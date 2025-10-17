নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লেও পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনৰ পিছতহে হ'ব: অমিত শ্বাহ
শ্বাহে কয় যে মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কে প্ৰথমে নিজ নিজ দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰিব, তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কোনে দিব তাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব ।
Published : October 17, 2025 at 2:08 PM IST
পাটনা: জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুঁজিব এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে । আনহাতে, পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কোনে দিব সেই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনৰ পিছত নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে সিদ্ধান্ত ল’ব । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
নীতিশ কুমাৰক ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এক বিশিষ্ট সমাজবাদী নেতা বুলি অভিহিত কৰি শ্বাহে কয় যে জে ডি ইউৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ ৰাজনীতি সদায় কংগ্ৰেছবিৰোধী আৰু তেওঁ জে পি আন্দোলনৰ এজন বিশিষ্ট নেতা আছিল আৰু জৰুৰীকালীন সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল । আজটকক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত অমিত শ্বাহে কয়, "আমি মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচন যুঁজি আছোঁ, তেওঁ আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰো নেতৃত্ব দি আছে ।"
উল্লেখ্য যে ২৪৩ জনীয়া বিহাৰ বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণ দুটা পৰ্যায়ত ৬ নৱেম্বৰ আৰু ১১ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে, ১৪ নৱেম্বৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব । নীতিশ কুমাৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অমিত শ্বাহে কয় যে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে প্ৰথমে নিজ নিজ দলীয় নেতা নিৰ্বাচন কৰিব । তাৰ পিছত তেওঁলোকে একেলগে বহি পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কোনে দিব সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল’ব ।
জে ডি ইউতকৈ বিজেপিয়ে অধিক আসন লাভ কৰিলেও নীতিশ কুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শ্বাহে কয় যে বিদায়ী চৰকাৰত গেৰুৱা দলৰ জে ডি ইউতকৈ অধিক বিধায়ক আছিল । তথাপিও কিন্তু নীতিশ কুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ।
শ্বাহে কয়, "যেতিয়া আমি অধিক আসন (২০২০ চনত) লাভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া নীতিশ কুমাৰে আমাক কৈছিল যে বিজেপিয়ে চৰকাৰক নেতৃত্ব দিব লাগে । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক কৈছিল যে তেওঁ চৰকাৰক নেতৃত্ব দিব লাগে আৰু অৱশেষত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ।" গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ।
"ৰাজ্যতেই হওক বা কেন্দ্ৰতেই হওক, আমি য’তেই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিলোঁ, আমি মিত্ৰজোঁটত চৰকাৰ চলাইছিলোঁ । আমি সদায় আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলক সন্মান জনাই আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি সন্মান জনাইছোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ।
এন ডি এৰ সকলো অংশীদাৰ ইজনে সিজনৰ ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ত আছে আৰু ইয়াৰ বাবেই দলসমূহৰ মাজত আলোচনা কেতিয়াও ক’তো বিফল নহয় বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, এই কাৰণতে এন ডি এয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া আসনৰ সংখ্যা সদায় প্ৰথমে নিৰ্ধাৰণ কৰে, প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে, মনোনয়ন দাখিল কৰে ইত্যাদি । বিজেপি, জে ডি ইউ, লোক জনশক্তি পাৰ্টী (ৰামবিলাস), হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা (এইছ এ এম) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চাই (আৰ এল এম) বিহাৰত একেলগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
চুক্তিৰ ফৰ্মূলা অনুসৰি বিজেপি আৰু জে ডি ইউয়ে ১০১ খনকৈ, এল জে পিয়ে (ৰামবিলাস) ২৯ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে হাম আৰু আৰ এল এমে ছয়টাকৈ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব । শ্বাহে কয় যে বিৰোধীৰ দুৰ্বলতা কেতিয়াও নিজৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু নেতৃত্বৰ বলত সদায় নিৰ্বাচনত যুঁজ দিয়া এন ডি এৰ শক্তি হ’ব নোৱাৰে ।
এইবাৰ বিহাৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এয়ে এতিয়ালৈকে সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব বুলিও তেওঁ কয় । বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অমিত শ্বাহে কয় যে দেশত এনে কাৰ্য প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সময়তো এনেকুৱা হৈছিল বুলিও তেওঁ কয় ।
ৰাহুল গান্ধী হয়তো এই বিষয়ে অৱগত নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি শ্বাহে কয় যে সেইকাৰণেই কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে এছ আই আৰৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । ইফালে বিহাৰত বিৰোধী দলক ক্ষমতালৈ আনিবলৈ ভোট দিলে প্ৰতিটো পৰিয়ালক অন্ততঃ এটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ’ব বুলি আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিহাৰৰ বাজেট প্ৰায় ৩.২৫ লাখ কোটি টকা হ’লেও ইমান বৃহৎসংখ্যক লোকক চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰায় ১২ লাখ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
"তেজস্বী যাদৱেও ব্যাখ্যা কৰিব লাগে যে তেওঁ ক’ৰ পৰা ১২ লাখ কোটি টকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব । এয়া এক ভিত্তিহীন প্ৰতিশ্ৰুতি, ভোট লাভৰ বাবে বিহাৰৰ যুৱক-যুৱতীক কোৱা এটা গোকাট মিছা ।" শ্বাহে কয় ।
আনহাতে, বিহাৰত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয় সন্দৰ্ভত শ্বাহে কয় যে পৰৱৰ্তী এন ডি এ চৰকাৰে প্ৰথমে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ধৰা পেলাব, ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম বাদ দিব, তাৰ পিছত তেওঁলোকক বিতাড়িত কৰিব । "এয়া আমাৰ দলৰ এক নিৰ্দিষ্ট এজেণ্ডা ।" তেওঁ লগতে কয় ।