বিজেপিৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি ঘোষণা: অসমৰ কোন নেতাই স্থান পালে ?

বিজেপিৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি ঘোষণা: অসমৰ কোন নেতাই স্থান পালে ?
বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাঠামোত ব্যাপক ৰদ-বদল । স্মৃতি ইৰাণীক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব । উপ-সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ ৰাম মাধৱৰ ।
Published : August 17, 2026 at 4:50 PM IST
নতুন দিল্লী : তীব্ৰ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান । অৱশেষত ঘোষণা হ'ল টীম নবীন । সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নতুন সমিতি ঘোষণা কৰে । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে দলৰ সাংগঠনিক কাঠামোত ব্যাপক ৰদ-বদল কৰে । নীতিন নবীনৰ এই নতুন টীমত কেইবাগৰাকীও নতুন মুখক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । অসম বিজেপিৰ নেতা তথা যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মৃগাংক বৰ্মনকো এই টীমত স্থান দিয়া হৈছে ।
নতুন টীমত স্মৃতি ইৰাণীক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ইয়াক দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ ইৰাণীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাৱৰ্তন হিচাপে দেখা গৈছে । আনহাতে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাম মাধৱক ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया जा रहा है। (1/2) pic.twitter.com/tcTJsJG0dc— BJP (@BJP4India) August 17, 2026
স্মৃতি ইৰাণীৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কেইবাগৰাকী নেতাই দায়িত্ব লাভ কৰিছে । তেওঁলোক হ'ল ক্ৰমে- বিনোদ তাওড়ে, সুনীল বাঞ্চাল, বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ, সতীশ পুনীয়া, গজেন্দ্ৰ পাটিল, হৰিশ দ্বিবেদী আৰু সঞ্জয় ভাটিয়া ।
ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেকো ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি হিচাপে দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতৃত্বত ৰখা হৈছে । সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডাৰ নামো ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে । দলত মুঠ ১৩ গৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি থাকিব ।
BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearers.— ANI (@ANI) August 17, 2026
Vasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, M. Nagaraja, Tariq… pic.twitter.com/dnPE95CDVY
ইফালে বি এল সন্তোষে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব অব্যাহত ৰাখিব । পীয়ুষ গোৱেলকো দলৰ কোষাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । অনিল বালুনীক পুনৰ দলৰ মিডিয়া-ইন চাৰ্জৰ দায়িত্ব ৰখা হৈছে । সামগ্ৰিকভাৱে মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, নতুন প্ৰজন্মৰ নেতৃত্বক আগুৱাই নিয়া আৰু নিৰ্বাচনী কৌশল অধিক শক্তিশালী কৰাই এই সাংগঠনিক পুনৰ্গঠনৰ মূল লক্ষ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বিজেপিৰ নতুন সাংগঠনিক টীমৰ অন্যতম পৰিৱৰ্তন হৈছে আইটি চেলৰ নেতৃত্ব । অমিত মালব্যক আইটি চেলৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই ছত্তীশগড়ৰ নেতা দীপক মাহস্কেক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে । আইটি চেল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ছত্তীশগড়ৰ নেতাগৰাকী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যিক আইটি চেলৰ কৌশল তদাৰক কৰি আহিছে ।
উত্তৰ পূবৰ সমন্বয়ক হিচাপে ড৹ সম্বিত পাত্ৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে । লগতে সহ সমন্বয় হ'ব ৰাজীৱ বাবৰ । অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বাবেও আনন্দৰ খবৰ । কিয়নো অসম বিজেপিৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা মৃগাংক দেৱ বৰ্মনক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । বৰ্মন ইয়াৰ পূৰ্বে অসম বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল । বৰ্মনসহ ১৬ গৰাকী নেতাক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাঠামো
বিজেপিৰ শীৰ্ষত ৪ জনীয়া মাৰ্গদৰ্শক আছে । য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নেতা এল কে আদৱানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আছে । ইয়াৰ পিছতে ১২ জনীয়া সংসদীয় ব'ৰ্ড আছে । যাৰ অধ্যক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতি । এই সমিতিত সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ ১২ সদস্যৰ উপৰিও মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ মুৰব্বী বানাথী শ্ৰীনিবাসনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
‘মহিলা সংৰক্ষণ নহয় মোদী সংৰক্ষণ বিধেয়ক’... প্ৰধানমন্ত্ৰীক কটাক্ষ জয়ৰাম ৰমেশৰ