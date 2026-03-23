ETV Bharat / politics

হাফলং সমষ্টিত দুই লেডীৰ হ'ব তুমুল যুঁজ, কোন হ'ব ৰাইজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী ?

হাফলং সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল নন্দিতা গাৰ্লোছাৰ ৷ সোমবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাইও দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : সোমবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল লাংথাচাৰ উপস্থিতিত হাফলং সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে নন্দিতা গাৰ্লোছাই । হাফলং জগন্নাথ মন্দিৰত সেৱা লৈ নন্দিতা গাৰ্লোছাই হাফলং জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

মনোনয়ন পত্ৰ জমা দি সাংবাদিকৰ আগত নন্দিতা গাৰ্লোছা কয়, "বিজেপিত থকা দিনসমূহ মোৰ বাবে হৃদয়স্পৰ্শী আছিল । পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাজনীতি ভিন্ন ধৰণৰ। মোক ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কাম কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৷ তেওঁৰ লগতে কাম কৰি বহু কাম শিকিছো ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ বাবে ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব ৷ বিজেপি দলত যেনে ধৰণৰ ভেদ ভাব আছিল এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত সেই ভেদ দেখা নাই ৷ কংগ্ৰেছ দলে আমাক হাফলং সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ ৷ আমি জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত ৷"

আনহাতে হাফলং জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেল পথাৰৰ পৰা এক বৃহৎ সমদল কৰি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাই ৷ তেওঁৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি কয়, "ডিমা হাছাও জিলাত কংগ্ৰেছ এন পি পি কোনো ফেক্টৰ নহয় । হাফলং সমষ্টিত কোনো দলৰ লগতে বিজেপিৰ যুঁজ নহয় । বিজেপিৰ ভোট আগত যেনে দৰে আছিল বৰ্তমানেও তেনেদৰে থাকিব ৷ যাৰ বাবে হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত ৷"

আনহাতে নন্দিতা গাৰ্লোছাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাবে হাফলং সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত এইবাৰ হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোছা আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী যুজঁ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিব ৷

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
নন্দিতা গাৰ্লোছা
ৰূপালী লাংথাচা
হাফলং
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.