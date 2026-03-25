তিতাবৰ সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ছ'নিয়া তাঁতীৰ মনোনয়ন অযোগ্য ঘোষণা

তিতাবৰ সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ছ'নিয়া তাঁতীৰ মনোনয়ন অযোগ্য ঘোষণা
যোৰহাটৰ ৪টা সমষ্টিৰ ভিতৰত দুটা সমষ্টিত তিনিগৰাকীকৈ শক্তিশালী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাই আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ।
Published : March 25, 2026 at 7:49 PM IST
যোৰহাট : এসময়ত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ হাতত থকা ১০২নং তিতাবৰ সমষ্টি পুনৰ কংগ্ৰেছে ধৰি ৰাখিব পাৰিবনে নোৱাৰে তাক লৈ এতিয়া সবৰ্ত্ৰে চৰ্চা চলিছে । কাৰণ কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰি প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰাণ কুৰ্মীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই নিৰ্দলীয় হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই ।
ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ পৰা তিতাবৰ সমষ্টিত ন-বিজেপি তথা আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । মনোনয়ন দাখিল কৰা তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত হৈছে ।
আনহাতে, তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা আদিবাসী সমাজৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী ছ'নিয়া তাঁতীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অৰ্থে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিছিল যদিও নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁৰ মনোনয়ন অযোগ্য ঘোষণা কৰে । ইতিমধ্যে এই খবৰ লাভ কৰি আদিবাসী সমাজৰ শক্তিশালী নেত্ৰীগৰাকী দুখত ভাগি পৰিছে ।
ইফালে দীৰ্ঘবিৰতিৰ অন্তত তিতাবৰত এইবাৰ তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভৱনা আছে । কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিন্যাস বহু সলনি হ'ল । তিতাবৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ২ লাখ ৫১৪ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৯৬,৮০১ আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,০৩,৭১৩ গৰাকী । ইয়াৰে সৰ্বাধিক ৫৭ হাজাৰতকৈ অধিক চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ আছে ।
তিতাবৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মী এইবাৰ জয়ী হ'ব পাৰিবনে বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "তিতাবৰত কংগ্ৰেছৰ ভেটি আছে আৰু তিতাবৰত কংগ্ৰেছ জয় হোৱাটো নিশ্চিত । কংগ্ৰেছক ভালপোৱা মানুহখিনিয়ে প্ৰাণ কুৰ্মীৰ পক্ষত থিয় দিব । ফলত প্ৰাণ কুৰ্মী দিছপুৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈ যাব ।"
উল্লেখ্য যে যোৰহাটৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টিত বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টিত ধীৰাজ গোৱালা আৰু প্ৰাণ কুৰ্মীৰ দৰে শক্তিশালী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।