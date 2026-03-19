মোৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা কোনো নাই : মঙলদৈত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছত নীলিমা দেৱী

১৯৯৫ চনৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত জড়িত হৈ দলৰ সাংগঠনিক কামৰ লগতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন কৰা নীলিমা দেৱীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভত উৎফুল্লিত দলীয় কৰ্মী ।

বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 3:06 PM IST

মঙলদৈ : "এতিয়া মই ভাবোঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা এটাও দল নাই । বিশেষকৈ মঙলদৈত এটাও দল নাই বুলি ভাবোঁ । প্ৰাৰ্থীতো কোনোবা নহয় কোনোবা থাকিবই, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত তেওঁলোকৰ যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মই নাভাবোঁ । মোৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনোবা থাকিব বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ ।" এয়া হৈছে টিকট লাভ কৰাৰ পিছত মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

নীলিমা দেৱী, বিজেপি দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা । ১৯৯৫ চনৰে পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে জড়িত হৈ দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কাম-কাজৰ জৰিয়তে জিলা সভাপতি, অসম মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ উপৰি দলীয় বহু বিষয়বাব সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে । বৰ্তমান নীলিমা দেৱীয়ে মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

৫০নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নীলিমা দেৱীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ খবৰে উৎসাহিত কৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকলক । উল্লেখ্য যে মঙলদৈ সমষ্টিটো বিগত ৪৭ বছৰ ধৰি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছিল । কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইবাৰ সমষ্টিটোত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।

সমৰ্থক তথা ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহৰ মাজত নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "বহু বছৰ হ'ল, ১৯৯৫ চনৰ পৰা দলৰ সাংগঠনিক কামৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব লৈ দলটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সহযোগত দলটোক আগুৱাই লৈ গৈছোঁ । দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ চেষ্টা আৰু কষ্টৰ ফলত আজি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ, ৰাজ্যত এখন সফল চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ময়ো এগৰাকী দলীয় কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে পৰিচিত । গতিকে দলে আজি যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰবাবে মই দলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । দলে যি পৰিচয় আৰু সন্মান দিছে দলৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ সভাপতিক ধন্যবাদ জনাই কয়, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব আৰু মোৰ যিসকল দলীয় কাৰ্যকৰ্তা, জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সকলোৰে ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজ আজি উৎসাহিত, ভাল লাগিছে । দলত কষ্ট কৰি থকা, ত্যাগ কৰা কাৰ্যকৰ্তাক দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই বিচাৰে । দলৰ বিশেষকৈ দৰং জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আজি উৎফুল্লিত হোৱা দেখিছোঁ । তেওঁলোকৰ আনন্দই মোক শান্তি প্ৰদান কৰিছে । মঙলদৈ সমষ্টিক মই যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ।"

প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ সন্দৰ্ভত কয়, "দাবীদাৰ বহু আছিল মঙলদৈ সমষ্টিৰ, প্ৰায় ৩২ জনকৈ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনাইছিল । ইমান দিনে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল । সংৰক্ষণ উঠি যোৱাৰ লগে লগে বহু দলীয় কাৰ্যকতাই বিচৰাটো স্বাভাবিক । এইটো দলে সিদ্ধান্ত লৈছে কাক দিলে ভাল হ'ব । ৰাজ্যিকৰেই নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় বহু নেতাও জড়িত থাকে, তেওঁলোকৰ যি চিন্তাধাৰা তাক আদৰণী জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ আৰ্শীবাদত আৰু সহযোগত নিশ্চয় আগুৱাই যাব পাৰিম ।"

উল্লেখ্য যে নতুন ভোটাৰৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে নীলিমা দেৱীয়ে । ইফালে প্ৰায় ৩২ জনকৈ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনোৱাৰ পিছত এগৰাকী মহিলা দলীয় কৰ্মীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ খবৰে মঙলদৈৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সৰৱ চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ; দিছপুৰত প্ৰদ্যুৎ, বিহপুৰীয়াত ভূপেন
লগতে পঢ়ক :পূৰণ নহ'ল নিৰ্বাচন খেলাৰ সপোন : প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ প্ৰদ্যুৎপুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈৰ

