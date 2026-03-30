লোকেল-চালানীৰ বিষয় নহয়, ডিমৰীয়াত উন্নয়নৰ বিষয় চলিব বুলি দাবী ডঃ তপন দাসৰ

লোকেল-চালানীৰ বিষয় নহয়, ডিমৰীয়াত উন্নয়নৰ বিষয় চলিব বুলি দাবী ডঃ তপন দাসৰ
নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ? ডিমৰীয়াত লোকেল-চালানীৰ বিষয় নচলে, বিকাশ-উন্নয়নৰ বিষয় চলিব বুলি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমালোচনা ডঃ দাসৰ ৷
Published : March 30, 2026 at 3:41 PM IST
সোণাপুৰ: নৱগঠিত ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিত এন ডি এ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷ সোমবাৰে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ডঃ দাসে ৷ উল্লেখ্য যে, সমষ্টিটোৰ বোন্দা ক'লনীত এন ডি এ তথা অগপ প্রার্থী ডঃ তপন দাসে নির্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে ৷
উক্ত অনুষ্ঠানৰ পাছতে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীক সমালোচনা কৰি সাংবাদিকৰ আগত ডঃ দাসে কয় ,"ইয়াত লোকেল-চালানীৰ বিষয় নচলে ৷ উন্নয়ন, নিৱনুৱা সমস্যা সমাধান, ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যাৰ বিষয় চলিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টিত যিদৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰে উন্নয়ন কৰিছে সেয়ে ডিমৰীয়া ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে আমাকো আশীৰ্বাদ দিব । বিগত ১৫ বছৰে ৰাইজৰ সুখে দুখে মই আছো । বানপানী, ক'ভিডৰ সময়ত ৰাইজৰ সৈতে মই আছো ।"
ইফালে দেওবাৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাক লগত লৈ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ডঃ তপন দাসে ৷ তেওঁ লগতে কয়,"আমি নিশ্চিত যে ডিমৰীয়াত সৃষ্টি হোৱা এই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে আমাৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিছে ৷ অগপ-বিজেপিৰ কৰ্মী তথা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় ৷"
দেওবাৰে তেতেলিয়া আৰু টোপাতলীত দলীয়া নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি এন ডি এ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে কয়, "৩১ মাৰ্চত সোণাপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ডিমৰীয়া সমষ্টিত আমাৰ জয় নিশ্চিত ৷ কাৰণ কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ বাবে অসমত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে ৷ আগন্তুক সময়ত অসমখনত জিলিকাই তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দিছপুৰত চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰে ৰাইজে ৷"
