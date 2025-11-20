ETV Bharat / politics

'পাল্টুৰাম'ৰ পৰা 'সুশাসন বাবু'লৈ: ফিনিক্সৰ দৰে উত্থান ঘটা এগৰাকী প্ৰাণোচ্ছল ৰাজনীতিবিদ

ৰাজনৈতিক জীৱনত সঘনাই পক্ষ সলনি কৰাৰ বাবে তেওঁ ‘পাল্টুৰাম’ আখ্যা পাইছিল । আনহাতে, সুশাসনৰ বাবে তেওঁক ‘সুশাসন বাবু’ বুলিও কোৱা হয় ।

NITISH KUMAR
ফিনিক্সৰ দৰে উত্থান ঘটা এগৰাকী প্ৰাণোচ্ছল ৰাজনীতিবিদ (PTI)
পাটনা : ৫০ বছৰীয়া এক ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ । এই অৰ্ধশতিকাজোৰা ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত যেতিয়াই নীতিশ কুমাৰক সন্দেহবাদী আৰু সমালোচকে ঘেৰি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, প্ৰতিবাৰেই তেওঁ ফিনিক্সৰ দৰে উত্থান ঘটাৰ এক অলৌকিক দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

মণ্ডল পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা উত্থান ঘটা ৰাজনীতিবিদসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অসাধাৰণ নীতিশ কুমাৰে শাসনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া যিকোনো অচলতা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিজৰ ক্ষমতাৰ বাবে বিখ্যাত । আনহাতে, সমাজবাদী পটভূমিত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা সৰহসংখ্যক ৰাজনীতিকে তেওঁৰ মিত্ৰ আছিল । কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত প্ৰায়ে সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।

ইয়াক ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদেই কওক বা তেওঁৰ বুদ্ধিমত্তা, কিন্তু তেওঁৰ পদক্ষেপে আজিলৈকে বিজেপিক নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্তি দিয়াৰ সাহস কৰিব দিয়া নাই । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত বিজেপিয়ে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গেৰুৱা দলটোৰ প্ৰদৰ্শন আটাইতকৈ ভাল হৈছে আৰু ৮৯ খন আসন লাভ কৰিছে । আনহাতে, জে ডি (ইউ)য়ে ৮৫ খন আসন লাভ কৰিছে । তথাপিও কিন্তু কাৰ্যতঃ আজিলৈকে বিজেপিক নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্তি দিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই ।

উল্লেখ্য যে দেশৰ ১০ গৰাকী দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱা আগবঢ়োৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত নীতিশ কুমাৰ হৈছে অন্যতম । তেওঁ ১৯ বছৰ ধৰি শাসন ক্ষমতাত আছে ।

অৱশ্যে ৰাজনৈতিক জীৱনত সঘনাই পক্ষ সলনি কৰাৰ বাবে তেওঁক ‘পাল্টুৰাম’ আখ্যা দিয়া হৈছিল । আনহাতে তেওঁৰ সুশাসনৰ বাবেও নাম আছে, যাৰ বাবে তেওঁক ‘সুশাসন বাবু’ বুলিও কোৱা হয় ।

২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁৰ দল জে ডি ইউৱে ভোটৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । গেৰুৱা দলটোতকৈ এখন আসনত কমকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ দলে সিমান সংখ্যক আসনতে জয়লাভ কৰে, যাৰ বাবে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নোপোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰত ক্ষমতাত বৰ্তী থাকিবৰ বাবে ৰাজ্যিক মিত্ৰ দলটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

পেছাত অভিযন্তা নীতিশ কুমাৰে জে পি আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱক তুচ্ছজ্ঞান কৰি ৰাজনৈতিক জুৱা খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, যিটো বিহাৰৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত এক আশ্চৰ্যকৰ কথা । কিয়নো বিহাৰত 'চৰকাৰী চাকৰি'ৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ এতিয়াও বহু বেছি ।

জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁৰ সহযাত্ৰী লালুপ্ৰসাদ আৰু ৰামবিলাস পাছোৱানৰ বিপৰীতে নীতিশ কুমাৰে নিৰ্বাচনী সফলতা বহুদিনলৈ পোৱা নাছিল ।

তেওঁ একেৰাহে তিনিবাৰ পৰাজয়ৰ পিছত ১৯৮৫ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ প্ৰথম সোৱাদ পাইছিল । সেইবাৰ তেওঁ লোকদলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে হৰনাউট সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল ।

চাৰি বছৰ পাছত তেওঁ বাঢ় সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় । আনহাতে, সাৰণৰ পৰা তেওঁৰ সহযোগী সাংসদ লালুপ্ৰসাদে বিহাৰলৈ উভতি আহে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি এক দৰ্শনীয় সফলতাৰ কাহিনীৰ চিত্ৰনাট্য ৰচনা কৰে ।

পৰৱৰ্তী ডেৰ দশকত লালুপ্ৰসাদৰ উত্থান ঘটে আৰু তেওঁ সেই সময়ৰ অন্যতম শক্তিশালী কিন্তু বিতৰ্কিত ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁ পৰোক্ষ প্ৰভাৱৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখন শাসন কৰিছিল । পশুখাদ্য কেলেংকাৰীৰ অভিযোগনামাৰ বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি তেওঁৰ একেবাৰে নিমাখিত পত্নী ৰাবৰি দেৱীক তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে ।

সেই একে সময়তে নীতিশ কুমাৰে লালুপ্ৰসাদৰ সৈতে নিজৰ বান্ধোন ছিঙি সমতা পাৰ্টী গঠন কৰে আৰু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ইটা গাঁঠি নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱন নিৰ্মাণ কৰে ।

সমতা পাৰ্টীয়ে বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতাত যোগ দিয়ে আৰু নীতিশ কুমাৰে এগৰাকী অসাধাৰণ সংসদ সদস্য হিচাপে নিজৰ স্থান দখল কৰে ।

তদানীন্তন জনতা দলৰ সভাপতি শৰদ যাদৱ আৰু লালুপ্ৰসাদৰ মাজত বিবাদৰ পিছত লালুপ্ৰসাদে তেওঁৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আৰ জে ডি গঠন কৰে । আনহাতে, বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা অব্যাহত ৰাখি সমতা পাৰ্টী শৰদ যাদৱৰ জনতা দলৰ সৈতে একত্ৰিত হয় ।

২০০৪ চনত এন ডি এই ক্ষমতা হেৰুওৱাৰ পিছত বিহাৰত জয়লাভ কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বাবে কিছু পৰিমাণে হ'লেও মুক্তিৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰে ।

২০০৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত সেই সময়ত কেন্দ্ৰতো ক্ষমতাসীন আৰ জে ডি-কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা ক্ষমতা দখল কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্যপাল বুটা সিঙৰ দ্বাৰা তথাকথিত হৰ্ছ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে বিধানসভাখন গঠন নোহোৱাকৈয়ে ভংগ কৰাৰ বিতৰ্কিত পদক্ষেপৰ বাবে বাধাৰ সৃষ্টি হয় ।

এইটো নীতিশ কুমাৰৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হয় । তেওঁক ৯ মাহৰ পাছত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হয় আৰু জে ডি ইউ-বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে অনায়াসে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে । ইয়াৰ পৰাই তথাকথিত 'লালু যুগ'ৰ অন্ত পৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰথম পাঁচ বছৰক সমালোচকসকলেও প্ৰশংসাৰে স্মৰণ কৰে । কিয়নো এই সময়ছোৱাক ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলাৰ ব্যাপক উন্নতিৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হয় ।

লালুৰ দৰে তেওঁ কোনো উচ্চ জাতি গোটৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ সুবিধা নাছিল বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধি কৰি নীতিশ কুমাৰে অ' বি চি আৰু দলিতসকলৰ বাবে উপ-কোটা বনায় । ইয়াক 'অতি পিছপৰা' (ই বি চি) আৰু 'মহাদলিত' বুলি কোৱা হয় ।

তেওঁ ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া চাইকেল আৰু স্কুল ইউনিফৰ্মৰ দৰে ব্যৱস্থাও আনিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ বহু প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল আৰু ২০১০ চনত তেওঁ ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিছিল । ইয়াৰ ফলতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত জে ডি (ইউ)-বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি জয়লাভ কৰিছিল ।

অৱশেষত ২০১৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মোদীক বিজেপিৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ মুৰব্বী হিচাপে অভিষিক্ত কৰাৰ সময়ত ২০১৩ চনত তেওঁ বিজেপিৰ সৈতে নিজৰ দলৰ ১৭ বছৰীয়া সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰে ।

বিজেপিৰ সৈতে বিচ্ছেদ ঘটাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত তেওঁ বিশ্বাস ভোট লাভ কৰিছিল যদিও ২০১৪ চনত লোকসভা নিৰ্বাচনত জে ডি ইউৰ পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰে ।

কিন্তু এবছৰ নৌহওঁতেই তেওঁ আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত নিজৰ বিদ্ৰোহী শিষ্য জিতন ৰাম মাঝিক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় ।

জে ডি (ইউ), কংগ্ৰেছ আৰু আৰ জে ডি একত্ৰিত হৈ গঠন হোৱা মহাজোঁটবন্ধনে ২০১৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে যদিও মাত্ৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে এই মিত্ৰতা ভংগ হয় । নীতিশ কুমাৰে লালু-পুত্ৰ তথা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱৰ ওপৰত লালু প্ৰসাদ ৰে'ল মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত উত্থাপন হোৱা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি জোৰ দিয়াৰ পিছত এই বিভাজন ঘটে ।

কিন্তু আৰ জে ডিয়ে এই বিষয়ে ক'বলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ হঠাতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । আনহাতে, বিজেপিৰ সমৰ্থনত মাত্ৰ ২৪ ঘণ্টাৰো কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহে ।

মতাদৰ্শগত বিভাজনৰ দুয়োফালৰ ৰাজনৈতিক শিবিৰত তেওঁৰ গ্ৰহণযোগ্যতা তেতিয়া প্ৰদৰ্শিত হৈছিল যেতিয়া তেওঁ ২০২২ চনত বিজেপিক ত্যাগ কৰিছিল, জে ডি (ইউ)ক 'বিভাজন' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছিল আৰু আৰ জে ডি, কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থীক নতুন মিত্ৰ হিচাপে লৈ ক্ষমতাত আসীন হৈ থকাৰ সময়তে 'ইণ্ডিয়া ব্লক' নামৰ নতুন মিত্ৰজোঁট গঠন কৰিছিল ।

কিন্তু তেওঁ যেতিয়া অনুভৱ কৰে যে বিজেপিবিৰোধী মৰ্চাই তেওঁক যোগ্য সন্মান দিয়া নাই তেতিয়া পুনৰ নিজৰ স্বভাৱ অনুসৰিয়ে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰে আৰু এন ডি এয়ে তেওঁক হিয়া খুলি আদৰণি জনায় ।

