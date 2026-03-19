কংগ্ৰেছৰ পুৰণি লোকসকলে এতিয়া বিজেপি দখল কৰিছে : ৰকিবুল হুছেইন

কংগ্ৰেছৰ পুৰণি লোকসকলে এতিয়া বিজেপি দখল কৰিছে : ৰকিবুল হুছেইন
ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন দাখিল ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাৰ । বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা নুৰুল হুদাক সংগ দি ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ।
Published : March 19, 2026 at 7:37 PM IST
নগাঁও: বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক লগত লৈ নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন দাখিল কৰে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক নুৰুল হুদাই । দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাক সংগ দি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে শাসকীয় বিজেপি দলক পুনৰ সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰে ।
বিজেপিক কংবিজেপি বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কয়, "কংগ্ৰেছৰ পুৰণি লোকসকলে এতিয়া বিজেপি দখল কৰিছে । যাৰ বাবে পুৰণি নিষ্ঠাবান বিজেপিসকলে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ পতন বিচাৰিছে ।" আনহাতে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ আৰু বিজেপিত যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত পুনৰ ৰকিবুল হুছেইনে কয়, "তেওঁৰ দলত্যাগৰ পাছত পুৰণি বহু কংগ্ৰেছী পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে । ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল সৰ্বাধিক ভাল হ’ব ।"
ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাই দহ বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । বিগত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা এ আই ইউ ডি এফে চাবি আঁতৰাই তলা দি নিৰ্বাচন খেলিছিল বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাই ।
হুদাই কয়,"ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ । মোৰ বহুত সপোন আছিল । কিছুমান সপোন আধৰুৱা হৈ আছে । গতিকে এই সপোনবোৰ যাতে বাস্তবত ৰূপায়িত কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, সেয়া যাতে পালন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ আশিস বিচাৰিছোঁ । নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ আধৰুৱা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ।"
ইফালে চামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনে ২৩ মাৰ্চত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বুলিও জনায় চামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনৰ পিতৃ তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।