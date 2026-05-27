নৰ আৰু নাৰায়ণৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে এনে বিজয় কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেতেন : নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী

নৰ আৰু নাৰায়ণৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে এনে বিজয় কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেতেন : নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী
Published : May 27, 2026 at 12:19 AM IST
গুৱাহাটী: বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক মঙলবাৰে কলাক্ষেত্রত দলৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্রত আয়োজন কৰা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত দলীয় নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ ৮২ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্বাচিত হোৱাটো আমাৰ বাবে অনন্য প্ৰাপ্তি । এনডিএৰ ১০২ গৰাকী বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাটো অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ অভূতপূৰ্ব পৰিঘটনা বুলি আমি ক’ব লাগিব । আসনৰ উপৰি আমি এনডিএই এক কোটিৰো বেছি ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । আমি এনডিএই প্ৰায় ৫০ শতাংশ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ মিত্রদলে ৩৬ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছিল ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘নৰ আৰু নাৰায়ণৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে এনে বিজয় কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেতেন । এই বিজয় ৰাজনৈতিক বিজয় নহয়, এই বিজয় নৰ আৰু নাৰায়ণৰ আশীৰ্বাদৰ নিৰ্মালি । এই বিজয় আমাৰ ব্যক্তিগত বিজয় নহয় । এই বিজয় বিজেপিৰ, এই বিজয় নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদৰ নিৰ্মালি । এই বিজয়ে অহংকাৰৰ সৃষ্টি কৰিলে নেদেখাজনে তাক কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে । ভগবানৰ আশীৰ্বাদৰ নিৰ্মালি গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবেও শক্তি লাগে । মই বিজেপিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়ককে অনুৰোধ কৰিম যে অহংকাৰৰ পৰা বহুত দূৰত ওপৰত থাকি এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত থিয় হৈ থাকিম । অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমি থিয় হৈ থাকিম । সুখ আৰু দুখত ৰাইজৰ লগত থাকিম । বিধায়ক হোৱাৰ পিছত আমাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব ।’’
বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘কা আন্দোলনৰ পাছত আমি কোনেও জয়ী হ'ম বুলি কোনেও এশ শতাংশ সাহসেৰে ক’ব পৰা নাছিল । সেইদৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত যিধৰণে এক ৰাজনৈতিক পাশাখেলৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল, আমাৰ মনত ক’ৰবাত নহয় ক’ৰবাত সন্দেহ আছিল যে আমি বিজেপি পুনৰ উভতি আহিব পাৰিম নে নোৱাৰিম । তাৰপিছতো বিজেপিয়ে বিজয় মুকুট পিন্ধিছে, তাত কেৱল নৰ আৰু নাৰায়ণৰ আশীৰ্বাদ লুকাই আছে । বিজেপিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কে আমাৰ দলৰ আদৰ্শত থাকিব লাগিব । আমি অসমৰ জনতাক সুৰক্ষাৰ কবচ পিন্ধাব লাগিব । আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক অনিৰুদ্ধ গতিৰে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব । কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে ১০২ আসনেই বিজেপিৰ সীমা । মই বিশ্বাস কৰো যে বিজেপিয়ে নিজ আদৰ্শত অটল থাকি অসমৰ জনতাক সেৱা কৰি ২০৩১ চনৰ নিৰ্বাচনত ইয়াতকৈ বেছি পাব পাৰো । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱন আমাৰ বাবে এক প্ৰেৰণাৰ জীৱন । অসমৰ ৰাইজৰ সেৱা আমাৰ বাবে আদৰ্শ ।’’
বিধায়কসকলক উদ্দেশি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘সাৱধানতাৰ পিছতো কিছুমান অবাঞ্ছিত লোক আমাৰ মাজলৈ সোমাই আহে আৰু বিজেপিৰ আদৰ্শ আৰু আমাৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মনত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰে । চৰকাৰী কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী সেৱালৈকে আমাৰ আদৰ্শক বিৰোধিতা কৰা সেইচাম ব্যক্তিয়ে যাতে আমাৰ কাৰোৰে পৰা যাতে সমৰ্থন নাপাই তাৰ প্ৰতি আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব । যোৱা দহটা বছৰত এনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিয়ে ক'ব নোৱাৰাকৈ আমাৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ সেইসকলক আমি আকৌ তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানলৈ ওভতাই পঠাব লাগিব । কাৰণ আমি আদৰ্শৰ সৈতে বুজাবুজি নকৰো । আমি পংকিলতাৰ সৈতে বুজাবুজি নকৰো । আমাৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু আদৰ্শ প্ৰথম । অসমৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান হ’ব পৰা কোনো ব্যক্তিক আমাৰ ঘৰ আৰু আমাৰ মাজত স্থান নিদিও । সেই সংকল্প আমি দৃঢ়তাৰে ল'ব লাগিব । আমি ১০২ খন আসনৰ অকল্পনীয় বিজয়ক কেতিয়াও ৰাইজৰ মাজত দুখ আৰু হতাশালৈ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ দিব নোৱাৰো ।’’
উল্লেখ্য যে. মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কক অভিনন্দন জনায় । লগতে এই বিজয়ৰ আঁৰত থকা দলৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । আদৰণি ভাষণত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক সম্বৰ্ধনা জনায় । অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ভালেসংখ্যক নেতা উপস্থিত আছিল ।
We must carry the weight of the people's mandate with utmost humility while being rooted in Seva & Samarpan- these are the ideals of Adarniya @narendramodi ji & my message to @BJP4Assam MLAs today as we felicitated them.
