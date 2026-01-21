ETV Bharat / politics

পূৰ্বে ভোটাৰে চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰিছিল, এতিয়া চৰকাৰে ভোটাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে : ভূপেশ বাঘেল

অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হʼলে বন্ধ হ’ব মদৰ দোকান, স্থাপন হ’ব বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় । গৌৰৱৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।

Bhupesh Baghel Slams BJP
ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ভূপেশ বাঘেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 11:44 PM IST

গুৱাহাটী : “পূৰ্বে ভোটাৰে চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰিছিল, এতিয়া চৰকাৰে ভোটাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।'' ২০২৬ চনৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰত জপিয়াই পৰি “SR ৰ যোগেদি ভোট চুৰি” তুলি লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কটাক্ষ বিজেপিক । অসমত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ব্যস্ততাৰে বাহৰ পাতি থকা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ভূপেশ বাঘেলৰ এই আক্ৰমণ বিজেপিক ।

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডেন গাঁৱত ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এক বৃহৎ কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত কৰি কাৰ্যতঃ পাহাৰীয়া জিলাখনত বুধবাৰে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজায় । কংগ্ৰেছৰ ভালেকেইগৰাকী আগশাৰীৰ নেতাৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বিজেপি চৰকাৰখনক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ।

গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

চট্টিশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ‍্যমন্ত্ৰী অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী ভূপেশ বাঘেলৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি কেবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা সভাখনত উপস্থিত থাকি প্ৰদান কৰা ভাষণত শাসকীয় চৰকাৰখনক তীৰ্যক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ।

২০২৬ চনৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী সভা (ETV Bharat Assam)

বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া ভোটাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ লৈছে

ছত্তিশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা অসমৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত থকা ভূপেশ ৱাঘেল বুধবাৰে ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি দলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব‌ শৰ্মাক ভাৰতৰ সবাতোকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অভিহিত কৰে ।

ভ্ৰষ্টাচাৰৰ জৰিয়তে বিজেপি দল কম সময়তে এটা চহকী ৰাজনৈতিক দলত পৰিণত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছ দলক জয়যুক্ত কৰোৱাৰ দায়িত্ব দলীয় কৰ্মীসকলক লʼবলৈ আহ্বান জনায় । কংগ্ৰেছ দলে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছিল যদিও এতিয়াৰ চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমি পুঁজিপতি সকলক গতাই দিয়া বুলি ৱাঘেলে অভিযোগ কৰে ।

জাতি-মাটি ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব অসমৰ জনতাৰ বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছ নেতা ৱাঘেলে কয়, “পূৰ্বে ভোটাৰে চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰিছিল যদিও এতিয়া চৰকাৰেহে ভোটাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।”

২০২৬ চনৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী সভা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ৰাইজক উদ্দেশ্যি নিজৰ ভাষণত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে শাসকীয় বিজেপি আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব‌ শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰে । ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰখনে আঁচনি দিয়াৰ বাদে একো কাম কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰি সাংসদ গগৈয়ে আঁচনি সকলোৱে পায়নে, ঔষধ কম মূল্যত পায়নে, গাঁৱৰ বাট-পথৰ অৱস্থা ভালনে অথবা জলজীৱন আঁচনিৰ পাইপেৰে পানী ওলাইনে বুলি ৰাইজক প্ৰশ্ন কৰি এয়াই বিজেপি দলৰ কামৰ নমুনা বুলি কটাক্ষ কৰে ।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতৰ আটাইতকৈ তলৰ পাঁচখন ৰাজ্যলৈ অৱনমিত

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, “মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক দেশৰ শীৰ্ষ পাঁচ ৰাজ্যৰ এখন হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও এসময়ত তেওঁৰে দায়িত্বত থকা শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত অসমক ভাৰতৰ আটাইতকৈ তলৰ পাঁচখন ৰাজ্যলৈ অৱনমিত কৰা হʼল ।”

মদৰ দোকান বন্ধ হ’ব, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় স্থাপন হʼব

কংগ্ৰেছৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনকালত দহ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাক লৈ সংবাদমেল পাতি হৈ-চৈ কৰা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব‌ শৰ্মাৰ শাসনত অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ ডেৰ লাখ কোটি লৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “বৰ্ধিত ঋণ পৰিশোধৰ বাবে সাধাৰণ জনতাৰ কৰ-কাটল, ভূমি ৰাজহ চাৰিগুণ বৃদ্ধি কৰা,‌ বিদ্যুতৰ বিল, জিএছটি বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতো ধনৰ জোৰা মাৰিব নোৱাৰি অসমৰ চুকে-কোণে সুৰাৰ দোকান খুলি ৰাজহ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । অসমৰ যুৱকে চাকৰি কৰিব নালাগে, বৰঞ্চ তেওঁলোকক মদ খুৱাই তেওঁলোকৰ ঘৰ ধ্বংস কৰি সেই ধনেৰে চৰকাৰে ঋণ পৰিশোধ কৰিব বিচাৰিছে । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হʼলে মদৰ দোকান বন্ধ কৰি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় স্থাপনত গুৰুত্ব দিয়া হʼব ।”

২০২৬ চনৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী সভা (ETV Bharat Assam)

বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বিজেপি সদস্য আনি ভোটাৰ তালিকাত ভৰ্তিৰ অপচেষ্টা

ৰাজহুৱা সভাত গৌৰৱ গগৈৰ দাবী যে এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা বিজেপি দলে ক্ষমতাৰ বাবেই একাংশ জনতাৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বিজেপি দলৰ সদস্য আনি ভোটাৰ তালিকাত ভৰ্তি কৰোৱাৰ অপচেষ্টা কৰিছে । ডঃ হিমন্ত বিশ্ব‌ শৰ্মাই এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ নহয় বৰঞ্চ উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ বিজেপি সমৰ্থকৰহে মুখ্যমন্ত্ৰী হʼবলৈ বিচাৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকক অন্যায় কৰি আহিছে । অসমৰ জাতি, মাটি, সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হʼলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব‌ শৰ্মাক বিদায় দিব লাগিব বুলিও কয় গৌৰৱ গগৈয়ে ।

