'মানুহে মানুহৰ বাবে' গাই চৰে-চাপৰিয়ে সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মা

'মানুহে মানুহৰ বাবে' গাই চৰে-চাপৰিয়ে সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মা
দুৰ্গম চৰাঞ্চলত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ সমাধানৰ আশ্বাস সাংসদগৰাকীৰ ।
Published : October 28, 2026 at 12:04 PM IST
নগাঁও : নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ এটা মাহ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই, নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা দেৱাশীষ শৰ্মাই চৰ-চাপৰিৰ সমস্যাৰ বুজ ল’বলৈ মঙলবাৰে এক দুৰ্গম অঞ্চলত উপস্থিত হয় ।
প্ৰথমে বাহন, তাৰ পাছত যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ জলপথ অতিক্ৰমী লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ চৰাঞ্চলত উপস্থিত হৈ চৰ-চাপৰিৰ ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বুজ লয় সাংসদগৰাকীয়ে ।
লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ টেঙাগুৰি, গৰৈমাৰী, চিতলমাৰীকে আদি কৰি এটাৰ পাছত আন এটা চৰত খোজকাঢ়ি, নিজেই ট্ৰেক্টৰ চলাই নৱ-নিৰ্বাচিত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মা উপস্থিত হয় ।
চৰাঞ্চলত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই প্ৰথমে বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যাতায়তৰ অসুবিধাৰ বিষয়ে ৰাইজে অৱগত কৰাত সাংসদগৰাকীয়ে এমাহৰ ভিতৰতেই যন্ত্ৰচালিত নৌকা এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ।
সাংসদ শৰ্মাই টেঙাগুৰি চৰৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি চৰাঞ্চলৰ শিশুসকলক শিক্ষিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । ৰাইজৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত টেঙাগুৰি চৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়েই ৰাইজে অভিযোগ দিয়ে । বিশেষকৈ চৰাঞ্চলৰত স্কুল আছে যদিওঁ মাহত এদিন দুদিনহে শিক্ষক উপস্থিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
এই অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিষয়াক ৰাইজৰ সন্মুখতেই ফোন কৰি শিক্ষকৰ উপস্থিতি নিয়মীয়া কৰিবলৈ সাংসদগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে তেওঁ চৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ ভূমি সমস্যাৰো বুজ লৈ শীঘ্ৰেই পৰ্যায়ক্ৰমে সমাধান কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
আনহাতে SIR অথবা SR প্ৰক্ৰিয়াৰে নাম কৰ্তন কথা কৈ বিভিন্নজনে বিভ্ৰান্ত কৰিব পাৰে বুলিও সাংসদ শৰ্মাই ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰো একপ্ৰকাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰে ।
মঙলবাৰে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ বিভিন্ন চৰত উপস্থিত হোৱা সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাই চৰৰ শিশুসকলৰ সৈতে বিভিন্ন খেল-ধেমালি কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈও সক্ষম হয় । হাতত গীটাৰ লৈ চৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৈতেও একেলগে গালে সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত ‘মানুহে মানুহৰ বাবে’ ।
মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি নৱ-নিৰ্বাচিত সাংসদ শৰ্মাই কয়, "বহু উচ্ছেদিত মানুহকো এই চৰাঞ্চলত মাটি দিয়া হৈছিল, এতিয়া তেওঁলোকৰ মনত এটা আশংকা আছে যে মাজে মাজে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱানী মাতব্বৰে ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰে । কিন্তু এই চৰকাৰ চলি থকা সময়ত চৰাঞ্চলত কোনো মাতব্বৰৰাজ অথবা গুণ্ডাৰাজ চলিবলৈ দিয়া নহ'ব । ইতিমধ্যে মই আৰক্ষী বিভাগৰ সৈতেও কথা পাতিছো ।’’
সাংসদ শৰ্মাই কয়, ‘‘চৰাঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষকৰ অনিয়মীয়া উপস্থিতিক লৈও বহু অভিযোগ পোৱা গৈছে । চৰাঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহত নিয়মীয়াকৈ যাতে শিক্ষক উপস্থিত হৈ পাঠদান কৰে তাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘চৰাঞ্চলৰ বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চিকিৎসা অথবা ঘৰত সন্তান প্ৰসৱৰ বিপৰীতে হাস্পতালত সন্তান প্ৰসৱৰ বাবে যাতায়ত ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ যন্ত্ৰচালিত নৌকাৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চহৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকলে এমাহৰ ভিতৰতেই যন্ত্ৰচালিত নৌকাৰ সেৱা লাভ কৰিব ।"
সাংসদগৰাকীয়ে লগতে চৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি চৰৰ সকলো সমস্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি সমাধান কৰাৰো আশ্বাস দিয়ে ৷