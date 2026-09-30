৬ অক্টোবৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদে কঁপাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয় : দিল্লীৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত

৬ অক্টোবৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদে কঁপাব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয় : দিল্লীৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত
২ অক্টোবৰৰ পৰা চিপিআই(এম-এল)ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ, ৬ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সকলো সাংসদে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷
Published : September 30, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : বুধবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ তথা ইণ্ডিয়া ব্লকৰ জৰুৰী বৈঠক ৷ এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অপসাৰণৰ দাবীৰে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত ৬ টাকৈ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে উক্ত বৈঠকতে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ চিপিআই(এম)ৰ সাংসদ জন ব্ৰিট্টাছে কয়, "৬ অক্টোবৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সকলো সাংসদে সংসদৰ পৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল কৰিব ৷ লগতে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ম ৷ প্ৰতিখন ৰাজ্যত, জিলাত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব ৷"
#WATCH | Delhi | After INDIA alliance meeting, CPI M MP John Brittas says, "On 6th October, all INDIA alliance MPs will be marching from the Parliament to the Election Commission. We also have decided to move the Supreme Court jointly on the pending petitions. Our leaders will… pic.twitter.com/siTvPnapsM— ANI (@ANI) September 30, 2026
#WATCH Delhi: After the INDIA alliance meeting, TMC MP Abhishek Banerjee says, " ...the remaining 2 election commissioners have stated it, so there must be some truth in their words. earlier, only political parties used to say it; today, the election commissioners are saying it...… pic.twitter.com/6os2PYmxzK— ANI (@ANI) September 30, 2026
বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত টিএমচিৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে কয়, "সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত দুই নিৰ্বাচন আয়োগ পৃথকে পৃথকে অৱস্থান কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ কথা মিল নাই ৷ এছআইআৰৰ জড়িয়তে সকলোতে অনিয়ম হৈছে, কিন্তু পশ্চিমবংগত অধিক হাৰত অনিয়ম হৈছিল ৷"
#WATCH | Delhi | After INDIA alliance meeting, RJD leader Tejashwi Yadav says, " the sir began from bihar itself, and at that time too we had said that a major conspiracy was being hatched keeping the elections in mind. the way it has been exposed proves that the elections in… pic.twitter.com/dwfLUmrkGM— ANI (@ANI) September 30, 2026
আৰজেডিৰ নেতা তেজস্বী যাদৱে কয়, "এছআইআৰ বিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷ য'ত, য'ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে তাতে এছআইআৰ আৰম্ভ হৈছে ৷ 'দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ'ৰ যি বাতৰি সেয়াই প্ৰমাণ কৰে যে, বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগত অনিয়ম আৰু অবৈধ ব্যৱস্থাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৷ আমি পূৰ্বৰ পৰাই এই দাবী আমি উত্থাপন কৰিছিলো ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগক সুৰক্ষা দিবলৈ নতুনকৈ আইন প্ৰস্তুত কৰিলে, এছআইআৰৰ দ্বাৰা ভোটাৰ তালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ নিয়ম সলনি কৰিলে ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ভূমিকা আছিল তাক আঁতৰাই কেবিনেট মন্ত্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে মোদী চৰকাৰে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক কটাক্ষ কৰি যাদৱে লগতে কয়, "জ্ঞানেশ কুমাৰ নামমাত্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ হৈ আছে ৷ প্ৰকৃত কাম কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ এই সত্যক ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে, আগন্তুক দিনত সত্য পোহৰলৈ আহিব ৷"
#WATCH | Delhi | Following the INDIA bloc meeting, CPI(M-L) leader Dipankar Bhattacharya says, " we will launch a massive mass movement across the country on this issue. starting from october 2, on gandhi jayanti, we will implement a one-week program in every district of the… pic.twitter.com/2dqASaYUxs— ANI (@ANI) September 30, 2026
চিপিআই(এম-এল)ৰ নেতা দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগসমূহৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব ৷ ২ অক্টোবৰৰ পৰা এসপ্তাহ ধৰি দেশৰ প্ৰতিটো ব্লক পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হ'ব ৷ আমি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম ৷"
ইফালে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়া ব্লকত ৬ টাকৈ দাবী উত্থাপন কৰা হয় ৷ দাবীসমূহ হৈছে-
১. আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহত এছআইআৰৰ পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকা ব্যৱহাৰ
২.আগন্তুক নিৰ্বাচনবোৰত ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ
৩.এছআইআৰৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত
৪.সমষ্টি আৰু বুথভিত্তিক ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত, কৰ্তন আৰু সংশোধনৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰা
৫.কোনো বৈধ ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰাৰ পূৰ্বে যথাযথ জাননী, কাৰণ আৰু ফলপ্ৰসূ আপত্তিৰ সুযোগ দিয়া
৬.প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অপৰ্যাপ্ত নথি-পত্ৰ বা সজাগতাৰ অভাৱৰ ফলত হোৱা নাম কৰ্তনৰ পৰা যোগ্য ভোটাৰক সুৰক্ষা দিয়া