ETV Bharat / politics

ৰাজপথত কেমেৰাৰ সন্মুখতে যুৱকক পূৰ্ণহতীয়া চৰ দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

পথৰ মানদণ্ডক লৈ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সময়ত দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এজন যুৱকক চৰ মৰাৰ ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই তীব্ৰ ৰাজনৈতিক বিৰ্তকৰ সৃষ্টি হৈছে ।

DELHI SLAP CASE
দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰৱেশ বাৰ্মাৰ ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী প্ৰৱেশ বাৰ্মাই এজন যুৱকক চৰ মৰাৰ ভিডিঅ’ই ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই ভিডিঅ’টো এক্সত শ্বেয়াৰ কৰে ৷

ইয়াৰ পাছতেই মন্ত্ৰী প্ৰৱেশ বাৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি আম আদমি পাৰ্টীৰ এজন কৰ্মীয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালক লৈ অশোভনীয় গালি-গালাজ কৰাৰ বাবেহে তেওঁ খঙত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷

ইফালে বিৰোধী আম আদমী পাটীয়ে এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে । আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওচৰত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে ।

দিল্লীৰ তিলক নগৰৰ আপৰ স্থানীয় বিধায়ক জৰ্নৈল সিঙে এটা পথ নিৰ্মাণ স্থানত উপস্থিত হৈ গড়কাপ্তানীৰ মন্ত্ৰী বাৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰি থকা প্ৰকল্পটোৰ মানদণ্ডক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পৰাই এই বিবাদৰ সূত্ৰপাত হয় ৷

সিঙে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ এটা তৰপ হাতেৰে এৰুৱাই গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীগৰাকীক ইয়াৰ মানদণ্ডক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰু দুয়োজন নেতা আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থকৰ মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় ৷

আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সৌৰভ ভৰদ্বাজে শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত বাৰ্মাই তৰ্কাতৰ্কিৰ মাজতেই এজন যুৱকক চৰ মৰা দেখা গৈছে ৷ এই ক্লিপটো দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰে আৰু তাৰ পাছতেই ৰাজনৈতিক দলকে ধৰি বিভিন্নজনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় ৷

আন আন দলৰ নেতাসকলে এই ঘটনাক 'ভয়' দেখুৱাই জনসাধাৰণৰ প্ৰতি জবাবদিহিতা এৰাই চলাৰ শাসকীয় দলৰ প্ৰচেষ্টা’ বুলি অভিহিত কৰে ৷

বিধায়ক সিঙৰ নেতৃত্বত আপ কৰ্মীৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে বিকাশপুৰী থানালৈ গৈ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল কৰে ৷ তেওঁলোকে বাৰ্মাৰ অশান্তিপূৰ্ণ আৰু হিংসাত্মক আচৰণৰ বাবে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : ইটানগৰত প্ৰতিবাদ: ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই, বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰি নিজৰ স্থিতিত অটল নিশ্বি ছাত্ৰ সংগঠন

TAGGED:

দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী
প্ৰৱেশ বাৰ্মা
দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী
কেমেৰাৰ সন্মুখতে যুৱকক চৰ
DELHI SLAP CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.