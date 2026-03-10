বিজেপিৰ লগত এতিয়ালৈকে আসন বুজাবুজি হোৱা নাই: হাগ্ৰামা

বিজেপিৰ লগত এতিয়ালৈকে আসন বুজাবুজি হোৱা নাই: হাগ্ৰামা
কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল চৌহদত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।
Published : March 10, 2026 at 10:58 AM IST
কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ বেছৰগাঁওস্থিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল চৌহদত সোমবাৰে এক মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চাৰিটা অভিলাষী আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা অভিলাষী আঁচনিসমূহ হ’ল ৬.৬৬ কোটি টকাৰ এশখন বিছনাযুক্ত ছোৱালী নিৱাস, ৬.৬৬ কোটি টকাৰ এশখন বিছনাযুক্ত ছাত্ৰ নিৱাস, ৯.৯১ কোটি টকাৰ এশখন বিছনাযুক্ত আৱাসিক নিৱাস আৰু এশখন বিছনাযুক্ত ৬.৬৬ কোটি টকীয়া নাৰ্ছৰ আৱাসিক নিৱাস ৷
আনহাতে, আধাৰশিলা স্থাপনৰ অন্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আজি ২৯.৮৯ কোটি টকাৰ আঁচনিৰ চাৰিটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় ৷ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত থকা অভাৱসমূহ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত পূৰণ কৰা হ'ব ।"
হাগ্ৰামী মহিলাৰীয়ে লগতে কয়, "বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ ষ্টাফ থকাৰ বাবে যদি অসুবিধা হৈছে তেন্তে প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত হৰিণাগুৰিত ই এম-এম চি এল এসকল থকাৰ বাবে বনোৱা ডাঙৰ অট্টালিকাটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পৰিষদে অনুমতি দিব । ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ’লে বিটিচি চৰকাৰে যাতায়াত কৰাৰ বাবে বাছৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব ৷ এনেই পৰি থকা অট্টালিকাটো যাতে ব্যৱহাৰ হয় তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।"
হেলিপেড সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়া গ্ৰীণ ফিল্ডত যি চাৰিটা হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই হেলিপেডৰ পৰা কোকোৰাঝাৰ-বাগডোগৰা, কোকৰাঝাৰ-ৰূপসী, কোকৰাঝাৰ-গুৱাহাটী হেলিকপ্টাৰ সেৱাৰ বাবে অনুমতি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে ৷ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত এইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু হেলিপেডৰ ওচৰত থকা অসম্পূৰ্ণ ঘৰবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰা হ’ব ।"
আনহাতে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত কয়, "আজি হাউলীৰ বড়োলেণ্ড অতিথিশালাত বি পি এফ দলৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সভাখনত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নহয় ৷ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰাৰ সময়সীমাৰ সন্দৰ্ভত, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় ৷ বি পি এফ দলৰ জিলা ভিত্তিক 'দিছপুৰ চলো' যাত্ৰা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ৷ এতিয়া সমষ্টি ভিত্তিক ‘দিছপুৰ চলো’ আৰম্ভ কৰিম ৷"
ইফালে বিজেপিৰ লগত আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ স'তে এই পৰ্যন্তলৈ আসন বুজাপৰা সন্দৰ্ভত কোনো ফাইনেল হোৱা নাই ৷ ফাইনেল হ’লেই মোৰ মুখৰ পৰাই প্ৰথম আপোনালোকে শুনিব ৷ হয়, এই সন্দৰ্ভত বহু আলোচনা হৈ আছে ৷ বহু মানুহে সন্দেহ কৰি আছে, কোনোবা সমষ্টি বিজেপিক এৰিব নেকি, কোনোবা সমষ্টি বি পি এফে ল’ব নেকি ৷ এইবিলাক বিজেপি আৰু বি পি এফৰ কৰ্মীৰ মাজত বহু সন্দেহ কৰি আলোচনা কৰি আছে ৷ কিন্তু এতিয়ালৈকে আচল ছবি স্পষ্ট হোৱা নাই ৷"
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "অহা ১৩ মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ দিনাখন দুই লাখ জনগণৰ সমাবেশ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাক কিবা ভাল উপহাৰ দি যাব বুলি আমি আশাবাদী ৷"
সোমবাৰৰ অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ক্ৰমে দেৰহাছৎ বসুমতাৰী, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰকাশ বসুমতাৰী প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।