বিহাৰৰ ৰাজনীতিত ২০ বছৰীয়া নীতিশ যুগৰ সামৰণি : ৰাজ্যপালে গ্ৰহণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ
মঙলবাৰে লোকভৱন(ৰাজভৱন) ত ৰাজ্যপাল চৈয়দ আতা হাছনাইনৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে কুমাৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই পদত্যাগ পত্ৰ স্বীকাৰ কৰিছে ।
Published : April 14, 2026 at 5:22 PM IST
পাটনা(বিহাৰ): বিহাৰৰ ৰাজনীতিত সুদীৰ্ঘ ২০ বছৰীয়া এক পৰিক্ৰমাৰ অন্ত ৷ প্ৰায় দুটা দশকজোৰা শাসনকালৰ অন্তত আজি (১৪ এপ্ৰিল) বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰে ৷ কুমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত খালী হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা নীতিশ কুমাৰৰ পদত্যাগ
বিহাৰৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘসময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ নীতিশ কুমাৰে ৷ ইতিমধ্যে মঙলবাৰে লোকভৱন(ৰাজভৱন) ত ৰাজ্যপাল চৈয়দ আতা হাছনাইনৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে কুমাৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই পদত্যাগ পত্ৰ স্বীকাৰ কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে বিহাৰত "নীতিশ যুগ"ৰ অন্ত পৰিল ।
মন্ত্ৰীসভাৰ শেষৰখন বৈঠক
পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে নীতিশ কুমাৰে পাটনাত অন্তিমখন কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ এনেদৰে ঘোষণা কৰে, ‘‘মই পদত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছো ।’’ এই কথা শুনি সভাত উপস্থিত থকা নীতিশ কুমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা আৱেগিক হৈ পৰে ।
আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী লেশী সিঙে কুমাৰৰ পদত্যাগত শোকত ভাঙি পৰে । ইফালে মন্ত্ৰী ৰামকৃপাল যাদৱে কয়, ‘‘আজি সকলোৱে আৱেগিক হৈ পৰিল, সকলোৰে চকু চলচলীয়া হৈ পৰিছে ।’’
নীতিশ কুমাৰৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ কেইবাজনো নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নীতিশ কুমাৰৰ অন্তিমখন কেবিনেট বৈঠকত উপস্থিত থকা বিহাৰ চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী দীপক প্ৰকাশে কয়, ‘‘যিদৰে তেওঁ বিহাৰত অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ নেতৃত্ব দিছে, বিহাৰত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে, ৰাজ্যসভাতো তেওঁ বিহাৰৰ সৈতে জড়িত সকলো বিষয় উত্থাপন কৰি যাব ।’’
20 साल का साथ…— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) April 14, 2026
बिहार की बदलती कहानी के नाम।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व में बिहार को निराशा और अंधकार के दौर से निकालकर विकास, सुशासन और विश्वास की राह पर आगे बढ़ाया।
कानून-व्यवस्था की बहाली से लेकर सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार… pic.twitter.com/tWzVB1Eiuz
সঞ্জয় ঝাৰ আৱেগিক পোষ্ট
নীতিশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বে জেডিইউৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি সঞ্জয় ঝাই সামাজিক মাধ্যমত এক আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘২০ বছৰীয়া এটা যাত্ৰা… বিহাৰৰ পৰিৱৰ্তিত কাহিনী । নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বই বিহাৰক হতাশা আৰু অন্ধকাৰৰ সময়ছোৱাৰ পৰা উলিয়াই আনি উন্নয়ন, সুশাসন আৰু বিশ্বাসৰ পথত আগুৱাই লৈ গৈছে । আইন-শৃংখলা উন্নত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পথ, বিদ্যুৎ আৰু পানীৰ দৰে আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ কৰি তেওঁ প্ৰতিটো খণ্ডতে এক শক্তিশালী ভেটি স্থাপন কৰিছে ।’’
#WATCH पटना, बिहार: बिहार कैबिनेट बैठक पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, " अंतिम कैबिनेट है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है... राजनीतिक सामाजिक जीवन में इन चीजों का आना जाना लगा रहता है। अनके साथ काम करने का जो अनुभव मिला जो तौर तरीका सीखा निश्चित रूप से हमारा ज्ञानवर्धन… pic.twitter.com/aSXva0ZGGq— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
শেষৰখন মন্ত্ৰীসভা, গতিকে একেবাৰে ভাল অনুভৱ নহয়
ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্তিমখন কেবিনেট বৈঠকত বিহাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰৱণ কুমাৰে কয়, ‘‘যিহেতু শেষৰখন মন্ত্ৰীসভা, সেয়েহে ভাল লগা নাই ৷ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনত এইবোৰ কথা আহিয়েই থাকে । তেওঁলোকৰ সৈতে কাম কৰি যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ, মই শিকি অহা পদ্ধতি, নিশ্চিতভাৱে আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি পালে ।’’
আম্বেদকাৰৰ জন্মজয়ন্তীত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
১৪ এপ্ৰিলত নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে শেষৰটো দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিজৰ সকলো কৰ্তব্য পালন কৰে । কুমাৰে ভাৰতৰত্ন বি আৰ আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
ৰাজ্যসভাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ
ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বিগত ৩০ মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা বিহাৰ বিধান পৰিষদৰ সদস্যপদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে নীতিশ কুমাৰে । ১০ এপ্ৰিলত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কুমাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে । সাংবিধানিক নিয়ম অনুসৰি সংসদৰ সদস্য হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিধায়িনী দলৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । এতিয়াৰে পৰা দিল্লীৰ ৰাজনীতিত দেখা যাব নীতিশ কুমাৰক ।
৪১ বছৰীয়া সংসদীয় পৰিক্ৰমা
বিগত ৪১ বছৰ ধৰি সংসদীয় ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হৈ আছে ৭৫ বছৰীয়া ৰাজনীতিবিদ নীতিশ কুমাৰ । কুমাৰে প্ৰথমে বিধায়ক হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ৷ তাৰপিছত লোকসভাৰ সাংসদ আৰু কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন বিভাগত মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ২০০০ চনত তেওঁ প্ৰথমে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শাসনৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হৈছিল ৷ কিন্তু মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
২০০৫ চনত ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ অবিৰতভাৱে এই পদত অধিষ্ঠিত হৈ আহিছিল ৷ অৱশ্যে ২০১৪-১৫ চনত জিতনৰাম মাঝি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা ৯ মাহৰ বাহিৰে বাকী সময়ত নীতিশ কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল ।
