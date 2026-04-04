চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটোছেছন নিবিচাৰে, জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা বিচাৰে: কংগ্ৰেছৰ আদিবাসী নেতা ডাঃ বিক্ৰান্ত ভূৰিয়া

চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটোছেছন নিবিচাৰে, জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা বিচাৰে: কংগ্ৰেছৰ আদিবাসী নেতা ডাঃ বিক্ৰান্ত ভূৰিয়া
বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমৰ আদিবাসী আৰু জনজাতীয়ৰ অধিকাৰ খৰ্ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষৰ ।
Published : April 4, 2026 at 7:47 AM IST
গুৱাহাটী : "অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা ফটোছেছন নিবিচাৰে, বৰং ১০ বছৰ ধৰি দি অহা প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাটোহে বিচাৰে।"এই মন্তব্য মধ্যপ্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক তথা আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ডাঃ বিক্ৰান্ত ভূৰিয়াৰ । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ আদিবাসী নেতাগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ এজেণ্ট :
সংবাদমেলৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ উপস্থিত সাংবাদিকসকলক স্বাগতম জনাই কয় যে বিগত কেইবছৰত অসমত যি বাস্তৱতা দেখা গৈছে, সেয়া এতিয়া সকলোৰে আগত স্পষ্ট । ডাঃ ভূৰিয়াই অভিযোগ কৰে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহয়, বৰং কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আহিছে । তেওঁৰ মতে, আদিবাসীসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি পৰিকল্পিতভাৱে বৃহৎ উদ্যোগপতিসকলক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১.৫ লাখ বিঘা ভূমি কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ হাতলৈ গৈছে; কিন্তু আদিবাসীসকলক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
ভূমি আৱণ্টনৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ দাবী :
আদিবাসী নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই ভূমিসমূহ মূলতঃ আদানি, পতঞ্জলি আদি বৃহৎ উদ্যোগপতিসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে । এই ধৰণৰ ভূমিৰ আৱণ্টন ৰোধ কৰিবলৈ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট আৰু অন্য়ান্য আইনসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদসমূহক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা অত্যাৱশ্যক । লগতে স্থানীয় লোকসকলৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ চলি থকা ভূমি আৱণ্টনৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰা উচিত ।"
বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰহে ৰাজনীতি :
সংবাদমেলত ডাঃ ভূৰিয়াই ধাৰা ২৪৪(এ)ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কয়, "এই ধাৰাই কাৰ্বি আংলং আৰু অন্যান্য পাহাৰীয়া জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত 'ষ্টেট উইদিন ষ্টেট' ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা চলোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে । কংগ্ৰেছ সদায় আদিবাসীসকলৰ ভূমি আৰু অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পক্ষত আছিল আৰু আগলৈও থাকিব । ২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ ছয়টা জনগোষ্ঠী টাই আহোম, কোচ ৰাজবংশী, মৰাণ, মটক, চুতীয়া আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক অনুসূচীত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ১২ বছৰত কেইবাটাও নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা হোৱা নাই । এইটো বিজেপিৰ কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ ৰাজনীতি ।"
ফটো তোলাৰ ৰাজনীতি নালাগে :
চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ত মন্তব্য কৰি আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়,"কেৱল ফটো তোলাৰ ৰাজনীতিৰে নহয়,বাস্তৱ নীতিৰ জৰিয়তে এই সমাজখনক সহায় কৰিব লাগিব । চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক অনুসূচীত জনজাতিৰ মৰ্যাদা, ন্যূনতম মজুৰি আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব । ২০১৬ চনত বিজেপি চৰকাৰে দৈনিক ৩৫১ টকা মজুৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল; কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল ।"
জনগণক আৰু ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নালাগে :
কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "দলটোৱে আদিবাসীসকলৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে স্পষ্ট পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদসমূহক শক্তিশালী কৰা, স্থানান্তৰিত আদিবাসীসকলৰ পুনঃবাসন, চৰকাৰী খালী পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ বিশেষ নিয়োগ অভিযান, বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে । লগতে ইক’ ট্য়ুৰিজম, বনজ সম্পদ আৰু পৰম্পৰাগত শিল্পৰ জৰিয়তে জীৱিকা উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । বিজেপি চৰকাৰে লক্ষাধিক থলুৱা পৰিয়ালক ভূমি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেও বাস্তৱত অতি কম সংখ্যক লোকেহে এই সুবিধা লাভ কৰিছে । জনগণক আৰু ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নালাগে, তেওঁলোকক বাস্তৱ নীতি, শিক্ষা-চাকৰি আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব । কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলেই সেয়া অসমৰ থলুৱা লোকসকলে সম্পূৰ্ণকৈ লাভ কৰিব ।"
এই সংবাদমেলত প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাৰ লগতে এপিচিচিৰ মিডিয়া বিভাগৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক গোপাল শৰ্মা উপস্থিত থাকে ।
