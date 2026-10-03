ETV Bharat / politics

৯২ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ

১৯৩৪ চনৰ ৩ অক্টোবৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ সাপেখাতিৰ বগাবাগ চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছিল অসমৰ দুটা কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ...

Hiteswar Saikia birth anniversary
জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (X@AssamCongress)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 8:28 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জন্মবাৰ্ষিকী । ৯২ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত অসমৰ দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । শনিবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এই উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

ৰাজীৱ ভৱনত থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন সাংসদ বলীন কুলী, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বিপুল গগৈ, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰফুল্ল বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু দলীয় বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে।

জন্মদিনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ ৯২ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ, কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ পৱিত্ৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনৰ চৌহদত থকা হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় ।"

লগতে লিখিছে, "অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনলৈ হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে আগবঢ়াই যোৱা অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।"

Hiteswar Saikia birth anniversary
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ ৯২ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী (ETV Bharat Assam)

হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ ৰাজনৈতিক জীৱন

'৯০ৰ দশকত হিতেশ্বৰ শইকীয়া আছিল অসমৰ ৰাজনীতিৰ এজন অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী তথা দক্ষ ৰাজনীতিবিদ । তেওঁ ১৯৮৩-১৯৮৫ আৰু ১৯৯১-১৯৯৬ কাৰ্যকালত দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ চম্ভালিছিল । হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সময়ছোৱা অসমৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ বাবে আটাইতকৈ সংকটপূৰ্ণ সময় আছিল । কিয়নো সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ ভৰপক সময় আছিল । আনহাতে, আলফাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামেও মূৰ দাঙি উঠিছিল ।

কিন্তু এই জটিল সময় তেওঁ অতি বিচক্ষণতাৰে চম্ভালিছিল । এক জটিল আৰু সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিতো অতি দৃঢ়তা আৰু চাতুৰ্যৰে প্ৰশাসন পৰিচালনা কৰাৰ বাবে সেয়ে তেওঁক অসমৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম 'চাণক্য' বুলি গণ্য কৰা হয় ।

Hiteswar Saikia birth anniversary
জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (X@AssamCongress)

ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ

১৯৩৪ চনৰ ৩ অক্টোবৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ খাপেখাতিত জন্ম গ্ৰহণ কৰা হিতেশ্বৰ শইকীয়াই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে তেওঁ গড়গাঁও কলেজত ইতিহাস বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । ষাঠিৰ দশকত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে আৰু সক্ৰিয় ৰাজনীতিত খোজ দিয়ে । আনহাতে, ১৯৭১ চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ

প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ পিছতে ১৯৭২ চনত তেওঁ শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ কেবিনেটত গৃহ পৰিক্ৰমাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ সফলতাৰে চম্ভালিছিল ।

Hiteswar Saikia birth anniversary
জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (X@AssamCongress)

১৯৮৩ চনত যেতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনে উত্তাল কৰি আছিল সেই সময়তে অনুষ্ঠিত বিতৰ্কিত নিৰ্বাচনৰ পিছত হিতেশ্বৰ শইকীয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু অসম আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সময়ছোৱাত অসমত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল ।

তেওঁ অতি কঠোৰ হাতেৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । অৱশ্যে ১৯৮৫ চনত ঐতিহাসিক 'অসম চুক্তি' স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । ইয়াৰ পিছত বিধানসভা ভংগ কৰি দিয়া হয় ।

Hiteswar Saikia birth anniversary
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ ৯২ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী (ETV Bharat Assam)

উপ-ৰাজ্যপাল আৰু ৰাজ্যপাল

মাজতে কিছু সময় তেওঁ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আঁতৰি আছিল । কিন্তু তেওঁৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চৰ লগতে আন ৰাজ্যৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল । ১৯৮৬ চনৰ পৰা ১৯৮৯ চনলৈ তেওঁ মিজোৰামৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ (উপ-ৰাজ্যপাল) আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে মিজো চুক্তিক বাস্তৱায়িত কৰাত আৰু ৰাজ্যখনত শান্তি ঘূৰাই অনাত হিতেশ্বৰ শইকীয়াই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।

আলফা সমস্যা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয় কাৰ্যকাল

১৯৮৫ চনত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ঔৰসত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসম গণ পৰিষদে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰে । কিন্তু ৰাজননৈতিক পৰিপক্বতাৰ অভাৱত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাত অগপ দল বিফল হৈছিল । ১৯৯১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে পুনৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি শাসন ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহে আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়াই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ।

Hiteswar Saikia birth anniversary
জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (X@AssamCongress)

আলফাৰ পৰা ছালফা সৃষ্টিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা

উল্লেখ্য যে হিতাশ্বৰ শইকীয়াৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল আছিল সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা কঠোৰ অভিযানৰ বাবে সৰ্বাধিক চৰ্চিত সময় । তেওঁৰ কাৰ্যকালতে অপাৰেচন বজৰং আৰু অপাৰেচন ৰাইন'ৰ দৰে সামৰিক অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ আলফাৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

তেওঁৰ কৌশলপূৰ্ণ ৰাজনীতিৰ বাবেই বৃহৎসংখ্যক আলফা সদস্যই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহে । আলফাৰ এই দলটোক পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা বা 'ছালফা' (SULFA - Surrendered ULFA) হিচাপে জনা গৈছিল ।

এই আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাৰ সদস্যসকলৰ সংস্থাপনৰ বাবে হিতেশ্বৰ শইকীয়া চৰকাৰে বিভিন্ন ঋণ আৰু সাহায্য আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু গোটটোৰ সদস্যসকলৰ বাবে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় আৱাস প্ৰদান কৰিছিল ।

সামাজিক অৱদান

অৱশ্যে হিতেশ্বৰ শইকীয়াক কেৱল এজন কৌশলী ৰাজনীতিবিদ বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব । তেওঁ অসমৰ শৈক্ষিক আৰু সামাজিক উন্নয়নতো যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিল । তেওঁ অনুসূচিত জাতি, জনজাতি আৰু অ'বিচিকে ধৰি সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু উন্নয়ন ব’ৰ্ড গঠন কৰিছিল ।

আনহাতে, তেওঁৰ কাৰ্যকালতে অসমত কেইবাখনো নতুন মহাবিদ্যালয়, কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছিল । সেয়ে গুৱাহাটীত তেওঁৰ নামত স্থাপন হৈছিল কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয় । আনহাতে, অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে তেওঁ সদায় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।

কিন্তু দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকাৰ সময়তে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । ১৯৯৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ২২ এপ্ৰিলত দিল্লীত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত এইগৰাকী প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদৰ মৃত্যু হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ ঘোষণাই গৱেষণাক উন্নীত কৰিব: মুখ্যমন্ত্ৰী
লগতে পঢ়ক :নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী ছলমান খুৰশ্বিদ

TAGGED:

হিতেশ্বৰ শইকীয়া
হিতেশ্বৰ শইকীয়া জন্মবাৰ্ষিকী
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ
HITESWAR SAIKIA BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.