ডিটেনচন কেম্পত যদি এজনো বঙালী হিন্দু আছে, তেন্তে মই আজিয়েই পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

ASSEMBLY ELECTION 2026
পশ্চিমবংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
By ANI

Published : April 25, 2026 at 6:04 PM IST

কলকাতা: নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA)ক বিজেপিয়ে ব্যাপকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি বাংলাদেশী হিন্দুসকলক নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দিয়ে । উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্প্ৰতি পশ্চিমবংগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতেই শনিবাৰে কলকাতাত এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "প্ৰবাসী বঙালী আহিছে; সেয়া ভাল কথা । কিন্তু বাংলাদেশী মুছলমানে ভয়ত ভোট দিলে । বিজেপি চৰকাৰৰ অধীনত এজনো বাংলাদেশী হিন্দুৱে ভয় খাই থকা নাই । ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই । ভাৰতত যদি হিন্দু সুৰক্ষিত নহয়, তেন্তে আৰু ক'ত সুৰক্ষিত হ'ব ?"

মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 'কণী আৰু মাছ'ক লৈ কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "আহক, মোৰ লগত খাওক । মই তেওঁতকৈ এক কিলোগ্ৰাম বেছি খাম ।" তেওঁ আৰু কয়, "অভিষেকজী (তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী)য়ে অমিত শ্বাহজীক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । ৪ মে'ত ফলাফল আহিব আৰু অভিষেক ডুবাইলৈ পলাই যাব ।"

ইফালে আজি কলকাতাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই তৃণমূল কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কয় যে অসমৰ ডিটেনচন কেম্পত এজনো বঙালী হিন্দু নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় "তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে কেতিয়াবা কয় যে অসমৰ ডিটেনচন কেম্পত বহু বঙালী হিন্দু আছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰো যে অসমৰ ডিটেনচন কেম্পত এজনো বঙালী হিন্দু নাই । তাত যদি এজনো বঙালী হিন্দু আছে, তেন্তে মই আজি পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু ।"

তেওঁ লগতে কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষমতা দিছে: অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বহিষ্কাৰ আইন, ১৯৪৮ । ইয়াত উল্লেখ আছে যে যদি কোনো আযুক্তই কাৰোবাক অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি বিবেচনা কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ মাটিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰে । মোৰ বিশ্বাস কংগ্ৰেছে প্ৰণয়ন কৰা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী আইনখন পাঁচখন ৰাজ্যলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা উচিত । হিন্দুসকলক CAAৰ অধীনত সুৰক্ষিত কৰা হৈছে ।"

পশ্চিমবংগৰ অবৈধ প্ৰব্ৰজন আৰু জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশ ইয়াৰ পৰাই আহিব । ইয়াৰ দ্বাৰা পশ্চিমবংগৰ জনগাঁথনি সলনি হ'ব । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ দেশৰ জনগাঁথনি সলনি হ'ব । পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ অংশীদাৰিত্ব আছে কাৰণ ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ সকলোকে, প্ৰধানকৈ বংগ আৰু অসমত, আৰু তাৰ পিছত আমাৰ প্ৰতিটো অংশতে পৰিব ।"

পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ২৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব, আনহাতে ৪ মে’ত ভোটগণনা হ’ব ।

পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন
ইটিভি ভাৰত অসম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ASSEMBLY ELECTION 2026

সম্পাদকৰ পচন্দ

