এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাৰ মনোনয়ন দাখিল

এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাৰ মনোনয়ন দাখিল
সহস্ৰাধিক দলীয় সমৰ্থক লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে হাফলং সমষ্টিৰ নেচনেল পিপলচ পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাই । সংগ দিলে পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি জেমস চাংমাই ।
Published : March 20, 2026 at 9:01 PM IST
হাফলং : প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি শুকুৰবাৰে নেচনেল পিপলচ পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি জেমস চাংমা আৰু সহস্ৰাধিক দলীয় সমৰ্থক লৈ হাফলং সমষ্টিৰ নেচনেল পিপলচ পাৰ্টী (এনপিপি)-ৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । শুকুৰবাৰে দিনৰ ১ বজাত হাফলং জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া এ কে ইলিয়াস আহমেদৰ ওচৰতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে হাফলং সমষ্টিৰ নেচনেল পিপলচ পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা নিন্দু লাংথাচাৰ পুত্ৰ ডেনিয়েল লাংথাচাই ।
মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি ওলাই আহি ডেনিয়েল লাংথাচাই কয়, "ডিমা হাছাও জিলাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছো । ডিমা হাছাও জিলাত এনপিপি দলে এক নতুন ভিচন লৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । উত্তৰ-পূবৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এনপিপি দল আজি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এই দলৰ মূল লক্ষ্য হৈছে উত্তৰ-পূবৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক একগোট কৰি ৰখা । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাৰ গাঁওসমূহত উন্নয়ন হোৱা নাই ।"
অভিযোগ উত্থাপন কৰি লাংথাচাই কয়, "এই পাহাৰীয়া ৫ শতাংশ মানুহৰ উন্নয়ন হৈছে আৰু ৯৫ শতাংশ মানুহৰ একো উন্নয়ন হোৱা নাই । যাৰ বাবে এইবাৰ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । ইয়াত পথ নিৰ্মাণৰ কামত ঠিকাদাৰে বিল পোৱা নাই, এলপিজি গেছৰ নাটনি হৈছে, ষষ্ঠ অনুসচিৰ অধীনত থকা ডিমা হাছাও জিলাত মানুহৰ ভূমিৰ সুৰক্ষা নাই । গাঁৱৰ ৰাইজৰ অনুমতি অবিহনে বহিঃৰাগত কোম্পানীক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি দি দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাইজে যদিও ডেনিয়েল লাংথাচাক সমৰ্থন কৰা নাই ইয়াৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু এনে এজন প্ৰতিনিধি বিধানসভা পঠিয়াব বিচাৰিছে, যিয়ে তেওঁলোকৰ জ্বলন্ত সমস্যা লৈ মাত মাতিব পাৰে । মই জয়ী হ'লে সংবিধানৰ ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদৰ সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাত মাত মাতিম ।"
নেচনেল পিপলচ পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শেষত কয়, "এই পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাইজ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যাৰ বাবে ষষ্ঠ অনুসূচীক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে যুঁজ চলাই যাব । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাৰ লগতে তেওঁৰ ইমান যুঁজ নহ'ব । যদি নন্দিতা গাৰ্লোচাক বিজেপি দিলে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিলেহেতেন, যুঁজ অলপ কঠিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল ।"