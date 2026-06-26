ETV Bharat / politics

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংকটমোচক হৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় নেতা ! গৌৰৱ-জুবেইৰৰ সংঘাতত কংগ্ৰেছত কঁপনি

গৌৰৱ গগৈ আৰু জুবেইৰ আনমৰ সংঘাত দূৰ কৰিবলৈ ৰাজীৱ ভৱনত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতিনিধি । সকলোৰে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰি নেতৃত্বক দিব প্ৰতিবেদন ।

Congress leader Bikrant Bhuria
ৰাজীৱ ভৱনত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 9:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এটাৰ পিছত আনটো নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ’ৰাত চলি থকা অন্তৰ্কলহ দূৰ কৰাৰ বাবে অসমলৈ আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী কোষৰ অধ্যক্ষ তথা মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধায়ক বিক্ৰান্ত ভূৰিয়া । অৱশ্যে প্ৰত্যক্ষভাৱে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে এই কথা স্বীকাৰ নকৰিলেও কিন্তু অস্বীকাৰো কৰা নাই ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত দুটাকৈ শিবিৰৰ সৃষ্টি হোৱা আৰু শিবিৰ দুটাৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱা বিষয়টো বৰ্তমান গোপনীয় হৈ থকা নাই । এফালে গৌৰৱ গগৈ শিবিৰ আৰু আনফালে আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক জুবেইৰ আনম মজুমদাৰৰ শিবিৰ । এই দুই শিবিৰৰ মাজত চলি আছে শীতল যুদ্ধ ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংকটমোচক হৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় নেতা বিক্ৰান্ত ভূৰিয়া (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ পাছত ২১ মে’ত ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত সন্ধিয়া ৰাজীৱ ভৱনত বৈঠকখন আয়োজন কৰা হৈছিল । উক্ত বৈঠকত নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পলমকৈ আহিছিল কাটলিচেৰা-আলগাপুৰৰ বিধায়ক জুবেইৰ আনম মজুমদাৰ । ইয়াকে লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰাত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল । গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিছিল বিধায়ক জুবেইৰ আনম মজুমদাৰে । দুয়োৰে মাজত তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল ।

অৱশ্যে এই কথা বিধায়ক জুবেইৰ আনমে স্বীকাৰ কৰা নাছিল । ইফালে এই দুই শিবিৰৰ সংঘাতৰ বাবেই নিযুক্তি দিয়াৰ এদিন পাছতে চামগুৰিৰ বিধায়ক তাঞ্জিল হুছেইনৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি পদৰ নিযুক্তিত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছিল ।

Congress leader Bikrant Bhuria
ৰাজীৱ ভৱনত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গ (ETV Bharat Assam)

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংঘাত দূৰ কৰি দলটোক শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে অসমলৈ অহা ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী কোষৰ অধ্যক্ষ তথা মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধায়ক বিক্ৰান্ত ভূৰিয়াই শুকুৰবাৰে বিধায়কসকলৰ সৈতে মিলিত হয় । প্ৰত্যেকজন বিধায়কক অকলে সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিব । সকলোৰে মতামত আৰু পৰামৰ্শ তেওঁ প্ৰতিবেদনৰ ৰূপত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত দাখিল কৰিব ।

কোনেও প্ৰত্যক্ষভাৱে স্বীকাৰ নকৰিলেও বিক্ৰান্ত ভূৰিয়াৰ অসম আগমনৰ বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰিছে । গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক জুবেইৰ আনমৰ কাজিয়াক লৈ কংগ্ৰেছৰ শিবিৰ দুভাগত বিভক্ত হৈছে । এটা পক্ষই গৌৰৱ গগৈৰ সমৰ্থনত আছে আৰু আন এটা পক্ষই জুবেইৰ আনমৰ সমৰ্থনত আছে । এই বিভাজন আঁতৰ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰই অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিক্ৰান্ত ভূৰিয়াক ।

ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিক্ৰান্ত ভূৰিয়াই কয়, "সংগঠনৰ মাজত কিদৰে সুসমন্বয় কৰিব পাৰি তথা শক্তিশালী কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত সকলোৰে লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ । এইক্ষেত্রত সকলোৰে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । দলক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস সমগ্ৰ দেশতে চলি আছে ।"

Rajiv Bhawan Guwahati
ৰাজীৱ ভৱন (ETV Bharat Assam)

২১ মে’ত ৰাজীৱ ভৱনত সংঘটিত ঘটনা প্ৰসংগত বিক্ৰান্ত ভূৰিয়াই কয়, "দলৰ মজিয়াত সিদিনা কি হৈছিল সেই ক্ষেত্রত নেচনেল য়ুথ কংগ্ৰেছে নিৰ্ণয় গ্ৰহণ কৰিব । মই ইয়ালৈ অহাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে মই সকলোৰে কথা শুনিব বিচাৰিছেোঁ । সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সকলোৰে দিহা-পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । মই ইয়াত থাকি সকলোৰে লগত কথা পাতিম আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দিল্লীত দিম ।"

আনহাতে, যুৱ কংগ্ৰেছৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন এটা প্ৰক্ৰিয়া । সিদিনা যি হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত নেচনেল য়ুথ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই নিৰ্ণয় ল'ব ।"

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত এটা শিবিৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সলনি হোৱাটো বিচাৰিছে । কংগ্ৰেছৰ এটা উচ্চস্তৰীয় সূত্রই সদৰী কৰা অনুসৰি, ৬ জুলাইত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত বিশেষ সালসলনিৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰৰ সলনি ব্যৰ্থতাহে উন্মোচন হৈছে : গৌৰৱ গগৈ
লগতে পঢ়ক :মূল্যবৃদ্ধি তথা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ

TAGGED:

CONGRESS LEADER BIKRANT BHURIA
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
গৌৰৱ গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
APCC CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.