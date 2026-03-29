উজনি অসমত প্ৰচাৰ চলাবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন

উজনি অসমত প্ৰচাৰ চলাবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন
দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন ৷ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ সভাপতি গৰাকীৰ ৷
Published : March 29, 2026 at 3:02 PM IST
ডিব্ৰুগড়: নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অসমলৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে এজনৰ পাছত আন এজন ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা । শনিবাৰে প্ৰচাৰ চলাবলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ দেওবাৰে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন।
উজনি অসমৰ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি গৰাকীয়ে । দেওবাৰে এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নবীন । দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰীস্থিত ড° ভূপেন হাজৰিকা বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈ পোনে পোনে ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মোহনবাৰীৰ মিৰিপথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহলৈ ৰাওনা হয় ৷
১৩২তম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । উক্ত অনুষ্ঠানত এনডিএ তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকন, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ লগতে ভালে সংখ্যক দলীয় বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে । ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী মিৰিপথাৰত 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত অংশ লৈ তিনিচুকীয়ালৈ ৰাওনা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী ।
দেওবাৰে তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা পাছত ধেমাজি জিলাত দুখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । এই সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, "ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ২৩৭ নং বুথত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে । 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজে সহযোগিতা কৰিলে । এই অনুষ্ঠানে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব । তেখেতৰ সৈতে ছত্তিশগড়ৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাজনো সাংসদ উপস্থিত আছিল ।"
