মহিলা কোটাৰ বাবে নহয়, পিছদুৱাৰেৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবেহে : সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ

গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে মহিলা সংৰক্ষণক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে জড়িত কৰা উচিত নহয় আৰু লোকসভাৰ বৰ্তমানৰ শক্তিৰ মাজতে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা উচিত ।

সদনত ভাষণ প্ৰদান কৰি থকা মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ (ANI)
Published : April 16, 2026 at 6:01 PM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী : সংসদীয় নিৰ্বাচনত মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ আঁৰত দেশত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰই মনস্থ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে এই দাবী কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে কেন্দ্ৰই মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে 'বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে' । লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে সদায় ইয়াক সমৰ্থন কৰি আহিছে । আনহাতে, মহিলা কোটাক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈও আহ্বান জনায় ।

লোকসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "তিনি বছৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে আজি কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ সুৰতে কৈছিল যে মহিলা সংৰক্ষণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিবলৈ গৈ আছে । আমি তেতিয়াও এই কথা কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে মহিলা সংৰক্ষণক সমৰ্থন কৰে । কিন্তু অনুগ্ৰহ কৰি মহিলা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক চিধাচিধি কৰি তোলক, যাতে গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হয় ।"

গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "ইয়াক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে জড়িত কৰা উচিত নহয় আৰু লোকসভাৰ বৰ্তমানৰ শক্তিৰ মাজতে কাৰ্যকৰী কৰা উচিত । মহিলা সংৰক্ষণক লৈ হেতালি নেখেলিব, এখন সৰল বিধেয়ক আনক । আমি এই বিধেয়কসমূহৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ।"

"আপোনালোকে বাৰে বাৰে মহিলা সংৰক্ষণৰ বাবে বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আছে । ২০২৩ চনত যদি আপোনালোকে আমাৰ কথা শুনিলেহেঁতেন, তেন্তে ২০২৪ চনত মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী হ'লহেঁতেন । আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে মহিলা সংৰক্ষণক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে জড়িত কৰা উচিত নহয় । আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা কৰে তেন্তে আমি নিশ্চিতভাৱে ইয়াক সমৰ্থন কৰিম । এই বিধেয়কখন মহিলা সংৰক্ষণৰ বাবে নহয়, কিন্তু ই পিছদুৱাৰেদি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবেহে । এয়া আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত কাৰ্য" - তেওঁ লগতে কয় ।

আনহাতে, সৰ্বভাৰতীয় মজলিছ-এ-ইত্তেহাদুল মুছলিমীনৰ (AIMIM) মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়েও সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনি ফেডাৰেলিজম উলংঘা কৰা বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।

লোকসভাত ভাষণ দি তেওঁ কয়, "কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন মেঘৱালে উত্থাপন কৰা সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়কখনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে 'দক্ষিণ ভাৰতত শাসন কৰা' আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে 'বিধায়িনী দলৰ পৰা অ’বিচিৰ প্ৰতিনিধিত্ব নোহোৱা কৰা' ।

উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সংশোধনী বিধেয়ক বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাত উত্থাপন কৰা হয় । কিন্তু বিৰোধীয়ে ধ্বনি ভোটৰ পৰিৱৰ্তে তিনিখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে বিভাজনৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ।

সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়কখনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টিসমূহৰ জনসংখ্যাভিত্তিক পুনৰীক্ষণৰ সৈতে জড়িত । ইয়াত ৰাজ্যিক বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ আকাৰ আৰু গঠন সলনি কৰাৰ লক্ষ্যৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।

প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃদ্ধি পাই আহিছে । তেনেক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই খচৰা সংশোধনী বিধেয়কত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে এই বিৰোধিতা অধিক তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলা সংৰক্ষণ প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে । যাৰবাবে তেওঁলোকে ২০২৩ চনৰ বিধেয়কত সংশোধন আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ পৰা পৃথক কৰিবৰ বাবে এক সাংবিধানিক সংশোধন আনিব বিচাৰিছে ।

ইয়াৰ দ্বাৰা নিম্ন সদনৰ আসনৰ সংখ্যা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে । ৰাজ্যসমূহৰ বাবে ৮১৫ খন আসন আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ বাবে বাকী ৩৫ খন আসনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । উল্লেখ্য যে বৰ্তমান লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে ৫৪৩ খন ।

