ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এৰিলে নীতিশ কুমাৰে: বিধান পৰিষদৰ সদস্য পদ ত্যাগ

১৬ মাৰ্চত সংসদৰ উচ্চ সদনলৈ নিৰ্বাচিত হয় নীতিশ কুমাৰ ৷ এম এল চি হিচাপে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া ১৪ দিনৰ সময়সীমা সোমবাৰে সমাপ্ত হয় ।

Nitish Kumar resigns from the Legislative Council
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 30, 2026 at 2:20 PM IST

পাটনা : চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা বিহাৰৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জনতা দল (ইউ)ৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰে সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিধান পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । ১৬ মাৰ্চত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা জে ডি ইউৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এম এল চি হিচাপে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া ১৪ দিনৰ সময়সীমা সোমবাৰে সমাপ্ত হয় । নীতিশ কুমাৰে ১০ এপ্ৰিলত ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ ল’ব পাৰিব ।

সাংবিধানিক বিধানৰ অধীনত পদত্যাগ বাধ্যতামূলক : সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ ১৪ দিনৰ ভিতৰত বিধান পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে । তেনে নকৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বাতিল হৈ যায় । এই সাংবিধানিক বিধান অনুসৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আজি অৰ্থাৎ ৩০ মাৰ্চত পদত্যাগ দাখিল কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৬ মাৰ্চত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছিল ।

গ্ৰহণ কৰা হৈছে নীতিশ কুমাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ : বিহাৰ বিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৱধেশ নাৰায়ণ সিঙে কয়, "আজি পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক সৌজন্যতাৰে আহ্বান জনাইছিলো । তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । আসনখন খালী হোৱা কথা ঘোষণা কৰা হ'ব । তেওঁৰ বিদায় লোৱাত বিহাৰ দুখী । আজি বিহাৰক উন্নত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হৈছে ৷ তেওঁৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিধান পৰিষদৰ সদস্য আছিল নীতিশ কুমাৰ : নীতিশ কুমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০৬ চনত বিধান পৰিষদৰ সদস্য হৈছিল । তাৰ পিছত তেওঁ ২০১২, ২০১৮ আৰু ২০২৪ চনত একেৰাহে চাৰিটা কাৰ্যকাল বিধান পৰিষদৰ সদস্য হয় আৰু বৰ্তমানো এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল । বিধান পৰিষদৰ সদস্যপদ ছয়বছৰীয়া । আজি এই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি তেওঁ এই দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ অন্ত পেলায় ।

২০০৫ চনত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত : ২০০৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহাৰত ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছত তেওঁ বিধান পৰিষদৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । ১৯৮৫ চনত হৰনৌতৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ লোকসভাৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত বিধানসভাতকৈ বিধান পৰিষদৰ সদস্যপদক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ।

চাৰিওখন সদনৰ সদস্য পদত নীতিশ কুমাৰ : ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি এতিয়া চাৰিওখন সদনৰ সদস্য হ’ব নীতিশ কুমাৰ । তেওঁ প্ৰথমে বিধানসভা (বিধায়ক), তাৰ পিছত ক্ৰমে লোকসভা (সাংসদ) আৰু বিধান পৰিষদ আৰু এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । এয়া তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এক অনন্য কৃতিত্ব বুলি বিবেচিত হৈছে ।

৬ মাহ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰিব : বিধান পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত নীতিশ কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগিব । কিন্তু সাংবিধানিক বিধান অনুসৰি বিধান পৰিষদ বা বিধানসভাৰ সদস্যপদ নোহোৱাকৈ ছমাহ মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিব পাৰে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ হয় বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সদস্যপদ লাভ কৰিব লাগিব নহ’লে আন কোনো পথত আগবাঢ়িব লাগিব ।

ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ নতুন মোৰ : নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজ্যসভাত প্ৰৱেশৰ লগে লগে ১৯৮৫ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয় । ১০ এপ্ৰিলত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এই নতুন পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি হ’ব ।

