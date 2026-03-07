ETV Bharat / politics

ললিপপ খাই সদায় থাকিব নোৱাৰি: এইবাৰ দৰং অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি

দৰঙৰ হাতীয়ে আৰু কলগছ নাখায় । বহু বছৰে বিজেপিয়ে ললিপপ খুৱালে । সৰু ছোৱালী নহয় অগপৰ কৰ্মী । খোদ সক্ৰিয় অগপ কৰ্মীৰ ক্ষোভ ।

এইবাৰ দৰং অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 8:58 AM IST

মঙলদৈ : "পঞ্চতাৰকা হোটেলত বহি অচিনাকি লোক থকা সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই টিকট প্ৰদান কৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ দৰং অগপ কৰ্মীৰ । ৮৬৫ গৰাকী শ্বহীদৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ গঠন হোৱা অসম গণ পৰিষদৰ আজিৰ পুতৌজনক অৱস্থাৰ বাবে দায়ী কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব । অগপৰ প্ৰথমখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হোৱা জিলাখনৰ জিকিব পৰা সমষ্টিত টিকট প্ৰদান নকৰাক লৈ ক্ষোভ জিলা অগপৰ । দলগাঁও সমষ্টিৰ ললিপপ খাবলৈ প্ৰস্তুত নহয় দৰং অগপ ।" শুকুৰবাৰে মঙলদৈস্থিত দৰং জিলাৰ অগপ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে অগপ কৰ্মীয়ে ।

ক্ষোভিত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ দেওমৰনৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি মাণিক মহন্তই কয়, "আমাক অৱহেলা কৰাৰ বাবে আবেগিক হৈছোঁ, দুখ লাগিছে, খং উঠিছে । যেতিয়া মোৰ দেউতাই মোক মৰম নকৰে, তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ন'হৈ কি কৰিম । মোক একেবাৰে মৰম নকৰিলে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাই ভাল, তেওঁলোক শান্তিত থাকক । তেওঁলোকে কি ভাবি মাইনৰিটী এলেকাত অগপক টিকেট দিছে, আমি বিচাৰি থাকোতেও নাপালোঁ । নেতৃত্বৰ ক'ৰবাত ভুল আছে, নহ'লে দলৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয় । দলটোক যিভাবে নিব লাগিছিল নিব পৰা নাই । কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, মই আঞ্চলিকৰ সভাপতি হিচাপে মোৰ কৰ্মীসকলক মাতিম, সমূহীয়াভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"

এইবাৰ দৰং অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি (ETV Bharat Assam)

দেওমৰনৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই দলটো শ্বহীদৰ ৰক্তৰ বিনিময়ত গঠন হৈছে । এই দলৰ কৰ্মীয়ে ক'তো মলম সানিবলৈ শিকা নাই । আমাক এতিয়া আমাৰ দলৰ কেবিনেট পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে চকলেট দেখুৱাই নচুৱাই আছে, সৰু ছোৱালী দৰে । সেইটো আমি এইবাৰ সহ্য নকৰিম । এইবাৰ যদি এই সংবাদমেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো পৰিবৰ্তন নহয়, তেনেহ'লে মোৰ আঞ্চলিকৰ সকলো সদস্য অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা কোন দললৈ যায় ক'ব নোৱাৰো । তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ ফাইভষ্টাৰ হোটেলত বহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত অচিনাকি মানুহৰ মাজত আমাক দিছে । সেইবিলাক সহ্য কৰা নহ'ব । সেই দিন গ'ল ।"

বিজেপি নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰি দৰং জিলা অগপৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

ইপিনে নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা দৰঙ অগপৰ সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱাক ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ক্ষোভিত অগপ কৰ্মীয়ে ঘেৰাও কৰে । ছিপাঝাৰ সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জয়নাথ শৰ্মাক দলীয় টিকট নিদিলে আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে পদত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ছিপাঝাৰ অগপ কৰ্মীয়ে ।

অগপ দলৰ জন্মস্থান দৰঙৰ অগপ কৰ্মীসকলৰ এই মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় । ছিপাঝাৰ সমষ্টি অগপই পাবনে নাপায় সেয়াও এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।

