত ১৯৫১-৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ চনত লোকসভা আৰু সকলো ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ বাবে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ কিন্তু একাংশ ৰাজ্যিক বিধানসভা অকালতে ভংগ হোৱাৰ বাবে ১৯৬৮-৬৯ চনত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰথা ভংগ হয় ৷ ১৯৭০ চনত চতুৰ্থ লোকসভাও অকালতে ভংগ কৰি ১৯৭১ চনত নতুনকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় লোকসভাৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰীয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিল যদিও জৰুৰীকালীন অৱস্থা জাপি দিয়াৰ বাবে ৩৫২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত পঞ্চম লোকসভাৰ কাৰ্যকাল ১৯৭৭ চনলৈকে বৃদ্ধি কৰা হয় ৷
তেতিয়াৰ পৰাই অষ্টম, দশম, চতুৰ্দশ, আৰু পঞ্চদশ লোকসভাৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ ষষ্ঠ, সপ্তম, নৱম, একাদশ, দ্বাদশ আৰু ত্ৰয়োদশ লোকসভা অকালতে ভংগ কৰা হয় ৷ ৰাজ্যৰ বিধায়িনী দলসমূহেও শেহতীয়া বছৰবোৰত একেধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে, যাৰ ফলত একেলগে নিৰ্বাচন অসম্ভৱ হৈ পৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : মহিলাৰ সম অধিকাৰৰ কথাৰে 'হিন্দু ধৰ্ম'ক আক্ৰমণ নকৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীক সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ