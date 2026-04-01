প্ৰথমবাৰলৈ গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পোৱা ভোটাৰৰ আশা কি ?

প্ৰথমবাৰলৈ ভোটগ্ৰহণৰ সুযোগ পোৱা ভোটাৰসকলে কি বিচাৰে ? তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী কেনেকুৱা হোৱা বিচাৰে ?

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 1:41 PM IST

বৰপেটা : ভোটাধিকাৰ হৈছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এক মৌলিক অধিকাৰ । এই অধিকাৰ প্ৰথমবাৰলৈ লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ কেবাগৰাকীও ছাত্ৰী । বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এই ছাত্ৰীসকলে জনাইছে যে তেওঁলোকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ অত্যন্ত আগ্ৰহী হৈ আছে ।

তেওঁলোকৰ মতে ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা আৰু জনসেৱাৰ মানসিকতাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব । যাক তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধিৰূপে বিচাৰে, সেইজন ব্যক্তিয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ মনৰ ভাব বুজি পাব লাগিব আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলে কি কি সমস্যাৰ মাজেৰে দৈনন্দিন জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, সেয়া নিজে গৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব ।

আনহাতে ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নক অধিক গুৰুত্ব দিছে । তেওঁলোকৰ মতে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেদৰে চলি আছে সেয়া জনপ্ৰতিনিধিজনে নিজে পৰিদৰ্শন কৰি বুজি লোৱা উচিত । ছাত্ৰীসকলে কয় যে বৰ্তমান তেওঁলোকে শিক্ষাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে যদিও শিক্ষা ব্যৱস্থাত আধুনিক আৰু নতুন নতুন শিক্ষামূলক পদ্ধতি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । বিশেষকৈ বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে চীন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়, "চীনত বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ বহুল প্ৰয়োগ দেখা যায় । ইয়াৰ ফলত দেশখনৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । সেইদৰে নতুন চৰকাৰেও বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ বিস্তাৰ আৰু আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"

এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "মই এইবাৰ প্ৰথম ভোট দিম ৷ সেইকাৰণে মোৰ আশা এনেকুৱা এখন চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগে যাতে আমাৰ অভিভাৱকসকলে চৰকাৰী স্কুল বা মহাবিদ্যালয়ত সন্তানক নামভৰ্তি কৰোঁতে এবাৰো ভাবিব নালাগে ৷ উন্নত দেশবিলাক সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি বিশেষকৈ পিছ পৰি আছোঁ ৷ সেইকাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰিব লাগে ৷ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত, কাৰিকৰী বিষয়ত, হস্তশিল্পত বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিব লাগে ৷ চীন দেশত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ কাৰণে বহুত আগুৱাই গৈছে ৷ আমাৰ ভাৰততো চীন দেশৰ দৰে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিব লাগে ৷"

আন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "বহুত আনন্দ লাগি আছে ৷ সেইকাৰণে বহুত ফূৰ্তি অনুভৱ হৈছে ৷ ভোট দিয়াটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সেইকাৰণে ভোট দিব লাগে ৷ এনেকুৱা এখন চৰকাৰ লাগে আমাক যিয়ে দেশৰ উন্নতি কৰিব পাৰে ৷ অন্যান্য বহুত দেশে বহুত উন্নতি সাধন কৰি আছে ৷ যেনেদৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু জাপান এইবিলাক দেশ বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে ৷ আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ আমাৰ অনুভৱ হয় ৷ আমাক এনেকুৱা চৰকাৰ লাগে যিখন চৰকাৰে স্কুল, কলেজ, গাঁৱৰ ৰাস্তা-ঘাট, হাস্পতাল এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নজৰ দিয়াটো প্ৰয়োজন ৷"

