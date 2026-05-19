নেহৰুৱে ১৯৬১ চনত অসমক ভাগ ভাগ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিলঃ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত ডুবে

১৯৬১ চনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ-পূবৰ অংগৰাজ্য অসমক ভাগ ভাগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷

সদনত বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত ডুবে
Published : May 19, 2026 at 12:48 PM IST

নতুন দিল্লী: জনসাধাৰণৰ সমস্যা, কল্যাণৰ হকে সততে সংসদত মাত মাতি অহা সাংসদসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বিজেপিৰ নিশিকান্ত ডুবে ৷ যাৰ বাবে সাংসদগৰাকীয়ে সপ্তদশবাৰৰ বাবে সংসদ ৰত্ন পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ এইগৰাকী সাংসদে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখা গৈছে ৷

সামাজিক মাধ্যমত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৷ দলটোক একপ্ৰকাৰ আক্ৰমণ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে ১৯৬১ চনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ-পূবৰ অংগৰাজ্য অসমক ভাগ ভাগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

বিজেপি সাংসদ ডুবেৰ এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘৬৪ হৈছে কংগ্ৰেছৰ এক ক’লা অধ্যায় । ১৯৬১ চনৰ ১৯ ​​মে’ত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰু জী আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখন ভাগ ভাগ কৰি বাংলাদেশী মুছলমানক সংস্থাপন কৰা তথা থলুৱা অসমীয়া জনসাধাৰণক আঁতৰত ৰখা, চীনৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল । ১৯৬০ৰ দশকত তামিলনাডুৰ দৰে অসমতো কেৱল ভাষাৰ নামতেই একাধিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল।’’

‘‘১৯৬১ চনৰ ১৯ ​​মে’ত অসমৰ বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰত বাংলাভাষী লোকসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ৷ এই নৃশংস কাণ্ডত কংগ্ৰেছে আৰক্ষীৰ জৰিয়তে ১১ জন লোকক থিতাতে হত্যা কৰোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হৈছিল । ১৯৬০ চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এক আইন প্ৰণয়ন কৰি অসমীয়া ভাষাক শিক্ষা, লেখা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰি লৈছিল ৷ তাত থকা অভিজ্ঞ লোকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰু জীক নিয়মীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰি থাকিল যদিও শিলচৰত গুলীচালনা সংঘটিত নোহোৱালৈকে নেহৰুজী এইক্ষেত্ৰত অটল হৈয়ে থাকিল’’ - বুলি পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

সোমবাৰে বিজেপি সাংসদ ডুবেয়ে পুনৰ এক অভিযোগ তুলি কয় যে ১৯৫৩ চনত জম্মু-কাশ্মীৰত জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছতে বিজেপিৰ মতাদৰ্শবিদজনৰ কাৰাগাৰত মৃত্যু ঘটে ৷ এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৈতে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু জড়িত আছিল ।

একেই অভিযোগ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ

বিগত এপ্ৰিল মাহত অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ শ্বাহে এক জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি নেহৰু-গান্ধী পৰিয়ালক অসমৰ প্ৰতি কেতিয়াও ভাল আবেগ-অনুভূতি নথকা পৰিয়াল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহে ১৯৬২ চনৰ চীনৰ আগ্ৰাসনৰ সময়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৰা মন্তব্যৰ কথাও সুঁৱৰিছিল ৷

গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে বহিৰাগতই অসমৰ এক ইঞ্চি মাটিও দখল কৰিব নোৱাৰে বুলি দৃঢ়তাৰে ভাষণত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ তদুপৰি শান্তি আৰু উন্নয়নৰহকে বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰি যাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসভাত উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷

মন্ত্ৰী শ্বাহে ভাষণত কৈছিল, ‘‘গান্ধী পৰিয়াল, নেহৰু পৰিয়াল, কোনোটোৱেই অসমৰ প্ৰতি কেতিয়াও আবেগ-অনুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল । ১৯৬২ চনত চীনা সৈন্যই আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অসমক উদ্দেশ্যি ‘টাটা, বাই-বাই’ বুলিহে কৈছিল । অসম আপোনাৰ পিতৃৰ সম্পত্তি নেকি ? আজি মই কৈছোঁ, অসমৰ এক ইঞ্চিও মাটি কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে । এয়া ভাৰতৰ অসম ।’’

ভাই-ভনীসকল, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিদেশী শত্ৰুৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তাৰপিছতো তেওঁ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি মন্ত্ৰী শ্বাহে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সম্পৰ্কত কটাক্ষ কৰে ৷ তদুপৰি মন্ত্ৰী শ্বাহে ৬০ বছৰত কংগ্ৰেছে মাত্ৰ তিনিখন দলং নিৰ্মাণ কৰা বুলিও দলটোক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷ শ্বাহে লগতে কয় যে বিজেপি চৰকাৰে ১৩ খন চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে কাম কৰাৰ লগতে বটদ্ৰৱা থানক বেদখলমুক্ত কৰিছিল ।

ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষাৰ দিশটোৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী শ্বাহে কংগ্ৰেছে পলাশবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়া যুৱক-যুৱতীসকলৰ সুবিধাৰ্থে স্থাপন কৰিবলগীয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট(আইআইএম)ৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে ৷

গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, ’’যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পলাশবাৰীলৈ আইআইএম আনিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল সমগ্ৰ অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ লগতে পলাশবাৰীৰ স্থানীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে আইআইএমত অধ্যয়ন কৰিব পাৰে । তথাপিও কংগ্ৰেছে আইআইএমৰ বিৰোধিতা কৰিছে । কংগ্ৰেছে অতি সক্ৰিয়তাৰে পলাশবাৰীত স্থাপন হ’বলগীয়া আইআইএম বিধেয়কত বাধা দিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছিল ৷’’

