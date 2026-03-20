এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা : মানকাচৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা আমিনুল ইছলামক
মেঘালয়ৰ এন পি পি দলৰ যোগেদি আমিনুল ইছলামে পুনৰ মানকাচৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ৷
Published : March 20, 2026 at 2:27 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ মেঘালয়ৰ নেচনেল পিপুলচ পাৰ্টী চমুকৈ এন পি পি দলৰ ৷ মেঘালয়ৰ শক্তিশালী দল এন পি পিয়ে অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷ দলটোৱে তিনিটা সমষ্টিৰ বাবে তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এন পি পি দলে ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি, হাফলং সমষ্টিত ডেনিয়েল লাংথাছা, বকো-ছয়গাঁৱত গানছেং বি চাংমাক আৰু মানকাচৰত আমিনুল ইছলামক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা মানকাচৰৰ বিধায়ক হোৱা আমিনুল ইছলামে অৱশেষত মেঘালয়ৰ এন পি পি দলৰ আশ্ৰয়লৈ আহিল ৷ ১৭ মাৰ্চত এ আই ইউ ডি এফ দল ত্যাগ কৰা বিধায়ক আমিনুল ইছলামক দলেও ছয় বছৰৰ বাবে নিলম্বন কৰিছিল ৷ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে অগপত যোগদান কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছিল যদিও অৱশেষত মেঘালয়ৰ এন পি পি দলৰ আশ্ৰয় ল'লে ইছলামে ৷
মেঘালয়ৰ এন পি পি দলৰ যোগেদি আমিনুল ইছলামে পুনৰ মানকাচৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ৷ ইফালে মানকাচৰত এ আই ইউ ডি এফে আব্দুল ছালাম শ্বাহৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷ এন পি পি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয়, "সমষ্টিবাসীৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰু ৰাইজৰ মতৰ ওপৰত ভিত্তি আৰম্ভ কৰিছো এক নতুন যাত্ৰাৰ ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"এই যাত্ৰাত সমভাগী হোৱা, সমৰ্থন কৰা মানকাচৰৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ ৷ মই আশাবাদী মানকাচৰৰ শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, অসম-মেঘালয়ৰ ভাতৃত্ববোধ, সীমান্ত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যুৱ-জ্যেষ্ঠ সকলোৱে কামৰ মূল্যায়নেৰে সমষ্টিৰ সৰ্বোতোপ্ৰকাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে সজাগ, সচেতনতাৰে পুনৰবাৰ সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব ৷"
উল্লেখ্য যে, মেঘালয়ৰ এন পি পি দল পি এ চাংমাৰ দ্বাৰা ২০১২ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ৷ যি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা প্ৰথম দল ৷ এন পি পি দলে বৰ্তমান মেঘালয়ত চৰকাৰ চলাই আছে আৰু যাৰ নেতৃত্ব দিছে কনৰাড চাংমাই ৷
আনহাতে, ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ লক্ষ্যৰে এন পি পি দলে প্ৰাৰ্থী দিছিল যদিও সফলতা লাভ কৰা নাছিল ৷ যদিও এইবাৰ পুনৰ তিনিটা সমষ্টিত এন পি পিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷
