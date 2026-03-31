বিজেপিৰ নেতৃত্বত অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
সোমবাৰে খোৱাঙত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷
Published : March 31, 2026 at 12:20 PM IST
ডিব্ৰুগড়: খোৱাং সমষ্টিত প্ৰচাৰ তুংগত কৰি তুলিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে । সমষ্টিটোত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বিপৰীতে এনডিএ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈ নামিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ৷ সোমবাৰে খোৱাং সমষ্টিৰ বলাই চাহ বাগিচাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । কেইবা শতাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "ৰাইজৰ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা আছে । তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে চক্ৰধৰ ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰোৱাৰ ।"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ৰাইজে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এই গৰাকী যুৱ নেতাই যোৱা দুটা কাৰ্যকালত অত্যন্ত পৰিশ্ৰম কৰি ৰাইজক যিখিনি নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়ালে তাত ৰাইজ সন্তুষ্ট ৷ সমগ্ৰ অসমতে বিজেপিৰ সপক্ষে যিটো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে তাৰ পৰা নিশ্চিত হৈছে যে বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত গঠন হ'ব ।"
খোৱাং সমষ্টিত তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা চক্ৰধৰ গগৈয়ে কয়, "দলৰ হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তাই সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবেই আজি টিকট পাবলৈ সক্ষম হৈছো । এই সমৰ্থন লৈয়ে অহা ৯ তাৰিখে হ'বলগা নিৰ্বাচনত খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি আৰু অগপৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হম ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক ভালপায়, বিজেপি দলটোক তেখেতে ভাল পায় গতিকে মোক জিকাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে তেখেত আহিব আৰু তাৰকাৰণে আমাক ২ তাৰিখে দিন দিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যিসমূহ কাম ৰৈ গ'ল সেই কামখিনিও আগন্তুক পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সমাধানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । মোৰ সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিয়েই থাকে । ২০১৫ চনত আহিছিল, ২০১৯চনত আহিছিল এইবাৰ আকৌ ২০২৬ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তথা ৰাইজক সম্বোধন কৰিব।"
