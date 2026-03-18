হিন্দু-মুছলমান ইছ্যু নহয়, অসমত সমগ্ৰ নাটকখন হৈছে কেৱল টকাৰ কাৰণে ! ক'লে কংগ্ৰেছ নেতা ইমৰাণ মাছুদে

বিজেপিত যোগদানৰ পিছত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আভ্যন্তৰীণ অপমান আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ সমৰ্থনৰ অভাৱ তেওঁৰ পদত্যাগৰ কাৰণ বুলি কোৱাৰ পিছতে মাছুদে এই মন্তব্য কৰে ।

By ANI

Published : March 18, 2026 at 5:03 PM IST

নতুন দিল্লী : নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰাণ মাছুদৰ । বুধবাৰে মাছুদে দৃঢ়তাৰে কয় যে ইয়াত হিন্দু-মুছলমানৰ কোনো বিষয় নাই । বৰদলৈৰ ব্যক্তিগত এজেণ্ডা বিফল হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অসমত কংগ্ৰেছে ধৰ্মত নহয়, দলীয় কামতহে গুৰুত্ব দিয়ে । লগতে বৰদলৈৰ দলৰ পৰা বিদায়ে দলত কি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

উল্লেখ্য যে চাহাৰনপুৰৰ লোকসভাৰ সাংসদ মাছুদ হৈছে আগন্তুক অসম নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ সদস্য । এ এন আইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মাছুদে তেওঁৰ বিপক্ষে উঠা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ নাই ।

"মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ নাই, কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত এজেণ্ডা । অসমত আমি কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ । মই দলত শুদ্ধ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলোঁ । তেওঁলোক মোৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হোৱা নাই । মাথোঁ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত এজেণ্ডা বিফল হৈছে । অসমত সমগ্ৰ নাটকখন হৈছে কেৱল টকাৰ কাৰণে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰদ্যুৎ ভাইকে ধৰি সকলোকে প্ৰিয়ংকাই লগ কৰিছে, কিন্তু কেৱল তেওঁহে দল এৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । কংগ্ৰেছৰ বেছিভাগ নেতাই হিন্দু । প্ৰদ্যুৎ যোৱাৰ ফলত কিবা পাৰ্থক্য হৈছে নেকি ? গৌৰৱ নাই নেকি ? এইটো হিন্দু-মুছলমানৰ কথা নহয় । ই কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিগত এজেণ্ডা আছিল ।"

"নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেধৰণৰ কথা ভাল নহয় । নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিছু ক্ষোভ থাকে, কিন্তু আমি সকলো ঠিকে হোৱাটো নিশ্চিত কৰিম ।" ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ পিছত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তৰ মূল কাৰণ নিৰন্তৰ আভ্যন্তৰীণ অপমান আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ সমৰ্থনৰ অভাৱ বুলি কোৱাৰ পিছতে মাছুদে এই মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে অসমৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ এখন নিৰ্দিষ্ট বৈঠকৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয় যে ইমৰাণ মাছুদে অপৰাধমূলক নেক্সাছ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা এজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ অভিযোগক 'মনেসজা' বুলি খাৰিজ কৰাৰ পিছত তেওঁ আঘাত অনুভৱ কৰিছে ।

এ এন আইৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে তেওঁৰ দল ত্যাগৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি কয়, "বেলেগ কোনো কাৰণ নাই । মোৰ শ্বাসৰুদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু মোক অপমান কৰা হৈছিল ।"

"মই জানিব পাৰিলোঁ যে ইমৰাণ মাছুদৰ দৰে এজন সাম্প্ৰদায়িক নেতাই কৈছিল যে মই যিজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক নেক্সাছৰ প্ৰমাণ দিছোঁ, সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ বিষয়ে মই কোৱা সকলো কথা মিছা আৰু মনেসজা । দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত ইমৰাণ মাছুদে ক'বলৈ সাহস কৰিছিল যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কোৱা সকলো কথা মনেসজা ।"

"তাত উপস্থিত থকা এ পি চি চিৰ সভাপতিও মৌন হৈ থাকিল । এইটোৱে মোক বহুত আঘাত দিলে ।" বৰদলৈয়ে কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই তেওঁক একাষৰীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, যাৰ ফলত আভ্যন্তৰীণ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগৰ মাজতে কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে তেওঁৰ আজীৱন সম্পৰ্কৰ অন্ত পৰে ।

তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ এটা টিকট আবণ্টনৰ বিপৰীতে 'একাধিক বিষয়'ৰ পৰাই তেওঁৰ পদত্যাগৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "মোৰ বাবে টিকট পোৱাটো জীৱন-মৃত্যুৰ প্ৰশ্ন নাছিল । তাত একাধিক বিষয় আছিল । মোৰ বাবে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল সেয়া হৈছে শিৰ উচ্চ কৰি ৰখা । কংগ্ৰেছ দলে মোক বহুখিনি দিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই অতি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই লোকসভাত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত আছোঁ আৰু তিনি বছৰ বাকী আছে । মই যদি সাংসদ হিচাপেহে থাকিব বিচাৰিলোঁহেঁচেনে তেন্তে অপমানটো মানি ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন । কিন্তু মই পদত্যাগ কৰি কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লওঁ ।"

ইফালে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগৰ পিছত কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰক প্ৰক্ষেপ কৰা সিদ্ধান্তটো কি হয় সেইটো লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :কংগ্ৰেছত থাকি সকলো পোৱাৰ পিছতো কিয় গেৰুৱা হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
লগতে পঢ়ক :বিজেপিত যোগ দিব আন কেবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই : দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

