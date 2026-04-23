কংগ্ৰেছে নাৰীক অধিকাৰ দিব নিবিচেৰে, ভোটবেংক হিচাপেহে ব‍্যৱহাৰ কৰে : কলিয়াবৰ বিজেপিৰ গৰ্জন

কলিয়াবৰত বিজেপিৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ সংবাদমেল ৷

National Democratic Alliance press meet on women reservation bill in Kaliabor
কলিয়াবৰত বিজেপিৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 12:05 PM IST

কলিয়াবৰ : ‘‘কংগ্ৰেছে দেশৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে, তেওঁলোকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ৰাজনৈতিক সুবিধাহে গ্ৰহণ কৰা । কংগ্ৰেছে নাৰীক অধিকাৰ দিব নিবিচাৰে, ভোটবেংক হিচাপেহে ব‍্যৱহাৰ কৰে ৷’’ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে কলিয়াবৰৰ প্ৰভাৰী বিজেপি দলৰ স্বপ্না বনিয়াই ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘যুগ-যুগ ধৰি ক্ষমতাত থাকি যি কাম তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে, সেই কাম বিজেপি চৰকাৰে কৰিবলৈ বিচৰাত দলটোৰ সহ্য হোৱা নাই । দেশৰ উন্নতিত নাৰী সবলীকৰণ আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন আহিলেই কংগ্ৰেছে সদায় ভণ্ডামী, ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থক প্ৰধান‍্য বা অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ৷’’ আমি প্ৰতিবাদ কৰি হ'লেও নাৰীৰ অধিকাৰ আজুৰি আনিম - এইবুলিও তেওঁ কয় ৷

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬কলৈ সম্প্ৰতি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে(১৭ এপ্ৰিল) লোকসভাত এই বিধেয়কৰ ওপৰত ভোটদান হয় ৷ কিন্তু সপক্ষে পৰ্যাপ্ত ভোট নোপোৱাত বিধেয়কখন গৃহীত নহ'ল । ইয়াৰ লগে লগে চৰকাৰে আন দুখন বিধেয়ক ক্ৰমে সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে কলিয়াবৰত "মহিলা আক্ৰোশ" শীৰ্ষক এক সংবাদমেল আয়োজন কৰা হয় ৷ এই সংবাদমেলতে বিজেপিৰ কৰ্ম-কৰ্তাসকলে কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰে ৷

কলিয়াবৰ বিজেপিৰ অভিযোগ অনুসৰি, কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, ডিএমকে আৰু সমাজবাদী পাৰ্টী আদি বিৰোধী দলসমূহে মহিলাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে । এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰা বিৰোধী দলসমূহৰ 'মহিলা বিৰোধী মানসিকতা'ৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠন কৰা আৰু মহিলাসকলক সজাগ কৰাই বিজেপিৰ মূল লক্ষ্য । যাৰ বাবে অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা মিত্ৰজোঁটে কংগ্ৰেছৰ মহিলা বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে ২৩ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত এক বৃহৎ 'মহিলা আক্ৰোশ' ৰেলীৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি জিলা পৰ্যায়ত সংবাদমেল, আলোচনা চক্ৰ আদিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷

