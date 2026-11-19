১০৯ বছৰীয়া জন্মদিনত প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক দেশজুৰি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ
১৯১৭ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত এলাহাবাদ তথা বৰ্তমানৰ প্ৰয়াগৰাজত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত সমগ্ৰ দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
Published : November 19, 2026 at 2:22 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা 'লৌহমানৱী'ৰূপে খ্যাত প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধীৰ আজি ১০৯ বছৰীয়া জয়ন্তী। এই উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৰ্ম আৰু আদৰ্শক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হৈছে ।
১৯১৭ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত এলাহাবাদ তথা বৰ্তমানৰ প্ৰয়াগৰাজত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত সমগ্ৰ দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । অসমতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ তথা বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আদিয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ সমাধিস্থল 'শক্তিস্থল'ত দেশৰ বিভিন্ন গণ্য-মান্য ব্যক্তিয়ে ইন্দিৰা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ ১০৯ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত ইন্দিৰা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "জন্মদিনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ ।"
The first time I was to meet #IndiraGandhi, I was too nervous to go. The world knew the Prime Minister; at home, we knew Dadi – loving, gentle, wise, & blessed with a wonderful sense of humour. A part of her lives on in all of us. We miss her dearly. https://t.co/X4C5r2nCZn— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) November 19, 2026
ছোনিয়া গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা শাহুৱেক ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে । এটা X পোষ্টত বিভিন্ন স্মৃতিৰ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে লিখিছে, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধীক লগ পোৱাৰ সময়ত মই বৰ নাৰ্ভাছ হৈ গৈছিলোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বিশ্বই চিনি পাইছিল; ঘৰত আমি দাদিক চিনি পাইছিলোঁ– এগৰাকী মৰমিয়াল, কোমল অন্তৰৰ, জ্ঞানী আৰু এক আচৰিত হাস্যৰসৰ দ্বাৰা ধন্য ব্যক্তি হিচাপে । তেওঁৰ এটা অংশ আমাৰ সকলোৰে মাজত জীয়াই আছে । আমি তেওঁৰ অভাৱ বহুত অনুভৱ কৰোঁ ।"
Dadi was formidable: fearless, resilient, and full of love. Her strength lives on in the women of my family, each one unique and brilliant in her own way. Their love and warmth hold us together, and they inspire me every single day. Happy birthday, Dadi. You would be so proud of them ♥️ https://t.co/SFpXSD3i5t— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2026
ৰাহুল গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
নিজৰ আইতাকৰ জন্মদিনত ইন্দিৰা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে । এটা X পোষ্টত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "আইতা এগৰাকী অসাধাৰণ নাৰী আছিল— নিৰ্ভীক, অদম্য আৰু মৰমেৰে ভৰা । তেওঁৰ সেই শক্তি আজিও আমাৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলৰ মাজত জীয়াই আছে, যাৰ প্ৰত্যেকেই নিজা নিজা ধৰণে অনন্য আৰু প্ৰতিভাৱান । তেওঁলোকৰ মৰম আৰু আন্তৰিকতাই আমাক সকলোকে একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে মোক প্ৰতিটো দিনেই অনুপ্ৰাণিত কৰে । জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা, আইতা । তেওঁলোকক দেখি আজি তুমি নিশ্চয় বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলাহেঁতেন ।"
Happy Birthday, tigress! There will never be another like you ❤️ https://t.co/mucY1NoOF4— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 19, 2026
প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
আনহাতে, কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও জন্মদিনত তেওঁৰ আইতাকক স্মৰণ কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত আইতাকৰ সৈতে খেলি থকা সৰুকালিৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰিয়ংকাই লিখিছে, "জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা, বাঘিনী ! তোমাৰ দৰে আন কোনো কেতিয়াও নাথাকিব ।"
अदम्य साहस, संघर्ष और सशक्त नेतृत्व की प्रतीक, भारत की ‘लौह महिला’ एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी की जयंती पर शत-शत नमन। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, योगदान, दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा।— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 19, 2026
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ইফালে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়েও জন্মদিনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । X পোষ্টত খাৰ্গেয়ে লিখিছে, "অদম্য সাহস, সংগ্ৰাম আৰু দৃঢ় নেতৃত্বৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ ‘লৌহমানৱী’ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তীত মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । দেশৰ ঐক্য, অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল । দেশৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ নিষ্ঠা, অৱদান, অটল সংকল্প আৰু নিৰ্ণায়ক নেতৃত্বই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
On the birth anniversary of former Prime Minister of India and the Iron Lady, Smt. Indira Gandhi ji, we pay our heartfelt tributes and remember her with deep reverence. Her contributions towards safeguarding India's unity, integrity and sovereignty, her resolute leadership and courageous decisions will always remain etched in the pages of Indian history. The initiatives she undertook to advance the nation's progress, self-reliance and social justice continue to hold a special place in India's political and social landscape. Her life of dedication, sacrifice and unwavering commitment to the nation will forever remain a source of inspiration for us.— Assam Congress (@INCAssam) November 19, 2026
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
১০৯ সংখ্যক জন্মদিৱসত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে । এটা X পোষ্টত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে লিখিছে, "ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা লৌহমানৱী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীজীৰ জন্মজয়ন্তীত আমি তেওঁলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁক স্মৰণ কৰিছোঁ । ভাৰতৰ ঐক্য, অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান, দৃঢ় নেতৃত্ব আৰু সাহসী সিদ্ধান্তসমূহ ভাৰতীয় ইতিহাসৰ পাতত সদায় খোদিত হৈ থাকিব ।"
লগতে লিখিছে, "দেশৰ প্ৰগতি, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সামাজিক ন্যায় আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত আজিও এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে । দেশৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ নিষ্ঠা, ত্যাগ আৰু অটল প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা আমাৰ বাবে চিৰদিন প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব ।"
ইন্দিৰা গান্ধীৰ কৰ্মৰাজি আৰু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত
উল্লেখ্য যে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভাৰতীয় ৰাজনীতি আৰু দেশৰ উন্নয়নত এক অবিস্মৰণীয় ভূমিকা পালন কৰিছিল । ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ইতিহাসত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী হৈছে এক অন্যতম শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী নাম । ১৯৬৬ চনৰ পৰা ১৯৭৭ চনলৈ আৰু পুনৰ ১৯৮০ চনৰ পৰা ১৯৮৪ চনলৈ তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । এই সময়ছোৱাত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই আধুনিক ভাৰতৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰা বুলি ক'ব পাৰি ।
ইয়াৰে ভিতৰত এটা হৈছে সেউজ বিপ্লৱ । দেশৰ খাদ্য সংকট দূৰ কৰিবলৈ তেওঁ কৃষিখণ্ডত আধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু উন্নত বীজৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ ফলত ভাৰত খাদ্যশস্যৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠে ।
আনহাতে, বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ আমোলৰ এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত । সাধাৰণ জনতা আৰু কৃষজীৱী লোকক বিত্তীয় সেৱাৰ আওতালৈ আনিবলৈ তেওঁ ১৪টা প্ৰধান বাণিজ্যিক বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ এক সাহসী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ।
ইয়াৰ উপৰি 'প্ৰিভি পাৰ্ছ' বিলুপ্তকৰণ (১৯৭১) হৈছে আন এক সাহসিক সিদ্ধান্ত । পূৰ্বৰ ৰাজপৰিয়ালসমূহে লাভ কৰি অহা বিশেষ ৰাজকীয় ভাট্টা বা 'প্ৰিভি পাৰ্ছ' বন্ধ কৰি তেওঁ দেশত সামাজিক সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
একেদৰে ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধত তেওঁৰ নিৰ্ণায়ক আৰু দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ ফলতেই স্বাধীন বাংলাদেশৰ জন্ম হয় । এই পৰিঘটনাই দক্ষিণ এছিয়াৰ ভূ-ৰাজনীতি সলনি কৰি দিছিল ।
১৯৭৪ চনৰ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ আছিল দেশক বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধীৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । ১৯৭৪ চনত তেওঁ ৰাজস্থানৰ পোখৰানত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ 'স্মাইলিং বুদ্ধ' সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি তেওঁ ভাৰতক বিশ্বৰ এক পাৰমাণৱিক শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি দেশৰ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 'গৰিবী হটাও' শ্লোগানেৰে সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল ।
অৱশ্যে ১৯৭৫ চনত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও দেশৰ ঐক্য, অখণ্ডতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।