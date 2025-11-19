নীতিশ কুমাৰৰ দশম ইনিংছ: কাইলৈ আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ল'ব শপত
শপত গ্ৰহণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, এন ডি এ শাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এন ডি এৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ আৰু অন্যান্য গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকিব ।
Published : November 19, 2025 at 7:43 PM IST
পাটনা : বুধবাৰে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট চমুকৈ এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাৰ লগে লগে নীতিশ কুমাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লৈ বিহাৰৰ নতুন চৰকাৰৰ বাবে সকলো সাজু হৈ উঠিছে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানক পদত্যাগ-পত্ৰ প্ৰদান কৰি নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনায় । লগতে এন ডি এৰ ২০২ গৰাকী বিধায়কৰ তালিকাও ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাখিল কৰে ।
এন ডি এৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱান, বিদায়ী উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী, বিজয় কুমাৰ সিনহা, বিহাৰৰ বিদায়ী মন্ত্ৰী বিজয় কুমাৰ চৌধুৰী, ৰাজ্যসভাৰ সদস্য উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা আদি তেওঁৰ সৈতে ৰাজভৱনলৈ যায় ।
আৰিফ মহম্মদ খানে নীতিশ কুমাৰৰ পদত্যাগ-পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁক নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় । লগতে নতুন চৰকাৰ গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত থাকিবলৈ কয় । আনহাতে, ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাখিল কৰা ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সপ্তদশ বিহাৰ বিধানসভাও বুধবাৰে ভংগ কৰা হয় ।
ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ ঐতিহাসিক গান্ধী মৈদানত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১১.৩০ বজাত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, এন ডি এশাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এন ডি এৰ শীৰ্ষ নেতাসকল আৰু অন্যান্য গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে বিহাৰ বিধানসভাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বিহাৰৰ এন ডি এ মিত্ৰজোঁট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী (বিজেপি), জনতা দল ইউনাইটেড (জে ডি ইউ), লোক জনশক্তি পাৰ্টী (ৰামবিলাস) বা এল জে পি (আৰ), হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা (ছেকুলাৰ) বা হাম (এছ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চা (আৰ এল এম)ৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকল ইয়াত উপস্থিত থাকে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ তত্ত্বাৱধায়ক ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এন ডি এ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্য, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা এল জে পি (আৰ)ৰ মুৰব্বী চিৰাগ পাছোৱান, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা হাম (এছ)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতন ৰাম মাঝি, ৰাজ্যসভাৰ সদস্য তথা আৰ এল এমৰ সভাপতি উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মিত্ৰ দলসমূহো বৈঠকত উপস্থিত থাকে ।
বিজেপি নেতা সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে নীতিশ কুমাৰৰ নাম এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে প্ৰস্তাৱ কৰাৰ বিপৰীতে আন দলৰ নেতাসকলে ইয়াক সমৰ্থন জনায় । সভাত উপস্থিত থকা সকলো বিধায়কে ইয়াক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰে। এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত মিত্ৰশক্তিয়ে নীতিশ কুমাৰক মালা পিন্ধাই তেওঁৰ লগতে জনসাধাৰণৰ কল্যাণ আৰু সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা কামৰ প্ৰশংসা কৰে ।
চিৰাগে পাছোৱানে কয়, "নীতিশ কুমাৰজীক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । বিহাৰৰ জনসাধাৰণে মিত্ৰতালৈ যি বৃহৎ জনাদেশ দিলে সেইটোৱে ইংগিত দিয়ে যে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চিন্তা, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশৰ অভিজ্ঞতা আৰু আমাৰ ‘বিহাৰ প্ৰথম, বিহাৰী প্ৰথম’ নীতিৰ ওপৰত নিজৰ অনুমোদনৰ মোহৰ লগাইছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, “ৰাইজে আমাৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিছে, তাক পূৰণ কৰাটো এতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য । কাইলৈ (বৃহস্পতিবাৰ) নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত এন ডি এৰ ইস্তাহাৰত দিয়া সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম । আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অতি সোনকালে পূৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাম ।"