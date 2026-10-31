ETV Bharat / politics

স্থানীয় বিধায়কক উপেক্ষা কৰি মন্ত্ৰীগিৰি নচলিব ! সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ

এতিয়াৰে পৰা মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন ঠাইত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী বা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিধায়কসকলকো যোগদান আৰু অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

CM Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (@Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2026 at 11:36 AM IST

|

Updated : October 31, 2026 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্ৰীয়েই স্থানীয় বিধায়কক অৱগত নকৰাকৈ যিকোনো সমষ্টিলৈ গৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব । যিকোনো সমষ্টিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই সংশ্লিষ্ট সমষ্টিটোৰ বিধায়কক অৱগত কৰিবই লাগিব । এয়া বাধ্যতামূলক ৷ এইদৰে সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই হঠাতে এইদৰে সকলো মন্ত্ৰীলৈকে নিৰ্দেশনা কিয় দিবলগীয়া হৈছে সেই লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । খবৰ অনুসৰি বিগত তিনিমাহমানৰ পৰা উজনি অথবা নামনি অসমৰ যিকোনো সমষ্টিলৈ মন্ত্ৰীসকলে গৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । অথচ স্থানীয় বিধায়কসকলে এই বিষয়ে একো গমেই নাপায় ।

CM Himanta Biswa Sarma order Copy
সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

কেৱল যে কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ অথবা ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কহে একাংশ মন্ত্ৰীৰ এনেকুৱা ভ্ৰমণৰ বিষয়ে অন্ধকাৰত থাকে তেনে নহয়, খোদ শাসক দলৰো বহু বিধায়কে এইধৰণৰ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ একো নাজানে । আনকি বহু জিলা আয়ুক্তইও স্থানীয় বিধায়কক এই বিষয়ে অৱগত নকৰে ।

বিৰোধীৰ লগতে শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰ পৰা এনে ধৰণৰ অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতেই সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এতিয়াৰে পৰা মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন ঠাইত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী বা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিধায়কসকলকো যোগদান আৰু অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।

অৱশ্যে এনে কিছুমান বিভাগীয় বৈঠকো বিভিন্ন অঞ্চলত মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয়, যি সমূহত স্থানীয় বিধায়কগৰাকী উপস্থিত থকাটো জৰুৰী নহয় ৷ তেনেক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়কক আমন্ত্ৰণ নজনোৱাকৈও মন্ত্ৰীয়ে তেনে সভাত ভাগ লোৱাত কোনো বাধা নাথাকিব ৷

ইয়াৰ জড়িয়তে জনপ্ৰতিনিধি আৰু চৰকাৰৰ মাজত সমন্বয় আৰু সন্তুলন বজাই ৰাখিবলৈকে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হয় ৷

লগতে পঢ়ক:বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আলোচনাপন্থী আলফাৰ কথাহে কৈছিল : মুখ্যমন্ত্ৰী

খেল মহাৰণ ৩.০ৰ ল’গ’, মেস্কট আৰু শীৰ্ষ সংগীত উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

Last Updated : October 31, 2026 at 12:07 PM IST

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CM ORDER TO MINISTER
এআইইউডিএফ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.