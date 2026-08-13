ঝাৰখণ্ড-ৰাম মন্দিৰক লৈ সংসদৰ বাহিৰত যুযুধান শাসক-বিৰোধী
সংসদৰ বাহিৰত মুখামুখি হোৱাৰ পূৰ্বে এনডিএৰ সাংসদ আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
Published : August 13, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 3:31 PM IST
নতুন দিল্লী: শাসকীয় এনডিএ আৰু বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে বৃহস্পতিবাৰে সংসদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ঝাৰখণ্ডৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই অহা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে এনডিএৰ সাংসদসকলে আৰু ৰাম মন্দিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
ইয়াৰ মাজতে সংসদৰ বাহিৰত দুয়োটা প্ৰতিবাদকাৰী সাংসদৰ দল মুখামুখি হয় । অৱশ্যে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই সংসদৰ বাহিৰত উপস্থিত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মধ্যস্থতা কৰে ।
উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত এনডিএৰ সাংসদসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে । এনডিএৰ সাংসদসকলে তেওঁ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ বিতৰ্কৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
একেদৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে ২০ জুলাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কৰা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক জবাবদিহি কৰে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে অযোধ্যাক ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰে ।
মুখামুখি হোৱাৰ পূৰ্বে এনডিএৰ সাংসদসকলে আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । এনডিএৰ সাংসদসকলে মকৰ দ্বাৰৰ সন্মুখত বহি পৰে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে । তেওঁলোকে ঝাৰখণ্ডৰত ছাত্ৰসকলে কৰা প্ৰতিবাদৰ বিতৰ্কৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ সংসদত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই বিৰোধী সাংসদসকলে ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কৰা অত্যাচাৰৰ বিষয়ে শ্বাহৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে । প্ৰতিবাদী সমদল কৰি আহি মকৰ দ্বাৰৰ সন্মুখত উপস্থিত 'অমিত শ্বাহে ক্ষমা খোজক', 'চান্দা চোৰ, গাদী চোৰ', 'চান্দা চোৰ ক'ত পাব, বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত' ইত্যাদি শ্ল'গান দিয়ে ।
বিৰোধী সাংসদসকলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টী, টিএমচিৰ সাংসদসকলে প্ৰতিবাদী শ্ল'গান সম্বলিত প্লে'কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে প্ৰায় তিনি সপ্তাহ ধৰি সদনত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতি আৰু তেওঁৰ স্পষ্টীকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল ।
চৰকাৰে বিতৰ্কৰ প্ৰস্তাৱ আৰু শ্বাহৰ উত্তৰে এই অচলাৱস্থাৰ অন্ত পেলাব নোৱাৰিলে বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছে জোৰ দি কয় যে গৃহমন্ত্ৰীৰ সঁহাৰিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনে পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, সেই বিষয়ে বিশেষভাৱে সম্বোধন কৰিব লাগে । কংগ্ৰেছে দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে ৰাম মন্দিৰত ধন চুৰি হোৱাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ দাবী 'আলোচনাযোগ্য নহয়' ।