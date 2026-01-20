ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, পাৰ্টী পিছত, নিজে আটাইতকৈ শেষত : বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হিচাপে প্ৰথম মন্তব্য নীতিন নবীনৰ

ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, পাৰ্টী পিছত, নিজে আটাইতকৈ শেষত : বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হিচাপে প্ৰথম মন্তব্য নীতিন নবীনৰ
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে নীতিন নবীনে । ইয়াৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনতাক সম্বোধন অধ্যক্ষগৰাকীৰ ।
Published : January 20, 2026 at 5:24 PM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে ৪৫ বছৰ বয়সত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে বিহাৰৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক নীতিন নবীনে । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা যুৱনেতা হিচাপে বিবেচিত হয় নীতিন নবীন । জগত প্ৰকাশ নাড্ডাৰ স্থান ল'লে তেওঁ ।
কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে প্ৰথম ভাষণত নীতিন নবীনে পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সংগঠনটোক আৰু অধিক মজবুত কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ কয়, "আজি সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদৰ বিচাৰধাৰা প্ৰবল হৈ উঠিছে । মই পূৰ্বৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পাৰ্টীক এই পৰ্যায়ত উপনীত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । মই পাৰ্টীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক প্ৰণাম জনাইছোঁ ।"
এই সুযোগতে বিজেপিৰ নতুন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বিজেপিক বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত বলিষ্ঠ নেতাসকলৰ অৱদানক স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয়, "যদি আজি বিজেপি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, সেয়া আমাৰ প্ৰেৰণাদায়ক নেতৃত্ব, আমাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলতহে হৈছে ।"
নবীনে কয়, "২০০৬ চনত যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হৈছিলোঁ, তেতিয়াৰে পৰা মই দেখি আহিছোঁ যে ৰাজনাথ সিঙ জীয়ে সকলো কাৰ্যকৰ্তাক একত্ৰিত কৰিবলৈ কিদৰে প্ৰয়াস কৰি আহিছে । নীতিন গাডকাৰীজীয়ে সংগঠনক সকলো ফালৰ পৰা মজবুত কৰাৰ বাবে কাম কৰিছে । যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজী ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ আছিল, তেতিয়া তেওঁ প্ৰত্যেক কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰতি এনে এক চিন্তাই দেখুৱাইছিল ।"
লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "আমি এনে এক ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ, য'ত ৰাজনীতি ক্ষমতা নহয়, বৰঞ্চ আধ্যাত্মিক সাধনাহে । ৰাজনীতি ভোগ-বিলাস নহয়, বৰঞ্চ ত্যাগহে । ৰাজনীতি বিলাসিতা আৰু আৰাম নহয়, বৰঞ্চ তপস্যাহে । ৰাজনীতি অধিকাৰৰ পদ নহয়, বৰঞ্চ উত্তৰদায়িত্বহে ।"
৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল কৰা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি নবীনে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অনুচ্ছেদ ৩৭০ ক বাতিল কৰাৰ লগে লগে কাশ্মীৰৰ পৰিৱেশেই সলনি হৈ গ'ল আৰু আজি কাশ্মীৰৰ সকলো ফালে গৌৰৱৰে ত্ৰিৰংগা উৰি আছে ।" তেওঁ সজোৰে কয়, "আমি 'ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, পাৰ্টী পিছত আৰু নিজে আটাইতকৈ শেষত' সিদ্ধান্তৰে কাম কৰোঁ ।"
মঙলবাৰে নতুন দিল্লীস্থিত পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত সংগঠনাত্মক সমাৰোহৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰাক্তন বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডা, গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া কে লক্ষ্মণৰ উপস্থিতিত নবীনে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
১৯৮০ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা নবীনে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ(RSS)ৰ সৈতে জড়িত হৈ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । যোৱা দুটা দশকত তেওঁ বিজেপি দলটোৰ এগৰাকী সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীলৈকে যাত্ৰা কৰে ।
২০০৬ চনত তেওঁ পশ্চিম পাটনাৰ পৰা প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ জনসেৱাৰ সংকল্প লয় আৰু বিহাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে পথ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ উন্নয়ণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত ব্যাপক সংশোধনী আনে । এই সময়চোৱাতে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি দলটোলৈ সেৱা আগবঢ়ায় ।