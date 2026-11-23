মোদীয়ে দিলে গংগাজল, মোদীক দিলে চন্দন-ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা : দিল্লীত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ।
Published : November 23, 2026 at 2:36 PM IST
নতুন দিল্লী : দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহ দেওবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হয় । আজি দ্বিতীয় দিনা দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰি ভাৰত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় ।
এই আলোচনাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু শ্বাহে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত-বিনিময় কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই শক্তি, জলবিদ্যুৎ, বাণিজ্য, আন্তঃগাঁথনি, সীমা অতিক্ৰম কৰি সংযোগ আদি মূল বিষয়সমূহত আলোচনা কৰে ।
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) holds bilateral talks with Balendra Shah, Prime Minister of Nepal at Hyderabad House. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/TarTGoiFS6— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
এই আলোচনাৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই উপহাৰ বিনিময় কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ত্ৰিবেণীৰ পৰা গংগাজল কঢ়িয়াই অনা ধাতুৰ কলহ শ্বাহক উপহাৰ দিয়ে । আনহাতে শ্বাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কাঠমাণ্ডুৰ পশুপতিনাথ মন্দিৰৰ পৰা অনা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা (ৰোজাৰী ) আৰু চন্দন (চন্দন কাঠ) উপহাৰ দিয়ে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন চৌহদত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে গাৰ্ড অৱ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
Prime Minister @narendramodi meets Prime Minister of Nepal Balendra Shah at Hyderabad House in New Delhi #IndiaNepalRelations #BilateralRelations @MEAIndia https://t.co/f6NaJXUIMF— PIB India (@PIB_India) November 23, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্বাহক উষ্ম আদৰণি জনায় । নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক দেখা কৰাৰ পিছত দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় ।
Delhi: Nepal PM Balendra Shah lays a wreath and pays floral tributes to Mahatma Gandhi at Raj Ghat on the second day of his maiden state visit to India https://t.co/vVXVI6Ri0u— IANS (@ians_india) November 23, 2026
ভাৰত ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিসৌধত মাল্যাৰ্পণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য, দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰকো সাক্ষাৎ কৰিছিল । দুয়োগৰাকী নেতাই এই সাক্ষাতৰ সময়ত ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কৰ মূল দিশসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । এই আলোচনাত সংযোগ, বাণিজ্য, শক্তি, সংস্কৃতি, শিক্ষা আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক আদি বিষয়ে স্থান লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ‘‘অৱশেষত মোৰ দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হৈছে...’’ : বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী
NSA অজিত ডোভাল, RAWৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী সামন্ত গোৱেললৈ চমন জাৰি