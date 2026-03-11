ETV Bharat / politics

উৎকণ্ঠা শেষ ! মিত্ৰতা নহয় কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ : ঘোষণা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে

বিভিন্ন কাৰণত দুয়োটা দলৰ মাজৰ মিত্ৰতাৰ বিষয়টো ৰাইজে বিচৰা ধৰণেৰে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ’ব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নহয় এতিয়া : অৱশেষত মুকলিকৈ ক’লে গৌৰৱ গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 2:37 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 2:44 PM IST

গুৱাহাটী : জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পৰিল । বিৰোধী মিত্ৰতাত নাথাকে ৰাইজৰ দল । সেই কথা বুধবাৰে স্পষ্ট কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠিত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত ৰাজ্যৰ দুই মুখ্য আঞ্চলি দল লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অখিল গগৈৰ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

ইতিমধ্যে অজাপ আৰু আন মিত্ৰ দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ আসন বিজাবুজি সম্পূৰ্ণ হৈছিল যদিও ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আসন বুজাবুজি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল । এফালে অখিল গগৈৰ আঁকোৰগোজ মনোভাব আৰু আনফালে গৌৰৱ গগৈৰ হোঁহকা-পিচলা নীতিৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বিষয়টোৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাছিল ।

ইয়াৰ মাজতো গৌৰৱ গগৈয়ে পৰোক্ষভাৱে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সম্ভৱ বুলি কৈ আহিলেও অখিল গগৈয়েও কংগ্ৰেছক মিত্ৰতা তথা আসন বুজাবুজিৰ বাবে চূড়ান্ত সময়সীমা বান্ধি দিয়ে । কিন্তু তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ তথা গৌৰৱ গগৈৰ তৰফৰ পৰা এইক্ষেত্ৰত কোনো ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী লাভ কৰা হোৱা নাছিল । অৱশেষত বুধবাৰে এই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটে । সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে সদ্যহতে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নহয় ।

সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে, "অসমৰ ৰাইজে বিচৰাৰ দৰেই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত একত্ৰিত বিৰোধী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বহু চেষ্টাৰ মূৰতো ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আমি মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণেৰে এক সুবিধাজনক আৰু আশাপ্ৰদ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ’ব পৰা নাই ।"

আনহাতে, মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আৰু আসন বুজাবুজিৰ কথা উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে, "নিৰ্বাচনী মিত্ৰতাৰ প্ৰথম লক্ষ্যই হৈছে আসনসমূহৰ জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাস্তৱ দিশটোক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা । এই দিশটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিও আমি বহল দৃষ্টিভংগীৰে আসন এৰা-ধৰাৰ মাজেৰেই বিষয়টো আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ ।"

ইফালে মিত্ৰতাৰ বিষয়টো কিয় আগবঢ়াব নোৱাৰিলে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখিছে, "কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ দুয়োটা দলৰ মাজৰ মিত্ৰতাৰ বিষয়টো ৰাইজে বিচৰা ধৰণেৰে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ’ব পৰা নাই । সেয়েহে সম্প্ৰতি ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বিষয়টোৰ পৰা অলপ সময়ৰ বাবে বিৰতি লৈছোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিম ।"

Last Updated : March 11, 2026 at 2:44 PM IST

ৰাইজৰ দল
গৌৰৱ গগৈ
অখিল গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
বিৰোধী মিত্ৰজোঁট

