খানাপাৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী : বুজ ল’লে ১২ মে’ৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ

নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্বত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে শপতগ্ৰহণৰ বিশাল অনুষ্ঠানটোৰ তদাৰক কৰি আছে ।

খানাপাৰাত হ’ব নতুন চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 9:42 PM IST

গুৱাহাটী: যুদ্ধকালীন তৎপৰতা । মাজত মাত্র তিনিটা দিন বাকী । ১২ মে’ত ৰাজ্যত নতুন চৰকাৰৰ মন্ত্রীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান । সেয়ে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা । ১২ মে’ৰ দিনৰ ১১ বজাত খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব শপতগ্ৰহণৰ অনুষ্ঠান ।

ঐতিহাসিক জয়ৰ পিছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ । নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্বত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে শপতগ্ৰহণৰ বিশাল অনুষ্ঠানটোৰ তদাৰক কৰি আছে । বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পাছত দেওবাৰে বিয়লি পুনৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় । তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰে সৈতে প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন দিশৰ বুজ লয় ।

শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল’লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘দেওবাৰে পুৱা ১০ বজাত বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু তাতে বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব । তাৰপিছত ১১ বজাত এনডিএৰ যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকত এনডিএৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰা হ'ব । সিদিনা ১২ বজাত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ অনুমতি দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ব । ৰাজ্যপালে অনুমোদন দিয়াৰ লগে লগে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পিছত ১২ মে'ৰ দিনৰ ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব ।’’

ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰায় ২০ খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । দেশৰ কেইবাগৰাকী উদ্যোগপতি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসমৰ সত্রাধিকাৰসকল অহাৰ কথা আছে । বিজেপি আৰু মিত্রদলৰ বিষয়ববীয়া আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকিব ।’’

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে শপতগ্ৰহণৰ বিশাল অনুষ্ঠানটোৰ তদাৰক কৰি আছে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ । ১২ মে’ত শপতগ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ কেবাজনো শীৰ্ষ নেতা । যাৰ বাবে খানাপাৰাত নিছিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ।

২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব জয়ৰে ইতিহাস গঢ়িলে বিজেপিয়ে । মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত এনডিএ-য়ে লাভ কৰে ১০২ খন আসন । বিজেপিয়ে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে দুই মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফে ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰে ।

ASSAM GOVT OATH TAKING CEREMONY

