এনডিএৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ৰূপৰেখা
দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত এনডিএৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি এক প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছে ৷
By ANI
Published : June 10, 2026 at 8:06 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত সৰ্বাধিক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ অনায়াসে চম্ভালিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ এই ক্ষণত সমগ্ৰ বিশ্বই তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ৷
বুধবাৰে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট(এনডিএ) ৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি এক প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই প্ৰস্তাৱ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা টিডিপিৰ সভাপতি এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আগবঢ়াইছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাত আগবঢ়োৱা নেতৃত্ব আৰু কৃতিত্বৰ বিষয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷ এই প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকাল আৰু দেশক সুস্থিৰ শাসন আৰু নেতৃত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
I thank the Chief Ministers and leaders of the NDA for their warm wishes. The NDA’s journey has been defined by a shared resolve to further national interest and regional aspirations. This spirit has strengthened our democracy, deepened cooperative federalism and accelerated… pic.twitter.com/NTHsws4rSk— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
দক্ষিণৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই প্ৰস্তাৱত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এনপিএফ নেতা নেফিঅ’ ৰিঅ’ই সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে দেশৰ উন্নয়ন আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ দিশত এনডিএ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাক আলোকপাত কৰে ।
সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই আলোচনাৰ জৰিয়তে মূলতঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজহুৱা পদবীৰ ১২ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত আৰম্ভ কৰা মূল নীতিগত পদক্ষেপ আৰু এনডি এৰ ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা এনডিএৰ শীৰ্ষ নেতা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত এই প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হৈছিল ।
এই বৈঠকৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকলৰ সৈতে পশ্চিমবংগৰ জনপ্ৰিয় ষ্ট্ৰীটফুড ‘ঝালমুড়ি’ ৰ সোৱাদ লয় ৷ এই অনুষ্ঠানতে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দেশৰ সৰ্বাধিক সময়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ চম্ভালাৰ বাবে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনায় ৷ ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে প্ৰতিগৰাকী নেতাই একত্ৰিত হৈ এই বিশেষ ক্ষণৰ ফটোৰ বাবে প’জ দিয়ে ৷
A Jhalmuri break during the NDA meeting at Bharat Mandapam. All our leaders greatly enjoyed this snack! pic.twitter.com/izXjm7cAUn— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামৰ থকা অভিলেখ ভংগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১০ জুনলৈকে ৪,৩৯৯ দিনৰ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰে ।
দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৱে ১৯৪৭ চনত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি ১৯৫১-৫২ চনত দেশৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল ৷ ১৯৬৪ চনত মৃত্যুৰ আগলৈকে তেওঁ এই পদত ন্যস্ত আছিল । সেই সময়তে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মুঠ ১৬ বছৰতকৈ সামান্য কম সময়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ কাৰ্যকাল একেধাৰে হোৱাৰ সলনি দুটা পৃথক ভাগত বিভক্ত আছিল ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কৃতিত্বই বাৰ বছৰতকৈও অধিক সময় দেশৰ শাসনৰ বাঘজৰীডাল একেধাৰে ধৰি ৰখাটোকে সূচাইছে । এই উপলক্ষে সমগ্ৰ বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ সৰ্বাধিক দীঘলীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যকালৰ গুণগত মানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা আৰু দেশৰ প্ৰগতিৰ প্ৰতি থকা দৃঢ় দায়বদ্ধতা ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কাৰ্যকালতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক প্ৰধান ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে সবলভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ দলটোৱে নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি বহু ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা ব্যাপক সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী : মোদী বন্দনাত মুখৰিত সমগ্ৰ বিশ্ব