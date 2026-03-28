বি টি চিত উন্নয়নমূলক কাম একমাত্ৰ বি পি এফেহে কৰিব পাৰিব : খাম্পা বৰগয়াৰী

এ পি বি আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টী ত্যাগ কৰি বি পি এফত যোগদান প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোকৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 4:08 PM IST

কোকৰাঝাৰ: এফালে বাকযুদ্ধ আনফালে দল বাগৰা কাৰ্য অসমত যেন নিতৌ নৈমিত্তিক ঘটনা হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৷ শুকুৰবাৰে কোকৰাঝাৰৰ হাব্ৰুবাৰীস্থিত বি পি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৷ অঞ্জলি দৈমাৰী নেতৃত্বাধীন অল্টাৰনেট পাৰ্টী অৱ বড়োলেণ্ড অৰ্থাৎ এ পি বিৰ নেতা প্ৰদীপ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত সাতজন, জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ উপ-সভাপতি অজয় কাৰমালিৰ নেতৃত্বত ২১ জনকৈ লোকে বি পি এফত যোগদান কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত বি টি চি নিৰ্বাচনত অঞ্জলি দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত কোকৰাঝাৰত নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰিছিল এ পি বি নামৰ দলটো ৷ বি পি এফত যোগদান কৰি প্ৰদীপ কুমাৰ ব্ৰহ্মই কয়, “উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত থকা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনৰ পৰিষদসমুহৰ ভিতৰত বি টি চি পৰিষদখনক যাতে এখন সোণৰ পৰিষদ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰো সেইটোৱেই আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "সেই কাৰণে সকলোৱে দলে-বলে আহি বি পি এফত যোগদান কৰিব লাগে ৷ এ পি বি সলনি কৰিব লাগে ৷ হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে সকলোকে বি পি এফ দলত যোগদান কৰিব লাগে ৷ সকলোৱে আহিছো যেতিয়া ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্টি থকাৰ যুক্তি নাই ৷"

খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে কয়, "আজি সকলোৱে বুজি পাইছে যে বি টি চিত উন্নয়নমূলক কাম এক মাত্ৰ বি পি এফ দলেহে কৰিব পাৰে । সেইকাৰণে আজি সকলোৱে বি পি এফ দলত যোগদান কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে । পূৰ্বে বি পি এফ ত্যাগ কৰি যোৱা নেতা কৰ্মীসকলে বি পি এফ দলত যোগদান কৰা ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থকা কাৰ্য এক শুভলক্ষণ ৷"

উল্লেখ্য যে, বিগত বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন বি পি এফে চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হৈ থকা বি পি এফৰ ফলাফল কি হ'ব ?

লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত সদায় ভূমিকম্প আহিব : বুজাই ক'লে অখিল গগৈয়ে

