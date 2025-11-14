Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / politics

টাইগাৰ অভি জিন্দা হ্য়ায় ! নীতিশৰ গৰ্জনত বিধ্বস্ত বিৰোধী

পলটু ৰাম বুলি নিন্দা কৰাসকলক যোগ্য় প্ৰত্য়ুত্তৰ নীতিশ কুমাৰৰ ।

poster bearing chief minister Nitish Kumar’s photograph and claiming “Tiger abhi zinda hai”
বিহাৰত দিনটোৰ চৰ্চাত থকা পোষ্টাৰখন (INS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025 at 6:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা : বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ প্ৰাকক্ষণত আজি এখন বিশেষ পোষ্টাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । এই পোষ্টাৰখনত লিখা আছিল “টাইগাৰ অভি জিন্দা হ্য়ায়” অৰ্থাৎ বাঘ এতিয়াও জীয়াই আছে ।

দিনটোৰ চৰ্চাত এখন পোষ্টাৰ :

ইয়াৰ পিছতেই চৰ্চালৈ অহা এই পোষ্টাৰখন আঁৰি দিয়া লোকজনৰ চাইকোফেণ্টিক প্ৰশংসাৰ কাম হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । লোকজনে শুকুৰবাৰে ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ দুঘণ্টামানৰ ভিতৰতে এই পোষ্টাৰখন জনতা দল ইউনাইটেডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আঁৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ ফটোসহ পোষ্টাৰখনত “টাইগাৰ অভি জিন্দা হ্য়ায়” । জনতা দল ইউনাইটেডে মিত্ৰদল বিজেপিৰ পিছতে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়ি থাকোতেই “টাইগাৰ অভি জিন্দা হ্য়ায়” বুলি লিখাই নহয়,টাইগাৰৰ গৰ্জনত বিধ্বস্ত বিৰোধী ।

poster bearing chief minister Nitish Kumar’s photograph and claiming “Tiger abhi zinda hai”
বিহাৰত দিনটোৰ চৰ্চাত থকা পোষ্টাৰখন (INS)

উল্লেখ্য় যে ২০০৫ চনৰ পৰা অবিৰতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে নীতিশ কুমাৰে । অৱশ্য়ে ২০১৪–২০১৫ চনত ৯ মাহৰ বাবে নীতিশ কুমাৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আসনত উপবিষ্ট হোৱা নাছিল । ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ চালকৰ আসনত বহিবলৈ সক্ষম হয় ।

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইগৰাকী নেতাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিবলৈ অক্ষম, শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অসুস্থ তথা পলটু ৰাম বুলি নিন্দা কৰা হৈছিল; কিন্তু ভোট গণনাৰ সময়ত মুখ্য়মন্ত্ৰীক এইদৰে উপলুঙা কৰাসকলৰ লগে লগে সুৰ সলনি হ’ল । তেওঁলোকে ক'লৈ বাধ্য় হ'ল যে নীতিশে কেৱল নেতৃত্ব দিয়াই নহয়, প্ৰকৃততে ছুনামীৰ ঢৌত এন ডি এ (National Democratic Alliance)ক দুই তৃতীয়াংশতকৈ অধিক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দিশে লৈ গ’ল ।

এই প্ৰতিবেদন লিখাৰ সময়ত জে ডি ইউৱে ৮২খন আসনত আগবাঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে বিজেপিতকৈ অলপ কম লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে ২০২০ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এয়া হৈছে এক উল্লেখযোগ্য সফলতা । কাৰণ সেইবাৰ তেওঁৰ দলটোৱে মাত্ৰ ৪৩খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ২৪৩ জনীয়া সদনত তৃতীয় স্থানতেই ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হৈছিল ।

এইবাৰৰ গণনাত বৰ্তমান বিহাৰত নীতিশ কুমাৰক এক অপৰিহাৰ্য ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি ২০১০ চনৰ নিৰ্বাচনত যি সন্দেহ কৰা হৈছিল এইবাৰ ৭৪ বছৰীয়া নেতাগৰাকীয়ে জনকল্যাণমূলক নীতিক ভোটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি সেই সন্দেহ আঁতৰাই পেলালে । মাত্ৰ ২২খন আসনত সীমাবদ্ধ হৈ থকা আৰ জে ডিক যুঁজত পিছ পেলাই জে ডি ইউৱে ১১৫ আৰু বিজেপিয়ে ৯১ খন আসন লাভ কৰিছিল ।

এই সন্দৰ্ভত সামাজিক-ৰাজনৈতিক কৰ্মী তথা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক এন কে চৌধাৰীয়ে ই টিভি ভাৰতক কয়, "এয়া এক ঐতিহাসিক ফলাফল । নীতিশ কুমাৰৰ উন্নয়নমূলক এজেণ্ডাক ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে । আপুনি গ্ৰামাঞ্চললৈ গ'লেই লক্ষ্য কৰিব নলৰ পানী যোগান, ২৪ ঘণ্টীয়া বিদ্যুৎ যোগান, গাঁওবোৰক ইটোৱে সিটোৰ লগত সংযোগ কৰা পথ আৰু কোনোবা নহয় কোনোবা কামত নিয়োজিত লোক, বিশেষকৈ মহিলাসকল । এই নিৰ্বাচনে সকলো দলক এক শিকনি দিলে ।"

নীতিশ কুমাৰৰ নাৰী সৱলীকৰণ নীতিয়েও এন ডি এৰ বৃহৎ বিজয়ত অৰিহণা যোগাইছে । তেওঁ বিভিন্ন কল্যাণ আৰু উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ সহায়ত মহিলা ভোটাৰক সুকীয়া ক্ষেত্ৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০০৫ চনত ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদায় মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ।

বিগত দুটা দশকত পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকক ৫০ শতাংশ সংৰক্ষণ, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৩৫ শতাংশ সংৰক্ষণ, অধিক অধ্যয়নৰ বাবে বৃত্তি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্কুলৰ সাজ-পোচাক আৰু চাইকেল দিয়াৰ লগতে মহিলাসকলৰ বাবে গ্ৰাম্য জীৱিকা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত জীৱিকা আত্মসহায়ক গোট আৰম্ভ কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে ।

যোৱা কেইমাহমানত নীতিশ কুমাৰে প্ৰায় ১.৪ কোটি মহিলাক কিছু নিয়োগ বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিবলৈ ১০ হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰিছিল । আনকি ভাল কাম কৰিলে ২ লাখ টকা পৰ্যন্ত যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । তেওঁ মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনীক দিয়া ধন বৃদ্ধি কৰিছিল, আশাকৰ্মীক প্ৰদান কৰা সন্মানীয় ধন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জীৱিকা আত্মসহায়ক গোট পৰিচালনাৰ কামত নিয়োজিত সকলকো বৃদ্ধি কৰিছিল ।

ৰাজ্যত নিষেধাজ্ঞা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবেও মহিলাসকল সুখী হৈছে । যদিও বহুলাংশে সফল নহয় তথাপি জনস্বাস্থ্য়ৰ প্ৰতি হানিকাৰক উপাদান আৰু গৃহ হিংসা বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে । তদুপৰি ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০০৫ চনলৈকে আৰ জে ডিৰ শাসনৰ সময়ত ৰাজ্যখনে সন্মুখীন হোৱা আইন-শৃংখলতাত ব্য়াঘাত জন্মাৰ পৰিস্থিতি ঘূৰি অহাৰ আশংকা ।

সমষ্টিপুৰ জিলাৰ উজিয়াৰপুৰৰ সমীপৰ মাধোপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা বীণা দেৱীয়ে কয় , "মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলো যে আৰ জে ডিৰ শাসন আৰু জংঘলৰাজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি নাহক । কোনো আইন নমনা আমি নিজৰ চকুৰে দেখিছো । সেই সময়ছোৱাত দুখীয়া আৰু নিপীড়িত লোকৰ কণ্ঠত কোনেও গুৰুত্ব নিদিলে । মই সকাহ পাইছো যে নীতিশ জয়ী হৈছে ।"

মহিলামুখী উন্নয়ন আঁচনিৰ বাবেই নীতিশ কুমাৰে মহিলাসকলৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছে । ইয়াৰ প্ৰতিফলন সদ্য়সমাপ্ত নিৰ্বাচনৰ পিছতেই নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে । এইবাৰ মহিলাই ভোটদান কৰাৰ হাৰ আছিল লক্ষ্য়ণীয় ।

উল্লেখ্য় যে ৰাজ্যখনৰ ৩৮খন জিলাৰ ভিতৰত ৩৭খন জিলাত পুৰুষক পিছ পেলাই মহিলাসকলে ‘কিংমেকাৰ’ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । ৬২.৯ শতাংশ পুৰুষ ভোটাৰৰ তুলনাত প্ৰায় ৭১.৮ শতাংশ মহিলা ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰে । এইবাৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত ব্যৱধান আছিল ৮.৯ শতাংশ ।

লগতে পঢ়ক:বিহাৰৰ ৰাজনীতিত 'বাজীগৰ' হোৱাৰ দিশে নীতিশ কুমাৰ

জম্মু-কাশ্মীৰ উপ নিৰ্বাচন: বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱানী ৰাণাৰ জয়লাভ

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
ইটিভি ভাৰত অসম
BIHAR ELECTION 2025 RESULTS
NITISH KUMAR
BIHAR NITISH KUMAR TIGER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

বাঁহ-গছৰ গুটিও হ'ব পাৰে আকৰ্ষণীয় অলংকাৰ; মহিলাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.