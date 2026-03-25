ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম মানে ভগৱানৰ কাম, এম এল এ-এম পি হোৱাটো নহয়: বিজেপিৰ মূলমন্ত্ৰ ব্যাখ্যা দিপ্লু ৰঞ্জনৰ

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম মানে ভগৱানৰ কাম, এম এল এ-এম পি হোৱাটো নহয়: বিজেপিৰ মূলমন্ত্ৰ ব্যাখ্যা দিপ্লু ৰঞ্জনৰ
সমষ্টিটোৰ পাঁচখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত ।
Published : March 25, 2026 at 8:43 PM IST
গুৱাহাটী : ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানে এতিয়া গতি লাভ কৰিছে । সম্প্ৰতি ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ গাত তৎ নাইকিয়া হৈছে । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৩৫নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই বুধবাৰে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ৫৩নং ৱাৰ্ড, ৫৪নং ৱাৰ্ড, ৫৫নং ৱাৰ্ড, ৫৬নং ৱাৰ্ড আৰু ৫০নং ৱাৰ্ডত প্ৰচাৰ অভিযান চলায় ।
নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মায়ো এতিয়া পূৰ্ণোদ্যমে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে ।
নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ চুকে-কোণে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ জৰিয়তে ভোটাৰ ৰাইজৰ মন আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই । বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অংশৰূপে প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীৰূপে দিনৰ ১.৩০ বজাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই ৫৪নং ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত জ্যোতিনগৰ কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জ্যোতি নগৰৰ কালী মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা কৰি প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰে ।
দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীৰূপে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৫৬নং ৱাৰ্ডৰ নুনমাটিৰ জনতা নগৰ নামঘৰত, ৫৫নং ৱাৰ্ডৰ নুনমাটিৰ কৈলাসপুৰ সামূহিক ভৱনত, ৫৩নং ৱাৰ্ডৰ বামুণীমৈদানৰ শ্বহীদ উদ্যান কলা মন্দিৰ প্ৰাংগণত আৰু লক্ষ্মীনগৰ মণ্টেশ্বৰী স্কুল প্ৰাংগণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰে ।
বুধবাৰৰ দিনটোত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পাঁচখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । সমগ্ৰ দিনটোত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জ্যোতি নগৰৰ লগতে নুনমাটি আৰু বামুণীমৈদান অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । আটাইখন নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ফুল আৰু গামোচাৰে আদৰণি জনায় সমৰ্থকসকলে ।
ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই ভাষণ প্রসংগত ৰাইজক সমষ্টিটোৰ সৰ্বাংগীণ উন্নতিৰ বাবে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক পুনৰ শাসনৰ গাদীত বহুৱাবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "... দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই পদুম ফুলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৈছে ত্যাগ । বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম মানে ভগৱানৰ কাম । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম মানে ঈশ্বৰৰ কাম । এম এল এ-এম পি হোৱাটোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নহয় ।"