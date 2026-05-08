খানাপাৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী : বুজ ল’লে ১২ মে’ৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ
নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্বত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে শপতগ্ৰহণৰ বিশাল অনুষ্ঠানটোৰ তদাৰক কৰি আছে ।
Published : May 8, 2026 at 9:42 PM IST
গুৱাহাটী: যুদ্ধকালীন তৎপৰতা । মাজত মাত্র তিনিটা দিন বাকী । ১২ মে’ত ৰাজ্যত নতুন চৰকাৰৰ মন্ত্রীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান । সেয়ে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা । ১২ মে’ৰ দিনৰ ১১ বজাত খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব শপতগ্ৰহণৰ অনুষ্ঠান ।
ঐতিহাসিক জয়ৰ পিছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ । নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্বত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে শপতগ্ৰহণৰ বিশাল অনুষ্ঠানটোৰ তদাৰক কৰি আছে । বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পাছত দেওবাৰে বিয়লি পুনৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় । তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰে সৈতে প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন দিশৰ বুজ লয় ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘দেওবাৰে পুৱা ১০ বজাত বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু তাতে বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব । তাৰপিছত ১১ বজাত এনডিএৰ যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকত এনডিএৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰা হ'ব । সিদিনা ১২ বজাত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ অনুমতি দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ব । ৰাজ্যপালে অনুমোদন দিয়াৰ লগে লগে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পিছত ১২ মে'ৰ দিনৰ ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব ।’’
ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰায় ২০ খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । দেশৰ কেইবাগৰাকী উদ্যোগপতি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসমৰ সত্রাধিকাৰসকল অহাৰ কথা আছে । বিজেপি আৰু মিত্রদলৰ বিষয়ববীয়া আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকিব ।’’
উল্লেখ্য যে, নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ । ১২ মে’ত শপতগ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ কেবাজনো শীৰ্ষ নেতা । যাৰ বাবে খানাপাৰাত নিছিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ।
২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব জয়ৰে ইতিহাস গঢ়িলে বিজেপিয়ে । মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত এনডিএ-য়ে লাভ কৰে ১০২ খন আসন । বিজেপিয়ে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে দুই মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফে ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰে ।
