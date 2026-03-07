ললিপপ খাই সদায় থাকিব নোৱাৰি: এইবাৰ দৰং অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি

ললিপপ খাই সদায় থাকিব নোৱাৰি: এইবাৰ দৰং অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি
দৰঙৰ হাতীয়ে আৰু কলগছ নাখায় । বহু বছৰে বিজেপিয়ে ললিপপ খুৱালে । সৰু ছোৱালী নহয় অগপৰ কৰ্মী । খোদ সক্ৰিয় অগপ কৰ্মীৰ ক্ষোভ ।
Published : March 7, 2026 at 8:58 AM IST
মঙলদৈ : "পঞ্চতাৰকা হোটেলত বহি অচিনাকি লোক থকা সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই টিকট প্ৰদান কৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ দৰং অগপ কৰ্মীৰ । ৮৬৫ গৰাকী শ্বহীদৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ গঠন হোৱা অসম গণ পৰিষদৰ আজিৰ পুতৌজনক অৱস্থাৰ বাবে দায়ী কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব । অগপৰ প্ৰথমখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হোৱা জিলাখনৰ জিকিব পৰা সমষ্টিত টিকট প্ৰদান নকৰাক লৈ ক্ষোভ জিলা অগপৰ । দলগাঁও সমষ্টিৰ ললিপপ খাবলৈ প্ৰস্তুত নহয় দৰং অগপ ।" শুকুৰবাৰে মঙলদৈস্থিত দৰং জিলাৰ অগপ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে অগপ কৰ্মীয়ে ।
ক্ষোভিত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ দেওমৰনৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি মাণিক মহন্তই কয়, "আমাক অৱহেলা কৰাৰ বাবে আবেগিক হৈছোঁ, দুখ লাগিছে, খং উঠিছে । যেতিয়া মোৰ দেউতাই মোক মৰম নকৰে, তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ন'হৈ কি কৰিম । মোক একেবাৰে মৰম নকৰিলে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাই ভাল, তেওঁলোক শান্তিত থাকক । তেওঁলোকে কি ভাবি মাইনৰিটী এলেকাত অগপক টিকেট দিছে, আমি বিচাৰি থাকোতেও নাপালোঁ । নেতৃত্বৰ ক'ৰবাত ভুল আছে, নহ'লে দলৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয় । দলটোক যিভাবে নিব লাগিছিল নিব পৰা নাই । কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, মই আঞ্চলিকৰ সভাপতি হিচাপে মোৰ কৰ্মীসকলক মাতিম, সমূহীয়াভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"
দেওমৰনৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই দলটো শ্বহীদৰ ৰক্তৰ বিনিময়ত গঠন হৈছে । এই দলৰ কৰ্মীয়ে ক'তো মলম সানিবলৈ শিকা নাই । আমাক এতিয়া আমাৰ দলৰ কেবিনেট পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে চকলেট দেখুৱাই নচুৱাই আছে, সৰু ছোৱালী দৰে । সেইটো আমি এইবাৰ সহ্য নকৰিম । এইবাৰ যদি এই সংবাদমেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো পৰিবৰ্তন নহয়, তেনেহ'লে মোৰ আঞ্চলিকৰ সকলো সদস্য অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা কোন দললৈ যায় ক'ব নোৱাৰো । তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ ফাইভষ্টাৰ হোটেলত বহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত অচিনাকি মানুহৰ মাজত আমাক দিছে । সেইবিলাক সহ্য কৰা নহ'ব । সেই দিন গ'ল ।"
ইপিনে নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা দৰঙ অগপৰ সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱাক ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ক্ষোভিত অগপ কৰ্মীয়ে ঘেৰাও কৰে । ছিপাঝাৰ সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জয়নাথ শৰ্মাক দলীয় টিকট নিদিলে আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে পদত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ছিপাঝাৰ অগপ কৰ্মীয়ে ।
অগপ দলৰ জন্মস্থান দৰঙৰ অগপ কৰ্মীসকলৰ এই মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় । ছিপাঝাৰ সমষ্টি অগপই পাবনে নাপায় সেয়াও এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।