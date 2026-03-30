ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এৰিলে নীতিশ কুমাৰে: বিধান পৰিষদৰ সদস্য পদ ত্যাগ
১৬ মাৰ্চত সংসদৰ উচ্চ সদনলৈ নিৰ্বাচিত হয় নীতিশ কুমাৰ ৷ এম এল চি হিচাপে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া ১৪ দিনৰ সময়সীমা সোমবাৰে সমাপ্ত হয় ।
Published : March 30, 2026 at 2:20 PM IST
পাটনা : চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা বিহাৰৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জনতা দল (ইউ)ৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰে সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিধান পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । ১৬ মাৰ্চত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা জে ডি ইউৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এম এল চি হিচাপে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া ১৪ দিনৰ সময়সীমা সোমবাৰে সমাপ্ত হয় । নীতিশ কুমাৰে ১০ এপ্ৰিলত ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ ল’ব পাৰিব ।
সাংবিধানিক বিধানৰ অধীনত পদত্যাগ বাধ্যতামূলক : সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ ১৪ দিনৰ ভিতৰত বিধান পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে । তেনে নকৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বাতিল হৈ যায় । এই সাংবিধানিক বিধান অনুসৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আজি অৰ্থাৎ ৩০ মাৰ্চত পদত্যাগ দাখিল কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৬ মাৰ্চত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছিল ।
#WATCH पटना: बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, " मैंने सुबह मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। सीट खाली घोषित की जाएगी... उनके जाने से बिहार दुखी है... आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में हो रही… pic.twitter.com/RV4SAaIhcP— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 30, 2026
গ্ৰহণ কৰা হৈছে নীতিশ কুমাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ : বিহাৰ বিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৱধেশ নাৰায়ণ সিঙে কয়, "আজি পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক সৌজন্যতাৰে আহ্বান জনাইছিলো । তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । আসনখন খালী হোৱা কথা ঘোষণা কৰা হ'ব । তেওঁৰ বিদায় লোৱাত বিহাৰ দুখী । আজি বিহাৰক উন্নত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হৈছে ৷ তেওঁৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিধান পৰিষদৰ সদস্য আছিল নীতিশ কুমাৰ : নীতিশ কুমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০৬ চনত বিধান পৰিষদৰ সদস্য হৈছিল । তাৰ পিছত তেওঁ ২০১২, ২০১৮ আৰু ২০২৪ চনত একেৰাহে চাৰিটা কাৰ্যকাল বিধান পৰিষদৰ সদস্য হয় আৰু বৰ্তমানো এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল । বিধান পৰিষদৰ সদস্যপদ ছয়বছৰীয়া । আজি এই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি তেওঁ এই দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ অন্ত পেলায় ।
২০০৫ চনত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত : ২০০৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহাৰত ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছত তেওঁ বিধান পৰিষদৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । ১৯৮৫ চনত হৰনৌতৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ লোকসভাৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত বিধানসভাতকৈ বিধান পৰিষদৰ সদস্যপদক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ।
চাৰিওখন সদনৰ সদস্য পদত নীতিশ কুমাৰ : ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি এতিয়া চাৰিওখন সদনৰ সদস্য হ’ব নীতিশ কুমাৰ । তেওঁ প্ৰথমে বিধানসভা (বিধায়ক), তাৰ পিছত ক্ৰমে লোকসভা (সাংসদ) আৰু বিধান পৰিষদ আৰু এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । এয়া তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এক অনন্য কৃতিত্ব বুলি বিবেচিত হৈছে ।
৬ মাহ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰিব : বিধান পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত নীতিশ কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগিব । কিন্তু সাংবিধানিক বিধান অনুসৰি বিধান পৰিষদ বা বিধানসভাৰ সদস্যপদ নোহোৱাকৈ ছমাহ মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিব পাৰে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ হয় বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সদস্যপদ লাভ কৰিব লাগিব নহ’লে আন কোনো পথত আগবাঢ়িব লাগিব ।
ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ নতুন মোৰ : নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজ্যসভাত প্ৰৱেশৰ লগে লগে ১৯৮৫ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয় । ১০ এপ্ৰিলত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এই নতুন পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি হ’ব ।
