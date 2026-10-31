স্থানীয় বিধায়কক উপেক্ষা কৰি মন্ত্ৰীগিৰি নচলিব ! সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ

স্থানীয় বিধায়কক উপেক্ষা কৰি মন্ত্ৰীগিৰি নচলিব ! সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ
এতিয়াৰে পৰা মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন ঠাইত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী বা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিধায়কসকলকো যোগদান আৰু অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
Published : October 31, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 12:07 PM IST
গুৱাহাটী : এতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্ৰীয়েই স্থানীয় বিধায়কক অৱগত নকৰাকৈ যিকোনো সমষ্টিলৈ গৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব । যিকোনো সমষ্টিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই সংশ্লিষ্ট সমষ্টিটোৰ বিধায়কক অৱগত কৰিবই লাগিব । এয়া বাধ্যতামূলক ৷ এইদৰে সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই হঠাতে এইদৰে সকলো মন্ত্ৰীলৈকে নিৰ্দেশনা কিয় দিবলগীয়া হৈছে সেই লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । খবৰ অনুসৰি বিগত তিনিমাহমানৰ পৰা উজনি অথবা নামনি অসমৰ যিকোনো সমষ্টিলৈ মন্ত্ৰীসকলে গৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । অথচ স্থানীয় বিধায়কসকলে এই বিষয়ে একো গমেই নাপায় ।
কেৱল যে কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ অথবা ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কহে একাংশ মন্ত্ৰীৰ এনেকুৱা ভ্ৰমণৰ বিষয়ে অন্ধকাৰত থাকে তেনে নহয়, খোদ শাসক দলৰো বহু বিধায়কে এইধৰণৰ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ একো নাজানে । আনকি বহু জিলা আয়ুক্তইও স্থানীয় বিধায়কক এই বিষয়ে অৱগত নকৰে ।
বিৰোধীৰ লগতে শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰ পৰা এনে ধৰণৰ অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতেই সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এতিয়াৰে পৰা মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন ঠাইত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী বা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিধায়কসকলকো যোগদান আৰু অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।
অৱশ্যে এনে কিছুমান বিভাগীয় বৈঠকো বিভিন্ন অঞ্চলত মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয়, যি সমূহত স্থানীয় বিধায়কগৰাকী উপস্থিত থকাটো জৰুৰী নহয় ৷ তেনেক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়কক আমন্ত্ৰণ নজনোৱাকৈও মন্ত্ৰীয়ে তেনে সভাত ভাগ লোৱাত কোনো বাধা নাথাকিব ৷
ইয়াৰ জড়িয়তে জনপ্ৰতিনিধি আৰু চৰকাৰৰ মাজত সমন্বয় আৰু সন্তুলন বজাই ৰাখিবলৈকে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হয় ৷
লগতে পঢ়ক:বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আলোচনাপন্থী আলফাৰ কথাহে কৈছিল : মুখ্যমন্ত্ৰী
খেল মহাৰণ ৩.০ৰ ল’গ’, মেস্কট আৰু শীৰ্ষ সংগীত উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ