বিধানসভা বৃত্তান্ত: নতুন ৰূপ লাভ কৰা উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অৱলোকন
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি, নতুন ৰূপ লাভ কৰা সমষ্টিটোৰ ৰূপৰেখা জানো আহক...
Published : January 22, 2026 at 7:31 PM IST
গুৱাহাটী: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰাক উপত্যকাৰ বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ব্যাপক সালসলনি ঘটিল । সমষ্টিৰ সংখ্যা সলনি হোৱা নাই যদিও গাঠনিগত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব । বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলা কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি সামৰি মুঠ ১৩ টা বিধানসভা সমষ্টি আছে । কাছাৰ জিলাৰ ভিতৰত আছে লক্ষীপুৰ, শিলচৰ, সোনাই, ধলাই, উদাৰবন্দ, কাটিগড়া আৰু বৰখলা বিধানসভা সমষ্টি । সেইদৰে পূৰ্বৰ কৰিমগঞ্জ আৰু বৰ্তমানৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ, পাথাৰকান্দি আৰু ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টি ।
আনহাতে হাইলাকান্দি জিলাৰ ভিতৰত আছে হাইলাকান্দি আৰু আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা । উল্লেখ্য যে অলপতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰাক ভ্ৰমণলৈ যাওতে কৈছিল যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰাকৰ ১৩ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৩টা সমষ্টি যাব মিঞাৰ হাতলৈ । ১০টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব । বৰাকৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানে বিজেপিকে ভোট দিব বুলিও কৈছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে । লক্ষণীয় বিষয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰাকৰ জনগাঠনিৰো ব্যাপক সালসলনি কৰা হয় । যাৰ ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে স্পষ্টভাৱে কৈছিল । এই প্ৰতিবেদন বৰাকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টি:
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আন সমষ্টিৰ লগতে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটিল । শ্ৰীভূমি জিলা আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিটো ১৯৫১ চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো অসংৰক্ষিত । বহুকেইটা ঐতিহাসিক পটভূমি থকা কৰিমগঞ্জৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে শনবিল । এছিয়া মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম আৰু দেশৰ সৰ্ববৃহৎ জলাহভূমি শনবিল কৰিমগঞ্জত আছে ।
এই বিলখনৰ বিশেষত্ব হ’ল যে শীত কালত ই সম্পূৰ্ণ কৃষিভূমিলৈ পৰিণত হয়। শীতকালৰ পিছত মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই কৃষি ভূমিত লাহে লাহে পানীৰে ভৰি পৰে আৰু মাছৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱসায়ৰ বৃহৎ ক্ষেত্রলৈ পৰিণত হয় । এই বিলখনক কেন্দ্ৰ কৰি বহু লোকৰ জীৱন-জীৱিকা নিৰ্ভৰ কৰে । বাৰিষা বিলখনৰ আৰ-পাৰ নেদেখা হৈ পৰে ।
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :
১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ শেহতীয়া প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৭২,৯১৭ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১,৩৭,০৫২ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ১,৩৫,৮৬৪ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । এই সমষ্টিটোত মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩২৬ টা ।
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহ:
১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত এলেকা সমূহৰ ভিতৰত কৰিমগঞ্জ পৌৰসভা আৰু বদৰপুৰ উন্নয়ণ খণ্ডৰ অংশবিশেষ । উত্তৰ কৰিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সাদৰশী গাঁও পঞ্চায়ত, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশ বিশেষ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশ বিশেষ ।
সেইদৰে কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ডৰ ৰাজাটিলা গাঁও পঞ্চায়ত, মদাৰপুৰ, হৃতিকাৰ অংশ-২, নাজাতপুৰ, কাৰাইকান্দি অংশ-২, হৰিনগৰ গাঁও পঞ্চায়ত, হৰিনগৰ অংশ-১, হৰিনগৰ অংশ-২, চান্দিনগৰ অংশ-২, টুকাৰগ্ৰাম, লেভাৰপুতা গাঁও পঞ্চায়ত, চান্দিনগৰ অংশ-১, কাটিগড়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশ, লাঠিমাৰা আৰু লাহামালি ।
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস:
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে কংগ্ৰেছৰ কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থ । কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হ'লেও কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থ বৰ্তমান বিজেপি শিবিৰত আছে । বৰ্তমান তেওঁ বিজেপিৰ আশ্ৰয়ত আছে । এইবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভৰ আশাত বন্দী হৈ আছে যদিও বিজেপিয়ে টিকট দিব নে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই । কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই ২০১১ চনৰ পৰা উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে।
২০২১ৰ নিৰ্বাচনত কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই ৬০,৯৯৮ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে ৫২,৬৭৪ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল বিজেপিৰ ড৹ মানস দাস । সেইদৰে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই ৪৫,২৮৯ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । বিপৰীতে বিজেপিৰ মিছনৰঞ্জন দাসে লাভ কৰিছিল ৪৪,৮২১ টা ভোট । অতি কম সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত মিছনৰঞ্জন দাস পৰাজিত হৈছিল ।
নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ ফালৰ পৰা চালে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো বাওঁপন্থী, নিৰ্দলীয়, কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু অগপৰ দখলত আছিল । সমষ্টিতো গঠন হোৱাৰ পাছত ১৯৫৭ চনত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল প্ৰজা চ'ছিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ ৰণেন্দ্ৰ মোহন দাসে । ইয়াৰ পিছত ১৯৬২ চনত আৰু ১৯৬৭ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নিৰ্দলীয় ৰথীন্দ্ৰ নাথ সেনে । ১৯৭২ চনত সমষ্টিতো কংগ্ৰেছৰ দখললৈ যায় আৰু বিধায়ক হয় আব্দুল এম চৌধুৰী ।
১৯৭৮ চনত চি পি আইৰ নিশিথ ৰঞ্জন দাসে সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ কেতেকী প্ৰসাদ দত্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় ছিৰাজুল হ'ক চৌধুৰীয়ে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইয়াৰ পিছত ১৯৯১ বিজেপিৰ মিছনৰঞ্জন দাস সমষ্টিতোৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
১৯৯৬ চনত অসম গণ পৰিষদৰ হৈ সমষ্টিতোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় ছিৰাজুল হ'ক চৌধুৰী । ইয়াৰ পিছত ২০০০ চনত, ২০০১ চনত আৰু ২০০৬ চনত সমষ্টিতোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বিজেপিৰ মিছন ৰঞ্জন দাসে । তাৰ পিছত ২০১১ চনৰ পৰা কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই সমষ্টিতোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ বিজেপিৰ মানুহ ।