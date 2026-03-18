ৰাজনীতিত কোনো ফুলষ্টপ নাথাকে... ! ৰাজ্যসভাৰ বিদায়ী সাংসদক উদ্দ্যেশি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উক্তি

ৰাজনীতিত কোনো ফুলষ্টপ নাথাকে... ! ৰাজ্যসভাৰ বিদায়ী সাংসদক উদ্দ্যেশি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উক্তি
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলক এইচ ডি দেৱেগৌড়া, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, শাৰদ পাৱাৰৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ পৰা শিক্ষা ল’বলৈ আহ্বান জনায় ৷
Published : March 18, 2026 at 2:40 PM IST
নতুন দিল্লী: বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যসভাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সাংসদসকলক তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায় ৷ এইক্ষেত্ৰত মোদীয়ে জোৰ দি কয়, “ৰাজনীতিত কোনো ফুল ষ্টপ নাথাকে ৷” চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদৰ উচ্চ সদনত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে প্ৰতিজন সদস্যই এক অনন্য ভূমিকা পালন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "সদনত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হয় আৰু প্ৰতিজন সদস্যই ইয়াত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে । এনে মুহূৰ্তত সন্মানৰ ভাৱনাই দলীয় ৰেখাক অতিক্ৰম কৰে । কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সদনৰ পৰা বিদায় লোৱা নেতাসকলক মই ক'ব বিচাৰো যে ৰাজনীতিত কোনো ফুল ষ্টপ নাই । ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।"
তেওঁ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলক এইচ ডি দেৱেগৌড়া, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, শাৰদ পাৱাৰৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ পৰা শিক্ষা ল’বলৈ আহ্বান জনায় ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আধাতকৈও অধিক সময় সংসদীয় কামৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে ।
মোদীয়ে কয়, "এইচ ডি দেৱে গৌড়া জী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে জী আৰু শাৰদ পাৱাৰ জী এনে জ্যেষ্ঠ নেতা যিয়ে আধাতকৈ অধিক জীৱন সংসদীয় কামত কটাইছে । নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলে তেওঁলোকৰ পৰা শিকিব লাগে ।"
কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱা ৰামদাস আঠাৱালেৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "কেতিয়াবা আমি শুনিছিলোঁ যে সদনত হাস্যৰস আৰু ব্যংগৰ বহু সুযোগ আছে । আজিকালি হয়তো এইখিনি ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে । কিন্তু আমাৰ আঠাৱালে চিৰসেউজ হৈ আছে । আঠৱালে গুচি গৈছে, কিন্তু ইয়াত কোনেও কোনো লোকচান অনুভৱ নকৰে । মই নিশ্চিত যে তেওঁ হাস্যৰসেৰে সেৱা আগবঢ়াই যাব।"
অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ৩৭ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত ৰামদাস আঠাৱালে, প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদী, তিৰুচি শিৱ, অমৰেন্দ্ৰ ধৰী সিং আৰু অভিষেক মনু সিংৱীও আছে । ১০খন ৰাজ্যৰ ৩৭খন আসনৰ বাবে দ্বিবাৰ্ষিক ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ৩৭খন আসনৰ ভিতৰত ২৬খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয় ।
বিহাৰত কংগ্ৰেছ আৰু আৰজেডিৰ বিধায়কৰ অনুপস্থিতিয়ে এন ডি এক বিহাৰৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ পাঁচখন আসন লাভ কৰাত সহায় কৰিছিল । এন ডি এই বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন, আৰ এল এমৰ মুৰব্বী উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা, জে ডি ইউৰ সাংসদ ৰামনাথ ঠাকুৰ, বিজেপিৰ শিৱেশ ৰামক প্ৰক্ষেপ কৰে ।
ওড়িশাৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ’ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী মনমোহন সমল আৰু সুজিত কুমাৰ, বিজেডিৰ সত্ৰ মিশ্ৰ, আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ সত্যজিৎ । হাৰিয়ানাৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ’ব বিজেপিৰ সঞ্জয় ভাটিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ কৰমবীৰ সিং বৌদ্ধ । অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে বিজেপিৰ যোগেন মহন, তেৰছ গোৱালা আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়ো ৷
লগতে পঢ়ক:
