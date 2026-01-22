ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত: নতুন ৰূপ লাভ কৰা উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অৱলোকন

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি, নতুন ৰূপ লাভ কৰা সমষ্টিটোৰ ৰূপৰেখা জানো আহক...

North Karimganj Assembly Constituency
নতুন ৰূপ লাভ কৰা উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অৱলোকন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 7:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰাক উপত্যকাৰ বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ব্যাপক সালসলনি ঘটিল । সমষ্টিৰ সংখ্যা সলনি হোৱা নাই যদিও গাঠনিগত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব । বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলা কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি সামৰি মুঠ ১৩ টা বিধানসভা সমষ্টি আছে । কাছাৰ জিলাৰ ভিতৰত আছে লক্ষীপুৰ, শিলচৰ, সোনাই, ধলাই, উদাৰবন্দ, কাটিগড়া আৰু বৰখলা বিধানসভা সমষ্টি । সেইদৰে পূৰ্বৰ কৰিমগঞ্জ আৰু বৰ্তমানৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ, পাথাৰকান্দি আৰু ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টি ।

আনহাতে হাইলাকান্দি জিলাৰ ভিতৰত আছে হাইলাকান্দি আৰু আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা । উল্লেখ্য যে অলপতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰাক ভ্ৰমণলৈ যাওতে কৈছিল যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰাকৰ ১৩ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৩টা সমষ্টি যাব মিঞাৰ হাতলৈ । ১০টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব । বৰাকৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানে বিজেপিকে ভোট দিব বুলিও কৈছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে । লক্ষণীয় বিষয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰাকৰ জনগাঠনিৰো ব্যাপক সালসলনি কৰা হয় । যাৰ ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে স্পষ্টভাৱে কৈছিল । এই প্ৰতিবেদন বৰাকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

North Karimganj Assembly Constituency of Barak after delimitation
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ চাৰিসীমা (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টি:

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আন সমষ্টিৰ লগতে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটিল । শ্ৰীভূমি জিলা আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিটো ১৯৫১ চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো অসংৰক্ষিত । বহুকেইটা ঐতিহাসিক পটভূমি থকা কৰিমগঞ্জৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে শনবিল । এছিয়া মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম আৰু দেশৰ সৰ্ববৃহৎ জলাহভূমি শনবিল কৰিমগঞ্জত আছে ।

এই বিলখনৰ বিশেষত্ব হ’ল যে শীত কালত ই সম্পূৰ্ণ কৃষিভূমিলৈ পৰিণত হয়। শীতকালৰ পিছত মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই কৃষি ভূমিত লাহে লাহে পানীৰে ভৰি পৰে আৰু মাছৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱসায়ৰ বৃহৎ ক্ষেত্রলৈ পৰিণত হয় । এই বিলখনক কেন্দ্ৰ কৰি বহু লোকৰ জীৱন-জীৱিকা নিৰ্ভৰ কৰে । বাৰিষা বিলখনৰ আৰ-পাৰ নেদেখা হৈ পৰে ।

North Karimganj Assembly Constituency
উত্তৰ কৰিমগঞ্জত ভোটদাতাৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :

১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ শেহতীয়া প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৭২,৯১৭ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১,৩৭,০৫২ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ১,৩৫,৮৬৪ গৰ‍াকী মহিলা ভোটাৰ আৰু এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । এই সমষ্টিটোত মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩২৬ টা ।

North Karimganj Assembly Constituency of Barak after delimitation
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ শনবিল (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহ:

১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত এলেকা সমূহৰ ভিতৰত কৰিমগঞ্জ পৌৰসভা আৰু বদৰপুৰ উন্নয়ণ খণ্ডৰ অংশবিশেষ । উত্তৰ কৰিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সাদৰশী গাঁও পঞ্চায়ত, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশ বিশেষ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশ বিশেষ ।

সেইদৰে কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ডৰ ৰাজাটিলা গাঁও পঞ্চায়ত, মদাৰপুৰ, হৃতিকাৰ অংশ-২, নাজাতপুৰ, কাৰাইকান্দি অংশ-২, হৰিনগৰ গাঁও পঞ্চায়ত, হৰিনগৰ অংশ-১, হৰিনগৰ অংশ-২, চান্দিনগৰ অংশ-২, টুকাৰগ্ৰাম, লেভাৰপুতা গাঁও পঞ্চায়ত, চান্দিনগৰ অংশ-১, কাটিগড়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশ, লাঠিমাৰা আৰু লাহামালি ।

উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস:

উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে কংগ্ৰেছৰ কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থ । কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হ'লেও কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থ বৰ্তমান বিজেপি শিবিৰত আছে । বৰ্তমান তেওঁ বিজেপিৰ আশ্ৰয়ত আছে । এইবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভৰ আশাত বন্দী হৈ আছে যদিও বিজেপিয়ে টিকট দিব নে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই । কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই ২০১১ চনৰ পৰা উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে।

North Karimganj Assembly Constituency
কোনে পাইছিল কিমান ভোট (ETV Bharat Assam)

২০২১ৰ নিৰ্বাচনত কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই ৬০,৯৯৮ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে ৫২,৬৭৪ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল বিজেপিৰ ড৹ মানস দাস । সেইদৰে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই ৪৫,২৮৯ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । বিপৰীতে বিজেপিৰ মিছনৰঞ্জন দাসে লাভ কৰিছিল ৪৪,৮২১ টা ভোট । অতি কম সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত মিছনৰঞ্জন দাস পৰাজিত হৈছিল ।

North Karimganj Assembly Constituency
উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ ফালৰ পৰা চালে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো বাওঁপন্থী, নিৰ্দলীয়, কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু অগপৰ দখলত আছিল । সমষ্টিতো গঠন হোৱাৰ পাছত ১৯৫৭ চনত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল প্ৰজা চ'ছিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ ৰণেন্দ্ৰ মোহন দাসে । ইয়াৰ পিছত ১৯৬২ চনত আৰু ১৯৬৭ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নিৰ্দলীয় ৰথীন্দ্ৰ নাথ সেনে । ১৯৭২ চনত সমষ্টিতো কংগ্ৰেছৰ দখললৈ যায় আৰু বিধায়ক হয় আব্দুল এম চৌধুৰী ।

North Karimganj Assembly Constituency of Barak after delimitation
বৰ্তমানৰ বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থ (ETV Bharat Assam)
North Karimganj Assembly Constituency of Barak after delimitation
প্ৰাক্তন বিধায়ক মিছন ৰঞ্জন দাস (ETV Bharat Assam)

১৯৭৮ চনত চি পি আইৰ নিশিথ ৰঞ্জন দাসে সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ কেতেকী প্ৰসাদ দত্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় ছিৰাজুল হ'ক চৌধুৰীয়ে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইয়াৰ পিছত ১৯৯১ বিজেপিৰ মিছনৰঞ্জন দাস সমষ্টিতোৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

১৯৯৬ চনত অসম গণ পৰিষদৰ হৈ সমষ্টিতোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় ছিৰাজুল হ'ক চৌধুৰী । ইয়াৰ পিছত ২০০০ চনত, ২০০১ চনত আৰু ২০০৬ চনত সমষ্টিতোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বিজেপিৰ মিছন ৰঞ্জন দাসে । তাৰ পিছত ২০১১ চনৰ পৰা কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই সমষ্টিতোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ বিজেপিৰ মানুহ ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক জাগীৰোড সমষ্টিক

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক টিংখাং সমষ্টিক

TAGGED:

CONSTITUENCY IN ASSAM
NORTH KARIMGANJ MLAS
NORTH KARIMGANJ CONSTITUENCY
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.