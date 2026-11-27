প্ৰশ্নোত্তৰ কাল নাই, শূন্যকালীন ঘণ্টা নাই, এয়া কেনেকুৱা অধিৱেশন ? গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন
সংসদৰ প্ৰস্তাৱিত বিশেষ অধিৱেশন প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে- সংসদখন মোদী-শ্বাহৰ নেকি ?
By ANI
Published : November 27, 2026 at 12:44 PM IST
নতুন দিল্লী : "প্ৰশ্নোত্তৰ কাল, শূন্যকালীন ঘণ্টা আৰু ব্যক্তিগত সদস্যৰ বিধেয়ক" অবিহনে সংসদৰ অধিৱেশন ঘোষণা কৰাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধী উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যম X-ৰ এটা পোষ্টত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে যি সময়ত সমগ্ৰ দেশে ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আছে, সেই দিনটোতে লোকসভাই এই চমু অধিৱেশনৰ কথা ঘোষণা কৰি এখন বুলেটিন জাৰি কৰিছে ।
No question hour, No zero hour, No Private Members bill in Parliament. Yesterday when the entire country paid homage to Dr. BabaSaheb Bhim Rao Ambedkar, the Lok Sabha issued a bulletin for a short 4 day Parliament session without any question hour, zero hour or private member bill. Does the Parliament belong to Modi - Shah ? #SamvidhanRakshaMarch #SamvidhanDiwas— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 27, 2026
"সংসদত প্ৰশ্নোত্তৰ কাল নাই, শূন্য কাল নাই, ব্যক্তিগত সদস্যৰ বিধেয়ক নাই । কালি যেতিয়া সমগ্ৰ দেশে ডঃ বাবাচাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আছিল, তেতিয়াই লোকসভাই কোনো প্ৰশ্নোত্তৰ কাল, শূন্য কাল বা ব্যক্তিগত সদস্যৰ বিধেয়ক অবিহনে ৪ দিনীয়া এক চমু সংসদীয় অধিৱেশনৰ বাবে এখন বুলেটিন জাৰি কৰিলে ।" পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে ।
How does a Parliament giving zero importance to the people’s interests look like ? #SamvidhanRakshaMarch #SamvidhanBachao https://t.co/3E7uya9yos— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 27, 2026
আনহাতে, সংসদীয় কাৰ্যক্ৰমণিকাত এই অনুপস্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, "সংসদখন মোদী-শ্বাহৰ নেকি ?"
On Constitution Day, PM Modi and HM Amit Shah announce their plans to redraw the political map of India in a desperate bid to cling on to power. But we will fight. To protect the Constitution. To defend the rights of Indians. #SamvidhanRakshaMarch— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 26, 2026
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভা সচিবালয়ে জাৰি কৰা এক চৰকাৰী বিবৃতিৰ পাছতেই গৌৰৱ গগৈৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছে । বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অষ্টাদশ লোকসভাৰ অষ্টম অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় অংশ অহা সোমবাৰে, ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছে । লোকসভা সচিবালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, এই চাৰিদিনীয়া চমু অধিৱেশনখন অহা বৃহস্পতিবাৰে, ৩ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
"অষ্টাদশ লোকসভাৰ অষ্টম অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় অংশ ২০২৬ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰ, সোমবাৰে আৰম্ভ হ'ব । চৰকাৰী কাম-কাজৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা সাপেক্ষে এই অধিৱেশনখন ২০২৬ চনৰ ৩ ডিচেম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰে সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।" বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে জৰুৰী চৰকাৰী কাম-কাজ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু ৰাজ্যসভাৰ সভাপতিৰ ওচৰত ক্ৰমে ৩০ নৱেম্বৰত নিম্ন সদন আৰু ২ ডিচেম্বৰত উচ্চ সদন পুনৰ আহ্বান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই এই বিবৃতিটো আহিছে ।
এটা X পোষ্টত ৰিজিজুৱে লগতে কয় যে কাম-কাজৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা সাপেক্ষে সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ বৈঠক ৩ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পোষ্টটোত ৰিজিজুৱে লিখিছে, "চৰকাৰে জৰুৰী চৰকাৰী কাম-কাজ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে লোকসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ আৰু ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সভাপতিৰ ওচৰত ক্ৰমে ২০২৬ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰ, সোমবাৰে লোকসভা আৰু ২০২৬ চনৰ ২ ডিচেম্বৰ, বুধবাৰে ৰাজ্যসভা পুনৰ আহ্বান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।"
"কাম-কাজৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা সাপেক্ষে দুয়োখন সদনৰ বৈঠক ২০২৬ চনৰ ৩ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব পাৰে ।" কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
ৰিজিজুৰ এই ঘোষণাৰ পাছতেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু মহিলা সংৰক্ষণক লৈ জল্পনা-কল্পনা অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে । কিয়নো ঘোষণাটোত কোনবোৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ’ব সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।
ইমান কম সময়ৰ জাননীত সদন দুখন পুনৰ আহ্বান কৰাৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ সংসদীয় অধিৱেশনৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা এক অভূতপূৰ্ব প্ৰক্ৰিয়াগত সময়সূচীৰ পটভূমিত লোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৬ চনৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত সংসদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই অধিৱেশন ১৩ আগষ্টত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুয়োখন সদন অনির্দিষ্টকালৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ লগে লগে সমাপ্ত হৈছিল ।
প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য হৈছে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰা ।