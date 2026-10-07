কোনো ৰাজনৈতিক দলে বিয়লি ৪ বজালৈকে বৈঠকৰ বাবে সময় বিচৰা নাছিল: নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিলে

কোনো ৰাজনৈতিক দলে বিয়লি ৪ বজালৈকে বৈঠকৰ বাবে সময় বিচৰা নাছিল: নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিলে
একাংশ ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰাৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ পৰাহে জানিব পাৰে আয়োগে ৷
Published : October 7, 2026 at 9:23 AM IST
হায়দৰাবাদ : লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ সাংসদসকলে মঙলবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পূৰ্ণ বিচাৰপীঠক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ মাজতেই সাংসদৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে বৈঠক সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ৷
আয়োগে উল্লেখ কৰে যে একাংশ ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰাৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ পৰা জানিব পাৰিছে ৷ কিন্তু আয়োগৰ মতে, বিয়লি ৪ বজালৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে বৈঠকৰ বাবে অনুৰোধ কৰা নাছিল ৷
Election Commission of India Press Note Date 🗓️ — 6 October 2026 Read more 👉 https://t.co/q6CXhdZCdz #ECI https://t.co/QI0l1wOFlr— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2026
আয়োগে কয় যে দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰায় ৪ বজাত এই তথ্য লাভ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত সাংসদৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিব বিচাৰিছে ৷ ইয়াৰ পিছত আয়োগে সাংসদসকলৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ২০২৫ চনত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে বৈঠকৰ বাবে এক পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যাৰ অধীনত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি দল বা কেইবাটাও দলৰ যৌথ প্ৰতিনিধি দলে নিজৰ যথাযথভাৱে কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে বৈঠকৰ বাবে সময় বিচাৰে ৷ তাৰ পিছত পক্ষসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক চুক্তিৰ দ্বাৰা বৈঠকৰ তাৰিখ আৰু সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ৷
আয়োগে উল্লেখ কৰে যে বিয়লি ৪ বজাৰ পিছত সাংসদসকলৰ বৈঠকৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনা কৰি থকাৰ সময়তে দিল্লী আৰক্ষীৰ ডিচিপিয়ে বৈঠকৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ৷ আয়োগৰ মতে, ২৪০ জনীয়া সাংসদৰ এটা দলে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা বুলি জনোৱা হৈছিল আৰু বৈঠকৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত স্থান আছিল সংসদ ভৱন চৌহদ ৷
আয়োগে লগতে কয় যে তেওঁলোকে এই অনুৰোধটো অদ্ভুত বুলি বিবেচনা কৰিছে আৰু সেয়েহে ইয়াক অনুমোদন দিব নোৱাৰি, কিয়নো তেওঁলোকৰ প্ৰট’কলত এনে বৈঠক কেৱল নিৰ্বাচন আয়োগৰ চৌহদৰ ভিতৰতহে অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি স্পষ্ট কৰা আছে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে সাংসদসকলৰ স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণৰ বাবে উক্তস্থলীলৈ নিজৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যনিৰ্বাহক বিষয়াক প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰে ৷ আয়োগৰ মতে, এনে পদক্ষেপ অভূতপূৰ্ব হ’লহেঁতেন ৷ অৱশ্যে এই প্ৰস্তাৱ সাংসদসকলেও মানি লোৱা নাছিল ৷
আয়োগে কয় যে দেশৰ সংসদীয় আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে নিজৰ প্ৰট’কল আৰু পৰম্পৰাক নিৰ্বাচন আয়োগে সন্মান কৰে, যিবোৰ সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে এক বিবৃতিত কয়, "যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে যিকোনো সময়তে আয়োগৰ সৈতে বৈঠকৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব পাৰে আৰু আয়োগে সেই বৈঠকৰ তাৰিখ আৰু সময় নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ এয়া এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ৷"