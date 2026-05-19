নেহৰুৱে ১৯৬১ চনত অসমক ভাগ ভাগ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিলঃ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত ডুবে
১৯৬১ চনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ-পূবৰ অংগৰাজ্য অসমক ভাগ ভাগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
By ANI
Published : May 19, 2026 at 12:48 PM IST
নতুন দিল্লী: জনসাধাৰণৰ সমস্যা, কল্যাণৰ হকে সততে সংসদত মাত মাতি অহা সাংসদসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বিজেপিৰ নিশিকান্ত ডুবে ৷ যাৰ বাবে সাংসদগৰাকীয়ে সপ্তদশবাৰৰ বাবে সংসদ ৰত্ন পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ এইগৰাকী সাংসদে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখা গৈছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৷ দলটোক একপ্ৰকাৰ আক্ৰমণ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে ১৯৬১ চনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ-পূবৰ অংগৰাজ্য অসমক ভাগ ভাগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
कांग्रेस का काला अध्याय— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) May 19, 2026
64. 19 मई 1961 असम को टुकड़ों में विभाजित करने,बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने और चीन के युद्ध में स्थानीय असमिया की दूरी बनाने की साज़िश तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरु जी तथा कांग्रेसी असम की राज्य सरकार ने की ।1960 के दशक में भाषा के नाम पर केवल तमिलनाडु… pic.twitter.com/x9VvRE0tom
বিজেপি সাংসদ ডুবেৰ এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘৬৪ হৈছে কংগ্ৰেছৰ এক ক’লা অধ্যায় । ১৯৬১ চনৰ ১৯ মে’ত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰু জী আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখন ভাগ ভাগ কৰি বাংলাদেশী মুছলমানক সংস্থাপন কৰা তথা থলুৱা অসমীয়া জনসাধাৰণক আঁতৰত ৰখা, চীনৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল । ১৯৬০ৰ দশকত তামিলনাডুৰ দৰে অসমতো কেৱল ভাষাৰ নামতেই একাধিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল।’’
‘‘১৯৬১ চনৰ ১৯ মে’ত অসমৰ বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰত বাংলাভাষী লোকসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ৷ এই নৃশংস কাণ্ডত কংগ্ৰেছে আৰক্ষীৰ জৰিয়তে ১১ জন লোকক থিতাতে হত্যা কৰোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হৈছিল । ১৯৬০ চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এক আইন প্ৰণয়ন কৰি অসমীয়া ভাষাক শিক্ষা, লেখা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰি লৈছিল ৷ তাত থকা অভিজ্ঞ লোকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰু জীক নিয়মীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰি থাকিল যদিও শিলচৰত গুলীচালনা সংঘটিত নোহোৱালৈকে নেহৰুজী এইক্ষেত্ৰত অটল হৈয়ে থাকিল’’ - বুলি পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
সোমবাৰে বিজেপি সাংসদ ডুবেয়ে পুনৰ এক অভিযোগ তুলি কয় যে ১৯৫৩ চনত জম্মু-কাশ্মীৰত জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছতে বিজেপিৰ মতাদৰ্শবিদজনৰ কাৰাগাৰত মৃত্যু ঘটে ৷ এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৈতে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু জড়িত আছিল ।
একেই অভিযোগ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ
বিগত এপ্ৰিল মাহত অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ শ্বাহে এক জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি নেহৰু-গান্ধী পৰিয়ালক অসমৰ প্ৰতি কেতিয়াও ভাল আবেগ-অনুভূতি নথকা পৰিয়াল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহে ১৯৬২ চনৰ চীনৰ আগ্ৰাসনৰ সময়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৰা মন্তব্যৰ কথাও সুঁৱৰিছিল ৷
गांधी परिवार के मन में पहले से ही असम के लिए अच्छा भाव नहीं था। 1962 में नेहरू जी ने असम को ‘टाटा-बाय बाय’ कह दिया था। असम की एक इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता, यह भारत का असम है : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी#DoubleEngineInAssamhttps://t.co/VRHhMqhVbm— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) April 3, 2026
গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে বহিৰাগতই অসমৰ এক ইঞ্চি মাটিও দখল কৰিব নোৱাৰে বুলি দৃঢ়তাৰে ভাষণত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ তদুপৰি শান্তি আৰু উন্নয়নৰহকে বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰি যাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসভাত উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
हमारी नीति Approach Assam, Aspire Assam और Inspire Assam की रही है : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी#DoubleEngineInAssamhttps://t.co/VRHhMqhVbm— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) April 3, 2026
মন্ত্ৰী শ্বাহে ভাষণত কৈছিল, ‘‘গান্ধী পৰিয়াল, নেহৰু পৰিয়াল, কোনোটোৱেই অসমৰ প্ৰতি কেতিয়াও আবেগ-অনুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল । ১৯৬২ চনত চীনা সৈন্যই আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অসমক উদ্দেশ্যি ‘টাটা, বাই-বাই’ বুলিহে কৈছিল । অসম আপোনাৰ পিতৃৰ সম্পত্তি নেকি ? আজি মই কৈছোঁ, অসমৰ এক ইঞ্চিও মাটি কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে । এয়া ভাৰতৰ অসম ।’’
ভাই-ভনীসকল, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিদেশী শত্ৰুৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তাৰপিছতো তেওঁ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি মন্ত্ৰী শ্বাহে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সম্পৰ্কত কটাক্ষ কৰে ৷ তদুপৰি মন্ত্ৰী শ্বাহে ৬০ বছৰত কংগ্ৰেছে মাত্ৰ তিনিখন দলং নিৰ্মাণ কৰা বুলিও দলটোক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷ শ্বাহে লগতে কয় যে বিজেপি চৰকাৰে ১৩ খন চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে কাম কৰাৰ লগতে বটদ্ৰৱা থানক বেদখলমুক্ত কৰিছিল ।
पलाशबाड़ी में मोदी जी के IIM भेजने का उद्देश्य था कि पलाशबाड़ी और असम के बेटे-बेटियाँ यहाँ पढ़कर असम में ही काम करें। कांग्रेस पार्टी ने पलाशबाड़ी IIM के बिल का विरोध किया, लेकिन राहुल बाबा जितना विरोध करना है कर लो, पलाशबाड़ी में IIM बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता : केन्द्रीय गृह…— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) April 3, 2026
ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষাৰ দিশটোৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী শ্বাহে কংগ্ৰেছে পলাশবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়া যুৱক-যুৱতীসকলৰ সুবিধাৰ্থে স্থাপন কৰিবলগীয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট(আইআইএম)ৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে ৷
গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, ’’যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পলাশবাৰীলৈ আইআইএম আনিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল সমগ্ৰ অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ লগতে পলাশবাৰীৰ স্থানীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে আইআইএমত অধ্যয়ন কৰিব পাৰে । তথাপিও কংগ্ৰেছে আইআইএমৰ বিৰোধিতা কৰিছে । কংগ্ৰেছে অতি সক্ৰিয়তাৰে পলাশবাৰীত স্থাপন হ’বলগীয়া আইআইএম বিধেয়কত বাধা দিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছিল ৷’’
