অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনঃ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীৰে কংগ্ৰেছৰ চমক
বিজেপিতকৈ আগেয়েই তালিকা প্ৰকাশ কংগ্ৰেছৰ ৷ কোন কোন নতুন মুখে পালে প্ৰাৰ্থিত্ব ?
Published : March 4, 2026 at 11:12 AM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নৌহওতেই ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী যুঁজৰ চমক দিলে ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীৰ ৫১ লোধী ইষ্টেটস্থিত কাৰ্যালয়ৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে প্ৰথমখন তালিকা ঘোষণা কৰে । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই প্ৰথমখন তালিকাৰে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিয়ে দিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চমক ।
যোৰহাটত যুঁজ নামিব গৌৰৱ গগৈ :
প্ৰথমটো চমকেই হ’ল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আগমন ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া গৌৰৱ গগৈৰ । যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছে 2026ৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰিছে গৌৰৱ গগৈক ৷ যিটো কংগ্ৰেছ দলৰ উজনি অসমত এক শক্তিশেল হিচাবে বিবেচিত হৈছে । ২০২৪ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত চমকপ্ৰদ বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই যোৰহাট সমষ্টিক ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনী ৰণৰ সবাতোকৈ হাই প্ৰফাইল সমষ্টি কৰি তুলিব সেয়া নিশ্চিত । নিশ্চিতভাৱে যোৰহাট এইবাৰ নিৰ্বাচনত হ’ব ৰাজ্যৰ অন্যতম উত্তেজনাপূৰ্ণ ৰণক্ষেত্ৰ ।
প্ৰাধান্য পাইছে নতুন মুখ আৰু যুৱ প্ৰজন্মই :
আনহাতে, প্ৰথমখন তালিকাত প্ৰাধান্য পাইছে নতুন আৰু যুৱ মুখে ৷ ঘোষিত প্ৰথমখন তালিকাৰ ৪২জনৰ ভিতৰত ১৮ জনেই নতুন মুখ ৷
কোন কোন নতুন মুখে ঠাই পাইছে এই তালিকাত ?
- গোৱালপাৰা পশ্চিম (ST): মাৰ্কলিন মাৰাক
- বঙাইগাঁও: গিৰিশ বৰুৱা
- বৰপেটা (SC) মহানন্দ সৰকাৰ
- বকো-ছয়গাওঁ: ৰমেন সিং ৰাভা
- ৰহা (SC): উৎপল বণিয়া
- বিহপুৰীয়া: নাৰায়ণ ভূঞা (ৰাম ভূঞা)
- জোনাই (ST): ৰাজ কুমাৰ মেদক
- মাৰ্ঘেৰিটা: প্ৰতীক বৰদলৈ
- চাবুৱা-লাহোৱাল: প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ
- সোণাৰি: উৎপল গগৈ
- ডিমৌ: অজয় কুমাৰ গগৈ
- মাজুলী (ST): ইন্দ্ৰনীল পেগু
- বোকাজান(ST): ৰতন ইংতি
- ৰংখাং(ST): আগষ্টাইন ইংহি
আনহাতে, বৰাক উপত্যকাৰ মুঠ ১৩ সমষ্টিৰ ৮টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম মঙলবাৰে ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে ৷ প্ৰথম তালিকাৰ ৬ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৫ জনেই নতুন মুখ ৷
বৰাকৰ কংগ্ৰেছৰ নতুন মুখকেইখন :
- শিলচৰ: অভিজিত পাল
- লক্ষীপুৰ: ডাঃ এম শান্তি কুমাৰ সিনহা
- বৰখলা: ডাঃ অমিত কুমাৰ কালোৱাৰ
- উত্তৰ কৰিমগঞ্জ: জাকাৰিয়া আহমেদ
- ৰামকৃষ্ণ নগৰ(SC): সুৰুচি ৰায়
আনহাতে, কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুচেইনৰ পুত্ৰ তাঞ্জিল হুচেইন যুৱ প্ৰাৰ্থী হ’লেও নিৰ্বাচনী যুঁজত একেবাৰে নতুন নহয় ৷ ২০২৪ত চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা উপ-নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ পৰাজিত হৈছিল ৰকিবুল হুচেইনৰ পুত্ৰ । এইবাৰো ২০২৬ত চামগুৰিৰ পৰা তাঞ্জিলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কংগ্ৰেছ দলে ।
