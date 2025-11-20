ETV Bharat / politics

অভিলেখ গঢ়ি দশমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যাভিষেক নীতিশ বাবুৰ: শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী

শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ধৰি এন ডি এৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা ।

BIHAR CM OATH CEREMONY
নীতিশ কুমাৰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 1:56 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা : সদ্যসমাপ্ত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক ৰাজনৈতিক ছুনামিৰ সৃষ্টি কৰি এন ডি এই বিশাল জয়লাভ কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পাটনাত আন এক অভিলেখৰ সৃষ্টি হয় । অভিলেখসংখ্যক দশমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে জনতা দল (ইউনাইটেড)ৰ শীৰ্ষ নেতা নীতিশ কুমাৰে । ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানে তেওঁক কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰায় ।

নীতিশ কুমাৰে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত শপত গ্ৰহণ কৰে । পাটনাৰ ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ধৰি এন ডি এৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা । এই অনুষ্ঠানত এন ডি এ শাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীসকলো উপস্থিত থাকে ৷

দশমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ নীতিশ কুমাৰৰ (PTI)

বিহাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সম্ৰাট চৌধুৰী দলটোৰ অ’ বি চিৰ প্ৰধান মুখ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী শকুনি চৌধুৰীৰ পুত্ৰ সম্ৰাট চৌধুৰী ৰাজ্যিক বিধান পৰিষদৰ সদস্য আছিল আৰু পূৰ্বৰ এন ডি এ চৰকাৰত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । এইবাৰ তেওঁ তাৰাপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে ।

BIHAR CM OATH CEREMONY
বিহাৰৰ এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, বিজেপি নেতা সম্ৰাট চৌধুৰী আদিৰ নীতিশ কুমাৰক মাল্যাৰ্পণ (PTI)

আনহাতে, বিহাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় কুমাৰ সিনহাই । ৰাজ্যখনৰ পূৰ্বৰ এন ডি এ চৰকাৰত সিনহাও উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল । ২০০৫ চনৰ পৰা লখিচৰাই বিধানসভা আসনখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ অমৰেশ কুমাৰক পৰাস্ত কৰি নিজৰ আসনখন ধৰি ৰাখে ।

BIHAR CM OATH CEREMONY
মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ বৈঠকত এন ডি এৰ নেতা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সময়ত নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (PTI)

বিহাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা আন আনসকলৰ ভিতৰত আছে জে ডি ইউৰ বিজয় কুমাৰ চৌধাৰী, বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ যাদৱ, শ্ৰৱণ কুমাৰ আৰু অশোক চৌধাৰী । ইয়াৰ উপৰি বিজেপিৰ দিলীপ জয়ছোৱাল, মংগল পাণ্ডে, সঞ্জয় সিং টাইগাৰ, ৰামা নিছাদ, অৰুণ শংকৰ প্ৰসাদ, ৰাম কৃপাল যাদৱ, নীতিন নবীন আৰু সুৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মেহতায়ো মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ।

BIHAR CM OATH CEREMONY
বুধবাৰে পাটনাত এক বৈঠকৰ সময়ত এন ডি এৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰক আদৰণি (PTI)

আনহাতে, জে ডি ইউৰ লেছি সিং, মদন সাহনী, সুনীল কুমাৰ, মহম্মদ জামা খান আৰু হাম (এছ)ৰ সন্তোষ সুমনেও মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে নীতিশ কুমাৰে বিদায়ী এন ডি এ চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে পদত্যাগ-পত্ৰ ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানৰ ওচৰত দাখিল কৰে । তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱান, আৰ এল এমৰ মুৰব্বী উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্য ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুৰব্বী দিলীপ জয়ছোৱালে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ৰাজ্যপালে তেওঁৰ পদত্যাগ-পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি নতুন চৰকাৰ গঠন নোহোৱালৈকে তেওঁক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ চলাই যাবলৈ আহ্বান জনায় । আনহাতে, নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ বৈঠকৰ পাছত নীতিশ কুমাৰক এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । লগতে জ্যেষ্ঠ নেতা সম্ৰাট চৌধুৰীক বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা আৰু বিজয় কুমাৰ সিনহাক উপ-নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।

বিহাৰৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বৈঠকত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্য উপস্থিত থাকে ।

ইয়াৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল আৰু বিধায়িনী দলৰ নেতাগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সহ-পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাধ্বী নিৰঞ্জন জ্যোতিও উপস্থিত থাকে ।

ইফালে এন ডি এৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ মাজত কেবিনেট বিভাগ চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে দিনটো আলোচনা চলে । বিহাৰৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত দলৰ মুৰব্বীকে ধৰি বিজেপিৰ ১৬ জন আৰু জে ডি ইউৰ ১৪ জন মন্ত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বিজেপিৰ প্ৰেম কুমাৰক নিযুক্তি দিবলৈ এন ডি এৰ অংশীদাৰসকলৰ মাজত ঐকমত্যত উপনীত হৈছে । আনহাতে, উপাধ্যক্ষৰ পদ জে ডি (ইউ)লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, নতুন মন্ত্ৰীসভাত এন ডি এৰ মূল দল বিজেপি আৰু জে ডি (ইউ)ৰ পৰা পাঁচৰ পৰা ছয়খন নতুন মুখ থাকিব ।

মাহনা বিধানসভা আসনৰ পৰা জয়ী হোৱা জে ডি (ইউ)ৰ ৰাজ্যিক মুৰব্বী উমেশ সিং কুশৱাহাক নতুন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । জে ডি (ইউ)ৰ বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসকলে নতুন কেবিনেটত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও বিজেপিয়ে দুই-এখন নতুন মুখ আনিব পাৰে ।

আনহাতে, সৰু সৰু মিত্ৰ দল যেনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱানৰ নেতৃত্বত এল জে পি(আৰ ভি), জিতন ৰাম মাঝিৰ নেতৃত্বত হাম-এছ আৰু উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাৰ নেতৃত্বত আৰ এল এমেও প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰিব । বুধবাৰে সূত্ৰই জনোৱা মতে, "নতুন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাত এল জে পি (আৰ ভি)য়ে তিনিটা বিভাগ পোৱাৰ বিপৰীতে হাম-এছ আৰু আৰ এল এমক এটাকৈ বিভাগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপিৰ সৰ্বাধিক ১৬ জন মন্ত্ৰী আৰু জে ডি ইউৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে ১৪ জন মন্ত্ৰীয়ে ২০ নৱেম্বৰত শপত গ্ৰহণ কৰিব ।"

ইফালে নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা জে ডি ইউৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ যাদৱ, বিজয় কুমাৰ চৌধৰী, শ্ৰৱণ কুমাৰ, সুনীল কুমাৰ, লেছি সিং, শ্বিলা মণ্ডল, মদন সাহনী, ৰতনেশ সাদা, মহম্মদ জামা খান, জয়ন্ত ৰাজ, উমেশ সিং কুশৱাহা আৰু অশোক চৌধৰী ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে, জে ডি ইউৰ পৰা আন সম্ভাব্য মন্ত্ৰীসকল হৈছে ৰাহুল কুমাৰ সিং, সুধাংশু শেখৰ, কালাধৰ প্ৰসাদ মণ্ডল আৰু পান্না লাল সিং পেটেল । বিজেপিৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিদায়ী মন্ত্ৰীসভাৰ অধিকাংশ মন্ত্ৰীকে স্থান দিয়া হ’ব যদিও দলটোৱে তিনিখন নতুন মুখৰ কথা বিবেচনা কৰিছে ।

নিজৰ মন্ত্ৰিত্ব অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা থকাসকলৰ ভিতৰত আছে সম্ৰাট চৌধুৰী, প্ৰেম কুমাৰ, মংগল পাণ্ডে, বিজয় কুমাৰ সিনহা, নীতিশ মিশ্ৰ, ৰেণু দেৱী, জিবেশ কুমাৰ, নীৰজ কুমাৰ সিং, জনক ৰাম, হৰি সাহনী, কেদাৰ প্ৰসাদ গুপ্ত, সুৰেন্দ্ৰ মেহতা, সন্তোষ কুমাৰ সিং, সুনীল কুমাৰ আৰু মোটিল লাল প্ৰসাদ ।

বিজেপিৰ পৰা সম্ভাব্য নতুন মুখৰ ভিতৰত আছে প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ (বক্সাৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত), ৰাণা ৰণধীৰ, গায়ত্ৰী দেৱী আৰু বিজয় কুমাৰ খেমকা । জে ডি ইউৰ এগৰাকী নেতাই কয়, "আমি নতুন মন্ত্ৰীসভাত অধিক প্ৰতিনিধিত্বৰ লক্ষ্য লৈছোঁ ।"

বিদায়ী চৰকাৰত বিজেপিৰ ১৫ জন মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰকে ধৰি জে ডি ইউৰ ১২ জন, হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা (চেকুলাৰ)ৰ এজন আৰু এজন নিৰ্দলীয় মন্ত্ৰী আছিল মন্ত্ৰী । জে ডি ইউৰ এজন নেতাই কয়, "পূৰ্বতে ৫০ তকৈ কম হোৱাৰ পৰা ২০২০ চনৰ পৰা আমাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এইবাৰ অধিক বিভাগ আশা কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে ২৪৩ জনীয়া বিধানসভাত ২০২ খন আসন লাভ কৰি বিহাৰত এন ডি এই পুনৰ ক্ষমতালৈ আহে । বিজেপিয়ে ৮৯ খন, জে ডি (ইউ)য়ে ৮৫ খন, এল জে পি (আৰভি)য়ে ১৯ খন, হামে ৫ খন আৰু আৰ এল এমে ৪ খন আসন লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :দশমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নীতিশ কুমাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰীও থাকিব উপস্থিত
লগতে পঢ়ক :নীতিশ কুমাৰৰ দশম ইনিংছ: কাইলৈ আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ল'ব ​​শপত

TAGGED:

NITISH KUMAR
NDA
BIHAR ELECTION RESULT
ইটিভি ভাৰত অসম
BIHAR CM OATH CEREMONY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.